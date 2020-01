Psa rešili gotove smrti, zdaj v Medvodah razveseljuje starejše #video

Pasji lajež je v Centru starejših Medvode že nekaj časa znak za dobro voljo. Odkar je North kot majhen mladiček, ki so ga vsi klicali Palček, prišel v dom, na obraze stanovalcev in zaposlenih riše nasmehe.

Northova zgodba je žalostna s srečnim koncem, nam zaupa animator v domu Damir Nasufović, ki je psička rešil smrti.

"North prihaja iz Bosne, tam imajo moji starši hišo in včasih grem tja za konec tedna. Nekega dne smo pri stari podrti hiši našli Northa in še dva mrtva majhna mladička, bratca in sestrico, ter njihovo mamo, ki je bila tudi še živa. Povezali smo se s tamkajšnjimi prostovoljci in smo mamo in Northa odpeljali, ju veterinarsko oskrbeli, čipirali in uredili vse, kar je bilo potrebno," pojasni Damir.

Stanovalka Ana Sirc Northa obišče prav vsak dan, če ji to dopušča čas. Pogosto Northu skuha hrenovko. Foto: Ana Kovač

Ko je North prvič prišel v dom, je na hodnikih povzročal zastoje

Ko ga je pripeljal v Slovenijo, je bil začasno doma pri njem, nato pa se je spomnil, da bi ga pripeljal s seboj v dom.

"Vprašal sem direktorja in je dovolil. Tisti dan so bili vsi navdušeni, na hodnikih so bili kar zastoji, vsak ga je hotel malo pobožati," pove Damir.

"Včasih, ko je bil še manjši, sem ga nosil po hodnikih, nepokretni ljudje so mi mahali, naj ga prinesem, da bi ga pobožali. Ko imamo kakšno aktivnost in pride kakšen pes, je to čisto drugačno vzdušje. Res, tega se ne da opisati," opisuje Damir.

Damirju je danes zelo toplo pri srcu, ko vidi, kako lepo pasje življenje je zagotovil Northu. Foto: Ana Kovač

S svojo skrbnico pride v službo vsak dan

Fizioterapevtka Martina Jenko zdaj brez Northa sploh ne more več, pove. Vsak dan skupaj prideta v službo.

"Psa sem si že od nekdaj želela, a mi ga doma nikoli niso pustili imeti. Zdaj, ko sem se preselila na svoje in se je pokazala priložnost, sem rekla, da bi ga vzela, in zdaj je kot družinski član, brez njega že en dan težko zdržim," pove Martina.

Opazi, da ljudje s še večjim veseljem pridejo na fizioterapijo, odkar vedo, da jih bo pri Martini pozdravil tudi North.

"Ljudje vedo, da je tu notri in da ga bodo videli. So kar veseli in vsi čakajo, da ga malo pobožajo in se pocrkljajo z njim. Vsak se, ko pride, z njim pogovarja. Ko ga vidijo, se začnejo vsi smejati. Prinaša neko pozitivno energijo," opaža Martina in dodaja, da North poskrbi, da v domu ni nikoli monotono.

Fizioterapevtka Martina si življenja brez svojega Northa ne more več predstavljati. Foto: Ana Kovač

North direktorja vsako jutro pozdravi v njegovi pisarni. Ko je šla njegova skrbnica na dopust, je zanj en teden skrbel prav on. Foto: Ana Kovač

"Kužek je zelo družaben, druži se na vseh prireditvah, vsak dan se sprehaja po domu in vanj vnaša dobro voljo in pozitivno mišljenje. Enkrat na teden prihaja tudi terapevtski kuža, to je naša Shadow iz društva Tačke pomagačke, ki ima šolo kot terapevtski pes in vsak teden izvaja terapije s stanovalci," pojasni Blaž Razvornik, direktor Centra za starejše Medvode.

Kot pravi, vsaka žival dobro vpliva na starejše – tako psi kot zunanje mačke in papagaj, ki ga prav tako imajo na oddelku. "Samo da imamo druženje, da se lahko pogovarjajo z živalmi, že privabijo nasmehe na obraze ljudi," pove.

North je stanovalcem na voljo kadarkoli. Veliko je tudi takšnih, ki so imeli doma psa in ob Northu obujajo te spomine.

"Prepričali smo tudi že svojce, da svoje pse pripeljejo na obisk. Trije ali štirje že kar redno po sprehodu svojega psa pripeljejo še k nam – pridejo k svojemu svojcu, nato pa so še vsi ostali navdušeni nad pasjo družbo," pove direktor doma.

Direktor doma Blaž Razvornik pojasnjuje, da imajo živali na stanovalce njihovega doma zelo dobrodejen vpliv. Foto: Ana Kovač

Terapevtska psička s starejšimi dela enkrat tedensko

Enkrat tedensko v dom skupaj s svojo skrbnico Margaret Davis pride terapevtska psička Shadow iz društva Tačke pomagačke, ki ima po celi Sloveniji že okoli 70 terapevtskih psov.

