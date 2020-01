Vsako tretjo sekundo zboli ena oseba, bi prepoznali znake?

Demenca, katere najpogostejša oblika je prav Alzheimerjeva bolezen, je trenutno eden največjih problemov v svetu. Že 17 let ni bilo odkritega novega zdravila, saj je neznan tudi razlog za nastanek bolezni, število bolnikov pa se iz minute v minuto povečuje. V Sloveniji ima diagnozo okoli 33 tisoč oseb, a bolnikov naj bi bilo še veliko več. Nujno je poznati njene znake in osebe s podobnimi simptomi napotiti k zdravniku, saj zgodnje odkrivanje pomaga zavirati napredovanje bolezni.

Se je morda kdo od vaših bližnjih že kdaj pošalil in vas vprašal, ali vam "slavni nemec" Alzheimer skriva stvari po hiši"? Morda je to res zabavna šala za ljudi, ki teh težav nimajo, za ljudi s to hudo boleznijo možganov pa precej manj in teh je čedalje več.

Na svetu je okoli 50 milijonov bolnikov z demenco, v Evropi več kot 9 milijonov, v Sloveniji pa okoli 33 tisoč, navaja društvo Spominčica, ki se v Sloveniji aktivno ukvarja s tem področjem. Ne le, da je demenca dolgotrajna bolezen, ki v povprečju traja od deset do 15 let, je ena najdražjih bolezni na svetu in pomeni veliko ekonomsko in socialno breme tako za vse družine, ki z boleznijo živijo, kot za družbo nasploh.

Na spletni strani www.spomincica.si lahko dostopate do številnih pomembnih informacij v povezavi z demenco. Na naslovu adgaming.ibv.org so dostopne tudi resne igre za osebe z demenco. Foto: Ana Kovač

Vsako tretjo sekundo ena oseba zboli za demenco

"Uradni podatki kažejo eno številko, realnost je drugačna. Le vsaka četrta oseba ima postavljeno diagnozo, kar je povsod po svetu enako, saj kar nekaj časa traja, preden oseba poišče zdravniško pomoč. Vsako tretjo sekundo za demenco zboli ena oseba. Demenca je danes na svetu največji problem – zdravstveni, socialni in finančni. Število bolnikov namreč narašča, v zadnjih 17 letih pa ni bilo odkritega nobenega bolj učinkovitega zdravila," pove Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Spominčice.

"V Sloveniji velja ocena, da je bolnikov 33 tisoč, a ko se pogovarjamo z ljudmi, opažamo, da je tega veliko več, kot to kažejo številke," pove Lukič Zlobčeva.





Foto: Ana Kovač Prvi znaki bolezni:



1. Postopna izguba spomina

2. Težave pri govorjenju (iskanje pravih besed)

3. Osebnostne in vedenjske spremembe

4. Upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje in organizacije

5. Težave pri vsakodnevnih opravilih

6. Iskanje, izgubljanje in prestavljanje stvari

7. Težave pri krajevni in časovni orientaciji

8. Neskončno ponavljanje enih in istih vprašanj

9. Spremembe čustvovanja in razpoloženja

10. Zapiranje vase in izogibanje družbi Ob prvih znakih demence morate čim prej k zdravniku, ki bo lahko presodil, ali gre zares za to bolezen in nato predpisal zdravila, ki najbolj pomagajo v zgodnji fazi bolezni.1. Postopna izguba spomina2. Težave pri govorjenju (iskanje pravih besed)3. Osebnostne in vedenjske spremembe4. Upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje in organizacije5. Težave pri vsakodnevnih opravilih6. Iskanje, izgubljanje in prestavljanje stvari7. Težave pri krajevni in časovni orientaciji8. Neskončno ponavljanje enih in istih vprašanj9. Spremembe čustvovanja in razpoloženja10. Zapiranje vase in izogibanje družbi

Demenca je kronična napredujoča bolezen možganov

Demenca je bolezen možganov in ni duševno stanje, kar je pogosto mnenje. Gre za bolezenske spremembe v možganskih celicah. Je kronična napredujoča bolezen, ki prizadene celice, odgovorne za spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje, računske in učne sposobnosti, sposobnosti govornega izražanja ter presoje. Napredovanje bolezni kasneje spremljajo tudi duševne motnje, a te so posledice bolezni možganov.

Zaenkrat še niso odkrili, kaj bolezen povzroča, zato kljub dolgoletnim številnim raziskavam zdravila za demenco še ni.

