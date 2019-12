"Kdo se bo ukvarjal z nami, ko bomo stari?" #video

Ana Petrič je direktorica DEOS Centra za starejše Notranje Gorice, kjer imajo vsako leto za svoje stanovalce okoli 400 aktivnosti. Letos se je odločila, da bo za starejše zbrala 5000 voščilnic. Je pobudnica, da se pri projektu Božiček za en dan darila zbirajo tudi za starejše, poleti pa so prvi v zameno za prostovoljno delo nudili bivanje v apartmaju. Med aktivnostmi načrtuje veliko takšnih, kjer gre za medgeneracijsko sodelovanje. Opozarja, da je delež starejših v državi vedno višji, ljudi, ki bi delali z njimi, pa je že zdaj težko dobiti. Prepričana je, da moramo otroke že zdaj vzgajati tako, da jim to ne bo težko.

Ko sva s fotografinjo vstopili v Anino pisarno, so velik del njene mize zasedale velike škatle s številnimi pismi, velikimi kuvertami, paketi in najrazličnejšimi vrečkami. Prav vse so bile naslovljene nanjo s pripisom imena projekta Mala pozornost za veliko veselje.

Letos se je namreč odločila, da bodo do te srede zbrali 5000 voščilnic. Del bodo razdelili svojim stanovalcem, druge pa bodo oddali naprej.

"Marsikdo nima nikogar in je vesel pošte. Saj veste, kako je, v nabiralnik prejmete položnice, reklamne letake in to je vse. Mladi si marsikaj sporočimo prek sms sporočil, e-pošte in drugih možnosti, ki jih starejši pogosto nimajo," pojasni Ana.

Ano zelo veseli, da voščilnic ne pošiljajo le posamezniki, temveč celotni paketi prihajajo iz številnih osnovnih in srednjih šol, vrtcev in drugih ustanov. Foto: Ana Kovač

Pred naju je postavila nekaj paketov. "Kar začnita jih odpirati, da bosta videli, kakšen je občutek," se nasmehne.

V kuvertah so poleg lepih voščilnic tudi školjke, porisani kamenčki, naklekljane čipke in druge lepe pozornosti. Iz ene od njih vzameva prisrčne ročno narejene okraske na vrvici. "No, to je pa sploh super za tiste, ki so v postelji in imajo trapez. Okraske jim lahko obesimo nanj," pove Ana.

Če želite tudi vi koga od starejših razveseliti s svojim voščilom, lahko pismo naslovite na:



Ana Petrič

»Mala pozornost za veliko veselje«

DEOS Center starejših Notranje Gorice

Gmajna 7

1357 Notranje Gorice



Na hrbtno stran zapišite, kdo je pošiljatelj. Voščila bodo zbirali do srede, 18. decembra 2019.

Zaradi lepega občutka ob dobroti drugih, za praznike ne potrebuje ničesar drugega

Ko se je začela akcija Božiček za en dan za otroke, je organizatorjem dala pobudo, da bi projekt razširili tudi na ogrožene starejše in letos že četrto leto škatle z darili dobijo tudi oni. Ana ob koncu akcije razvozi darila za vso Notranjsko, pomagata ji še hčerki, ki sta prostovoljki že dlje časa, občasno pa vključi tudi moža.

"Zame je ta dobrota pravi namen praznikov. Tudi takrat, ko grem v skladišče projekta Božiček za en dan sortirati darila in ob vsem, kar nam ljudje pošljejo, razmišljam, da bo to dobil nekdo, ki nima ničesar, sama za praznike zaradi tega lepega občutka sploh ne potrebujem ničesar drugega. Enako je s temi pismi," razloži Ana, ki želi starejšim tudi s tem polepšati praznike.

Svoje otroštvo preživela z dedkom in babico

Ana je svoje otroštvo preživela skupaj s starima staršema, pri katerih je v dvosobnem stanovanju živela z mamo in mlajšo sestro.

"Tega ne bi nikoli zamenjala. Na to obdobje skupnega življenja imam samo lepe spomine. Imela sem še prababico, ki sem jo zelo rada obiskovala, tako kot danes obiskujem dedka in babico. Z mamo, teto in sestro se izmenjujemo pri pospravljanju, skrbi zanju, hodimo k njima na obiske," pove.