Shadow je pri Margaret, ki živi v bližini centra za starejše, malo več kot leto dni, v centru pa delata skupaj z oskrbovanci in delovno terapevtko. Foto: Ana Kovač

Psička Shadow je stara tri leta, terapevtski pes pa je postala novembra lani. Skupaj z Margaret največ trikrat tedensko obiskujeta domove za starejše, vrtce in šole, hodita pa tudi na rehabilitacijski inštitut Soča.

"Včasih obiskujeva tiste, ki ves čas ležijo na postelji. Shadow lahko gre ali na stol ob postelji ali prav na posteljo. To je lep obisk, dobro pa je zanje tudi fizično, saj jo morajo pobožati in se na ta način premikajo, poleg tega je to nekaj lepega za tisti dan," pojasnjuje Margaret.

Običajno delata z majhnimi skupinami po pet ali šest starostnikov, včasih pa gresta tudi v večjo skupino na oddelek za demenco.

Shadow je zelo mila psička, njena bližina starejše spodbuja in motivira. Foto: Ana Kovač

Ljudje, ki so imeli doma psa, radi govorijo o tem

"To je motivacija, da ljudje odgovarjajo, ne samo ležijo brez motivacije. Je nekaj posebnega. Obujajo spomine. Velikokrat so to ljudje, ki so sami imeli pse doma in radi govorijo o tem. To je nekaj lepega zanje," pove Margaret, ki se je sama odločila, da bo delala s starejšimi. To ji je zelo blizu, ker je tudi sama že starejša.

A vsak pes ne more postati terapevtski pes. "Biti morajo prijazni do odraslih in otrok ter imeti samozavest, da se ne prestrašijo, če se zgodi nekaj nenavadnega, nepričakovanega. Prav tako morajo ubogati. Če daš ukaz, se morajo takoj pravilno odzvati. Vidi se, ali ima pes rad delo z ljudmi," pojasni Margaret.

Da lahko pes postane terapevtski pes, mora, če ima skrbnik terapevtskega psa prvič, na obisk neke ustanove 25-krat, preden lahko opravlja izpit. Po tem sledi praktični izpit v obliki obiska in lastnik lahko sam izbere, ali bo pes delal v domu, na šoli, v vrtcu ali kje drugje. Pred tem mora pes opraviti tudi izpit iz poslušnosti.

Če gre za drugega terapevtskega psa, je za pripravništvi dovolj 15 obiskov, ki jim sledi še izpit iz poslušnosti.

Vsak pes ne more biti terapevtski pes, pove upokojena profesorica angleščine Margaret Davis. Shadow je njena druga terapevtska psička. Foto: Ana Kovač

Margaret se še danes zelo rada spominja svojega prvega terapevtskega psa Timija. Pogosto sta otrokom pomagala pri bralnih težavah. Foto: Ana Kovač

Margaret je prej že imela terapevtskega psa, ki je predlani zaradi zdravstvenih težav umrl. Z njim je veliko delala tudi z otroki, ki so imeli težave z branjem. Ker ga je zelo pogrešala, si je želela še eno terapevtsko psičko in Shadow je našla na neki kmetiji. Kot pravi, je upokojena in ima zato za delo s terapevtskim psom več časa.

"Člani našega društva so v glavnem v službi in jih zelo občudujem. Imajo službo, družino in še hodijo na take obiske. Trenutno jih je po celi Sloveniji več kot 70," pove Margaret.

Ti obiski veliko pomenijo tako njej kot Shadow. "To je tudi Shadow zelo všeč. Živim tu zelo blizu in ona dobesedno teče sem. Veseli se obiskov in ima vse zelo rada, sploh otroke, tudi dojenčke. Sama jih pozdravi, odlična psička je," pove Margaret.

Shadow in North sta postala velika prijatelja. Foto: Ana Kovač

North zelo rad išče priboljške pri stanovalcih. Foto: Ana Kovač

North in Shadow sta postala prava prijatelja in vnašata v vsakdan centra veliko pozitivnega. Čeprav je družba živali zelo dobra za vse stanovalce, je zelo dobrodošla še posebno za nepokretne in za osebe z demenco.

Kot pravi direktor, so vplivi živali neverjetni, nekateri starejši so zaradi njihove družbe celo spregovorili. Zato so zelo veseli, da jih lahko vključujejo v svoje aktivnosti.

"Ko gre deset ljudi na sprehod skupaj z Northom, jih je prav lepo pogledati," pove direktor doma, ki upa, da bodo živali del življenj njihovih stanovalcev še naprej.

Paziti morajo le, da se North ne bo zredil, saj je bil zaradi sladkih pozornosti stanovalcev enkrat že na dieti.

Ker ga razvajajo na vsakem koraku, je bil enkrat že na dieti. Foto: Ana Kovač