"Ko se pokažejo prvi znaki demence, to pomeni, da so se nepravilnosti v možganskih celicah začele dogajati že deset do 20 let prej," pravi Štefanija Lukič Zlobec. Foto: Ana Kovač

Vsak posameznik lahko sam zmanjša tveganje za nastanek bolezni

Kljub temu, da zdravila ni in ne vemo, kaj demenco povzroči, lahko vsak posameznik veliko naredi za zmanjšanje tveganja za pojav demence in sicer z zdravim življenjskim slogom.

Pomembne so zdrave navade, zdrav način prehranjevanja in redna fizična aktivnost. Zelo pomemben je tudi počitek, telesu moramo zagotoviti dovolj kakovostnega spanca. Poskrbimo tudi za aktivno družabno življenje, obvladovanje vsakodnevnega stresa in poskrbimo za vseživljenjsko učenje, saj umska aktivnost zelo pomembno vpliva na zdravje naših možganov.

Pred okoli 20 leti se o demenci ni govorilo, pove Lukič Zlobčeva. Foto: Ana Kovač

"Tudi zato je danes glavno priporočilo evropskih in svetovnih organizacij ozaveščanje. Demenca je še vedno bolezen, ki se je drži stigma in je potrebno ozaveščanje po vseh državah, tudi na severu Evrope, kjer so sicer v nekaterih stvareh pred nami, je potrebno ozaveščanje, ker so prvi znaki težko prepoznavni. V začetku se to začne zelo splošno, izgleda kot da si malo utrujen, kar smo tudi drugi, ki, upam, nimamo demence. To se kasneje stopnjuje, zato je pomembno, da ozaveščamo o prvih znakih," je dejala Lukič Zlobčeva.

"Pomembno je, da te znake poznamo in opazimo, če je kdo nekoliko drugačen, spremenjen. Morda je postal bolj tih, če je bil prej komunikativen, predvsem pri ženskah opazimo, da so malo manj urejene, kot so sicer bile, to so takšni mali znaki, ob katerih niti ne pomislimo, da je karkoli narobe, saj pri starejših nekako najprej pomislimo, da se je oseba nekoliko umirila, ker je starejša," pravi sogovornica.

Ko svojci prejmejo vse informacije o bolezni, je soočanje z njo veliko lažje

Kot poudarja predsednica Spominčice, je zelo pomembno, da znake prepoznamo, nato pa osebo peljemo k zdravniku, da dobi diagnozo in zdravila. Tista zdravila, ki trenutno za bolezen obstajajo, so na voljo tudi v Sloveniji.

"Predvsem pa je to pomembno tudi zato, da svojci dobijo podporo in vse informacije. Če teh ne dobijo pri zdravnikih, ki nimajo toliko časa, jih dobijo pri organizacijah, kot je Spominčica," pravi Lukič Zlobčeva.

"Panika je velika med raziskovalci in politiki, ker število bolnikov narašča in je to najdražja bolezen na svetu. Traja dolgo, v tem času pa obremenjuje dve do tri osebe," pojasni. Foto: Ana Kovač

"Svojci vidijo, kako se pripraviti na življenje s tem bolnikom, ker bolezen traja dolgo – deset, 15, včasih 20 let. Bolezen z leti napreduje, to pa je za svojce izčrpavajoče. S temi informacijami si lahko bistveno olajšajo življenje in zelo pogosto od svojcev slišimo, da če bi v začetku imeli toliko informacij, kot jih dobijo kasneje, da bi bilo življenje vsaj pol lažje, tako zelo je to pomembno," pove Lukič Zlobčeva.

059 305 555 so dosegljivi vsak delavnik od 9. do 15. ure, ob ponedeljkih do 18. ure), osebno svetovanje, skupine za samopomoč, Alzheimer cafe, kjer svojci izmenjujejo izkušnje, različna usposabljanja tako za svojce, kot za vse, ki se z bolniki srečujejo, od leta 2003 izdajajo tudi glasilo Spominčica, po Sloveniji pa odpirajo številne Demenci prijazne točke. Vse informacije o njihovih aktivnostih in bolezni najdete na njihovi spletni strani www.spomincica.si. Demenci prijazne točke V okviru Spominčice deluje svetovalni telefon (na številkiso dosegljivi), osebno svetovanje, skupine za samopomoč, Alzheimer cafe, kjer svojci izmenjujejo izkušnje, različna usposabljanja tako za svojce, kot za vse, ki se z bolniki srečujejo, od leta 2003 izdajajo tudi glasilo Spominčica, po Sloveniji pa odpirajo številne Demenci prijazne točke. Vse informacije o njihovih aktivnostih in bolezni najdete na njihovi spletni strani

V komunikaciji je najpomembnejša potrpežljivost

Prvo, kar v Spominčici poudarjajo, je pomembnost prepoznavanja znakov, druga pa je komunikacija, primerno sporazumevanje, kjer je potrebna določena mera občutka.