Tudi svoji hčerki uči tako, saj živijo skupaj s tastom in taščo, ki sta prav tako starejša. "Super nam je in se lepo razumemo. Všeč mi je, da doživljata isto, kar sem sama. Odraščanje s starimi starši ima veliko dodano vrednost v življenju," razmišlja Ana in doda, da je med starimi starši in vnuki poseben odnos, zaradi katerega vnuke pogosto tudi bolj poslušajo.

Delo s starejšimi bi morali opravljati le tisti, ki jim je to všeč, ki so strokovni, dovolj empatični in srčni, pravi Ana. Foto: Ana Kovač

S starejšimi dela že 15 let, a zanjo to sploh ni delo, je poslanstvo

S starejšimi dela že 15 let, delala pa je že marsikaj - od nege, strežbe, do tajniških del, animacije, inštrukcij, bila je vodja varovane enote. Preden je postala direktorica DEOS Notranje Gorice, je deset let delala v cerkniškem domu starejših.

"Zame to sploh ni delo. Čutim namreč nekakšno obvezo, da moram nekaj narediti na tem področju. Zelo sem vesela, da imam tudi okoli sebe ekipo, ki to razume in deluje podobno kot jaz, zato smo lahko uspešni," pove Ana, ki je na svoje sodelavce zelo ponosna.

Popoldne so dan zaključili še s prijetno medgeneracijsko čajanko, na katero so svoje otroke pripeljali tudi zaposleni. Foto: Ana Kovač

V centru tudi zato veliko skrbi posveča temu, da se stanovalcem veliko dogaja. Letno imajo v centru za starejše najmanj 400 različnih dogodkov, decembra pa imajo celo dva dnevno.

Tako veliko jih imajo zato, ker gre za zelo raznoliko populacijo. "Tu so gospodinje, ki jih zanimajo bolj gospodinjske delavnice, kvačkanje, štrikanje in podobno, imamo intelektualce, ki želijo tečaje nemščine, angleščine, zgodovinski krožek, križanke, imamo ljudi, ki jih zanima šport, pa zanje pripravljamo športne aktivnosti. Vse načrtujemo tako, da lahko med njimi vsak najde nekaj zase," pove Ana.

Poseben poudarek stanovalcem, ki so v posteljah

V letošnjem letu so poseben poudarek dali stanovalcem, ki zaradi starosti ali bolezni ne morejo iz sobe in so se organizirali tako, da so jih lahko s posteljami vred vozili ven po vzoru drugega centra. Izvajati so začeli tudi glasbeno terapijo.

"Velik poudarek dajemo obravnavi po sobah. Ob aktivnostih se ljudje družijo v skupinah, a ne želimo izpustiti tistih, ki tega ne morejo," pojasni in pove, da imajo zelo radi, ko vse stanovalce po sobah obiščejo decembrski dobri možje, parklji, v času pusta pustne šeme, kasneje velikonočni zajec in tako naprej.

"Vse takšne stvari tudi redno objavljam na spletu in družbenih omrežjih, ker pogosto opazim, da se takšne prakse ponovijo tudi kje drugje, na ta način aktivnosti dopolnjujemo, jih izboljšujemo, to pa pomeni, da so od tega vsi imeli nekaj dobrega," je prepričana Ana.

Foto: Ana Kovač

Aktivnosti nanje zelo dobro vplivajo

"Opažam, da vse to zelo dobro vpliva na njih. Ko se nečesa udeležijo, morajo tudi sodelovati in se pogovarjati med seboj. Na ta način navežejo stike, sklenejo se nova prijateljstva. Pa tudi sicer ima dan 24 ur in če odštejemo vse obroke, nego in te osnovne stvari, še vedno ostane veliko časa, ki ga je treba zapolniti," pove.

Če časa v centru ne bi imeli zapolnjenega z aktivnostmi, bi se začeli dolgočasiti in bi imeli občutek, da se nihče z njimi ne ukvarja.

"Začeli bi se ukvarjati s tem, kdaj jih bodo obiskali svojci in bi čakali le na to, tako pa jim tudi čas do obiskov veliko hitreje mine. Kdo, ki ima svoj telefon, tudi večkrat na dan pokliče svojce, če ga bo kdo obiskal," pove.

O vseh dogodkah obveščajo tudina oglasni deski. Ana pojasni, da imajo v dveh varovanih enotah Lipa in Breza, kjer so nastanjeni stanovalci z napredno obliko demence, še dodatni program. Foto: Ana Kovač Če imajo dan zapolnjen z aktivnostmi, nimajo težav s tem, da bi se kdo počutil osamljenega, se slabo počutil, bil izključen ali podobno. Dobro je tudi, da se naučijo novih stvari, kar pozitivno vpliva na demenco, pove Ana.