"Treba je biti potrpežljiv, prijazen, v nič jih ne smemo siliti ali se z njimi prepirati. Če sprašujejo nenavadne stvari, kot je na primer klasično vprašanje, kdaj bo prišla njihova mama, ki je umrla pred dvajsetimi leti, ne rečeš "kaj ti pa je, ali si nor, saj veš, da je mrtva", temveč rečeš "ja, ja, bo prišla, jo bomo poklicali" ali nekaj podobnega in se narediš, kot da je njegova mama še vedno živa, nato pa spremeniš temo, odpelješ človeka na sprehod ali na kavo in na ta način preusmerjaš tok misli. Ko sprašujejo kaj nenavadnega, je treba prijazno in diskretno preusmeriti pogovor, ne pa se z osebo prepirati," pojasni sogovornica.

Foto: Ana Kovač Kot pravi, mnogi bolnike tudi v marsikaj silijo, ker jim želijo dobro, a ljudi z demenco se težko v karkoli prepriča. Če jih v nekaj silimo, jih le še razburimo. "Tipično je tudi, da v neki fazi začnejo obtoževati svoje bližnje, da so jim ukradli denar, knjigo, kaj podobnega. Stvari namreč odlagajo na nenavadne kraje, ker jim glava ne dela več. Začne se postopoma, nato pa se to le še stopnjuje," pove Lukič Zlobčeva, ki poudarja, da tega ne smemo jemati resno.

"Če nikoli nisi nič ukradel, te šokira, ko ti tvoja bližnja oseba reče, da si mu nekaj ukradel," pravi Lukič Zlobčeva in pove, da najpogosteje izginjajo denarnice, knjige ali ključi od avta.

Najpogosteje obolevajo ljudje pri 65 letih

V Spominčici v glavnem delajo ljudje, ki so se z demenco tudi osebno soočili v družinskem krogu, zato lahko pogosto svetujejo tudi iz lastnih izkušenj, kot naša sogovornica. Demenco je imel njen mož -slovenski pesnik, prevajalec, publicist, urednik in novinar Ciril Zlobec, ki je umrl avgusta 2018.

"Ko je dobil diagnozo, sem za nazaj ugotovila, kdaj so se začeli kazati prvi znaki, a so bili tako majhni, da jih ni bilo mogoče prepoznati. Pomembno je, da oseba čimprej dobi diagnozo," pove.

Čeprav za boleznijo obolevajo starejši, se lahko znaki pokažejo že veliko prej. Ciril Zlobec je za demenco zbolel pri 50 letih, a bolezen odkrivajo tudi pri tridesetletnikih, zato je treba dobro poznati njene znake.

Najpomembnejši rizični dejavnik, zaradi katerega se bolezen začne, je sicer starost. Najpogosteje ljudje za demenco zbolijo od 65. leta naprej, veliko jih zboli tudi med 60. in 65. letom, mnogi tudi prej.

Foto: Ana Kovač

Težava je, da bolniki ne grejo k zdravniku in jih tam velikokrat odpravijo

Problem, ki ga izpostavlja Lukič Zlobčeva, je, da ljudje ob opaženih znakih ne gredo k zdravniku, tistim, ki tja pridejo, pa pogosto rečejo, da jim nič ni. "V čakalnici imajo ogromno pacientov, starejšega človeka, ki ga sicer nič ne boli in je na videz v redu, pa pošljejo domov in mu rečejo, naj pride čez tri leta," pravi Lukič Zlobčeva.

V takšnem primeru svetujejo, naj ljudje, ki imajo različne težave, vse zapisujejo in nato to povejo oziroma pokažejo pri zdravniku. "Ko prideš k zdravniku, marsikaj pozabiš, zato je pomembno, da si težave beležiš," svetuje sogovornica.

"Ko pridejo ljudje do zdravnika, bi jih morali družinski zdravniki napotiti naprej na preglede, ker je demenco težko "ujeti" in je zato potrebnih več pregledov. Čakalne dobe sicer so, a za nevrologe in psihiatre niso tako hude," meni.