Najraje imajo nagradne križanke in izlete

Najraje se stanovalci udeležujejo nagradnih križank, ker dobijo tudi precej bogate nagrade, zelo radi pa vidijo, če lahko kam grejo. Ana jih večkrat zvečer odpelje v opero, nazadnje so si v centru Ljubljane ogledali lučke, za kar jim je župan občine Brezovica financiral prevoz z mestnim avtobusom, na katerega lahko gredo tudi z vozički in oporo za hojo. Odpeljejo se na trgatev, pobiranje jabolk, tudi na morje in še marsikam, poskrbijo pa tudi za to, da vsak, ki želi, pride na vrsto in to niso vedno isti stanovalci.

Pomembno je, da se otroke že zgodaj začne navajati na starejše

Na dan našega obiska so skupaj z učenci Osnovne šole Brezovica okrasili božično jelko. Poseben čar so projektu dali raznoliki okraski. Vsak učenec je namreč v šolo prinesel svojega in na smrečico so obesili prav vse. Ob tem so odlično sodelovali, otroci so starejšim podajali okraske, jim jih pomagali izbirati in obešati.

Foto: Ana Kovač

"Smrečica je prav takšna, kot sem si želela, da bi bila. Kot v starih časih, ko so bili okraski raznoliki," je dejala široko nasmejana Ana, ko je spremljala dogajanje.

Ana meni, da je zelo dobro, da se med seboj družijo različne generacije, zato to zelo spodbuja tudi s tovrstnimi aktivnostmi.

"Z razvojem tehnologije smo se tudi mi nekoliko oddaljili od tega, poleg tega pa so danes ideali mladost, lepota, pozitivnost, lahko bi rekli, da že kar malo pravljične vrednote oziroma vrednote, ki niso čisto realne. Zdi se mi prav, da se že otrokom pokaže, da ni nič narobe s tabo, če si star ali imaš določene težave, saj je to del življenja," razmišlja. Po njenem mnenju smo vsi malo pozabili na to, na staranje, bolezen, tudi umiranje odmikamo nekam ob rob.

Foto: Ana Kovač

"Glede na to, da je v Sloveniji odstotek starejše populacije zelo visok in vsako leto višji, moramo nekaj narediti. Ko bomo mi stari, kdo se bo ukvarjal z nami, če je že zdaj težko dobiti ljudi, ki bi se s starejšimi ukvarjali danes? Kaj bo čez deset let? Bomo res odvisni le od svojih otrok? Prav je, da jih že zdaj vzgajamo tako, da jim to ne bo težko, da bodo na določene situacije pripravljeni, da bodo znali odreagirati in pomagati," je prepričana Ana.

Foto: Ana Kovač

Tridesetih od vseh 210 stanovalcev ne obišče nihče

V centru imajo 210 stanovalcev, od tega je okoli 30 takšnih, ki nikoli nimajo obiskov ali imajo svojce v tujini. Ana opaža, da so mnogi svojci tudi zelo obremenjeni s službami, saj na obiske hodijo tudi pozno zvečer, ko bi morali dom že zapreti.

Problem je tudi v družinah, kjer imajo slabe odnose. Še posebno je to pogosto pri številčnih družinah, kjer ima stanovalec več otrok. "Lahko bi rekla, da so v takšnih družinah pogosteje slabši odnosi. Pogosto se med seboj skregajo zaradi premoženja in zato nihče ne pride na obisk," pove in doda, da je videla že veliko različnih zgodb.

Center se v takšne zgodbe ne sme vmešavati in to prepustijo centru za socialno delo. "Mi se moramo ukvarjati le s stanovalcem, če pa vidimo, da trpi, jih pokličemo, jim to povemo in poskušamo spodbuditi k temu, naj pridejo na obisk," pojasni Ana.

Več kot polovica je takšnih stanovalcev, ki imajo obiske zelo pogosto. "Nekateri so tu tudi tako pogosto, da so že skoraj kot naši stanovalci," se smeji Ana.