"Nekateri, ki zbolijo, so tudi še vedno v službah, a ne morejo več delati, ker jim glava ne dela več. Postopoma namreč izgineva znanje, ki so ga pridobili v življenju," pove Lukič Zlobčeva. Foto: Ana Kovač

Velika težava so vozniška dovoljenja

Večina bolnikov z demenco živi doma, le manjši odstotek jih je v domovih za starejše, pove Lukič Zlobčeva. A ljudje z demenco zelo kmalu niso več sposobni živeti sami, ker so nevarni sebi in drugim.

"Pa ne gre le za vožnjo z avtom, tudi kolo je problem. Usedejo se nanj in v trenutku so deset kilometrov stran, pa ne vedo več, kje so. Semafor, rdeča luč zanje ne obstaja več. Po njenem mnenju bolniki z demenco ne bi smeli več voziti niti kolesa, kaj šele avto.

"Zatem, ko dobijo diagnozo, bi jim nekdo moral reči, da je treba ljudem odvzeti vozniško dovoljenje. A na to so ljudje zelo občutljivi. Nekateri so zelo bolni, je bolezen pri njih že zelo napredovala, a so po drugi strani še zelo vitalni in se od določenih vlog ne želijo posloviti, je pa zelo odvisno od osebe do osebe, kakšna je. Prav zato, ker ljudje nočejo izpustiti iz rok avta in volana, imajo družine velike težave. To je zelo pogost problem," meni Lukič Zlobčeva.

Ljudje z demenco lahko postanejo nevarni sebi in drugim, zato ne bi smeli voziti avtomobila, meni Lukič Zlobčeva. Foto: Ana Kovač Kot pravi, bi bilo treba osebam z demenco na diskretni način je skriti ključe, morda akumulator, odpeljati avto ali karkoli drugega, saj ljudje svojega avta ne želijo izpustiti z rok, nekateri pa lahko postanejo tudi zelo agresivni.

"Družinski zdravnik bi moral v resnici dati pobudo, da bi osebo poslali na pregled na medicino dela, prometa in športa in nato v sodelovanju s socialno službo in policijo osebo doseči, da bi osebo umaknili iz prometa. A vprašanje je, kdaj se odkrije, da ima oseba demenco in katera je tista služba, ki bi morala podati tak predlog. Ker gre za delikatno zadevo, tega predloga raje ne da nihče, svojci pa tudi ne vedo, kaj bi naredili. Kjer je oseba mirna, s tem nimajo težav, če pa gre za nekoga, ki je nemiren ali agresiven, pa je to veliko težje," pravi.

Domove je smiselno opremiti s senzorji

Doma so bolniki v nevarnosti, da bi pustili prižgan ogenj ali plin, štedilnik je treba takoj izklopiti, pove sogovornica.

"Zelo pogosto pustijo vodo, da teče in nastane poplava, zaklenejo se v hišo, izgubijo ključe, padejo po stopnicah. Gredo tudi nagi po ulici, ker nimajo več občutka. Vse, kar so se naučili, začenja izginevati. Ko pride do te faze, gre že za velik propad," pove.

V Spominčici izvajajo več evropskih projektov. Eden od njih je povezan tudi s podaljševanjem samostojnosti oseb z demenco. Mogoče je pridobiti različne tehnične pripomočke. Gre za različne senzorje, ki opozarjajo, kdaj oseba ni zaprla hladilnika, kdaj gre ven iz hiše in podobno in v okviru tega evropskega projekta lahko v hišo obolele osebe namestijo te senzorje.

"Nikoli ne bo dovolj ljudi, da bi na osebe pazili, zato se razvija vedno več tehnoloških pripomočkov za ohranjanje samostojnosti in avtonomije oseb z demenco," pojasni Lukič Zlobčeva. Foto: Ana Kovač

Če bolezen odkrijejo dovolj zgodaj, lahko ukrepajo in si olajšajo življenje

Pomembno je, da se demenca odkrije čim prej, ko je oseba še kolikor toliko samostojna, poudarjajo strokovnjaki.

"Ko dobijo informacije, lahko veliko prej ukrepajo in si olajšajo življenje – tudi z napisi na vratih, saj bo nekoč prišlo tudi do tega, da ne bodo več pravočasno našli stranišča in ko nikogar ni ob njih, se dogaja, da ljudje panično razbijajo po vratih, ker ne najdejo izhoda," pravi Lukič Zlobčeva.

Če oseba prej dobi diagnozo, je po njenem mnenju to dobro tako za bolnika kot za svojce. Svojci so tako z več znanja pripravljeni na predvidene in nepredvidene situacije, z razumevanjem pa je soočanje z boleznijo lažje. Prav tako je dobro, da bolnik ve, da določenih opravil ni več sposoben zaradi bolezni, ne zato, ker bi bili tudi sicer nesposobni.