Okoli 20 stanovalcev je takšnih, ki so med prazniki, pogosto pa tudi ob koncih tedna, pri svojcih doma. To je zelo pohvalno in bi radi več ljudi spodbudili k temu, saj nanje vpliva zelo dobro, pravi Ana. Foto: Ana Kovač

Stanovalci se zelo navežejo tudi na zaposlene

Zaradi vseh aktivnosti, ki jih imajo, Ana ne opaža, da bi bilo tem stanovalcem med prazniki še težje. "Mi smo jim vedno na voljo. Nekateri stanovalci se na nas tudi zelo navežejo in nam povejo, če kaj potrebujejo. Imamo tudi projekt Prijatelji srca, pri katerem si stanovalec lahko izbere zaposlenega, ki se mu nato bolj posveča. Mislim, da ni nikogar, ki bi tu med prazniki zaradi družinskih razmer posebej trpel," pove.

V center prihajajo tudi prostovoljci, ki se družijo s stanovalci. Pred enim letom so z Danske dobili tudi posebno kolo, s katerim lahko stanovalca odpeljejo ven. Kolo je stalo okoli 7.000 evrov, kupila pa jim ga je svojka enega od stanovalcev.

Foto: Ana Kovač

Poleti v zameno za prostovoljno delo poleti oddajali apartma

V centru imajo tudi apartma, ki so ga avgusta v zameno za za tri ure prostovoljnega dela na dan v obliki druženja s stanovalci oddajali prijavljenim prostovoljcem.

Na poziv se je prijavilo preko 90 ljudi, z razgovori so jih nato izbrali osem - najmlajša je bila še študentka, najstarejša pa upokojenka - in po dva prostovoljca sta si za en teden delila apartma.

Projekt se je izkazal za zelo dobrega, nekateri od prostovoljcev še danes obiskujejo stanovalce, zato bodo z njim nadaljevali tudi v prihodnje.

Za čas med letom ga želijo preurediti v paliativno sobo, ki bo svojcem omogočala, da bodo s svojimi družinskimi člani v njej preživeli zadnje skupne dneve," razloži Ana.

Foto: Ana Kovač

Svojcem starejših svetuje, naj se o težavah, ki jih prinaša starost, dobro informirajo

Če bi lahko naenkrat nagovorila vse ljudi, ki imajo starejše v domovih in doma, bi jim najprej rekla, da je zelo pomembno, da se dobro informirajo.

"Naj si preberejo več o starosti, demenci, inkontinenci, paliativi, umiranju in podobnem. Če imaš dovolj informacij, tudi lažje sprejemaš. Dobro bi bilo, da bi tudi svojim otrokom z zgledom kazali, da je medgeneracijsko sodelovanje dobro in z vzgojo spodbujali tudi pomembne vrednote, jim pokazali, da je pomembno spoštovanje, pozdravljanje, da je prav, da starejšim odstopijo sedež in mu dajo prednost, saj se je na to danes kar pozabilo," meni Ana.

Glede bivanja starejših v domovih je pomembno, da jih svojci obiščejo, lepo je, če jih lahko ob praznovanjih, vikendih ali praznikih vzamejo k sebi domov.

Dom je prijetno praznično urejen. Čistilka jim je naredila celo lep praznični kamin. Foto: Ana Kovač

"Tu lahko priredijo tudi praznovanje. Naj se udeležujejo aktivnosti, ki jih imamo. Vsak mesec pošljemo svojcem, kaj se pri nas dogaja, da lahko druženje tudi načrtujejo. Na takšnih srečanjih spoznajo tudi druge svojce in je veliko lažje, če se lahko z nekom, ki ima podobne težave, o teh stvareh pogovorijo. Na žalost je tako, da ima danes skoraj vsaka družina člana z demenco ali pa ga imajo vsaj v sorodstvu," pravi Ana.

Foto: Ana Kovač

Ni potrebno veliko, najpomembnejši je skupaj preživeti čas

Prepričana je, da za to ni potrebno veliko, saj že drobne pozornosti veliko pomenijo. "Niso pomembna darila in materialne stvari, temveč je predvsem pomembno to, da si vzameš čas za človeka, se za tisto uro usedeš z njim in poslušaš, kaj ti bo povedal," pravi Ana.

"Danes vsi govorijo, da časa nimajo, a ta je najpomembnejši. Vsaj enkrat na teden si vsak lahko vzame eno uro časa za starejše in jih posluša. Na koncu namreč res ničesar ne potrebujemo. Najbolj hrepenimo ravno po človeški toplini in bližini, po tem, da je nekomu mar za nas, da nas posluša, objame, če nam je težko in nam prisluhne," zaključi Ana.

