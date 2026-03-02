Tako se ultra bogati rešujejo iz Bližnjega Vzhoda: tudi toliko odštejejo za let z zasebnimi letali

V zahtevnih razmerah, ko številne letalske družbe množično odpovedujejo polete na konfliktnem območju Bližnjega Vzhoda, so se pojavile informacije o tem, koliko za zasebna letala plačujejo superbogataši, da bi z njimi pobegnili na varno območje in se preko Savdske Arabije umaknili na varno.

Kot je poročal DailyMail, superbogaši in bogate elite za prevoze z zasebnimi letali plačujejo vse do 260 tisoč funtov (oziroma tudi do okoli 298 tisoč evrov), da bi z njimi pobegnili na varno območje (sprva v Savdsko Arabijo in nato naprej) iz območja Perzijskega zaliva, potem ko so na konfliktno območje v povračilnih ukrepih že priletele iranske rakete in brezpilotni letalniki.

Povračilni ukrepi Irana, s katerimi so se odzvali na ameriško-izraelske napade, so se že zvrstili tudi nad Abu Dabijem, Dubajem, Katarjem in Bahrajnom – regijami in mesti, ki jih naseljujejo bogati. Večina od omenjenih krajev je bila prej ocenjena kot varna.

Rijad kot ključna izhodna točka za pobeg iz konfliktnega območja

Tuji mediji poročajo, da je mesto Rijad v Savdski Arabiji postalo ključna izhodna pot za vse tiste, ki iščejo varno pot za pobeg z Bližnjega vzhoda, saj je letališče v prestolnici Savdske Arabije eno redkih, ki še vedno deluje. A potovanje do tja je drago – zasebna varnostna podjetja naj bi že rezervirala flote športnih terencev za prevoz ljudi na deseturni vožnji iz Dubaja v Rijad, nato pa na letališču najemajo zasebna letala.

Med evakuiranci iz nevarnih območij so višji direktorji svetovnih finančnih podjetij in premožni posamezniki, ki so bili na počitnicah v regiji ali na poslovnem potovanju, je poročal portal Semafor. Prav vse večje povpraševanje že zvišuje cene športnih terencev in zasebnih letal, saj so poročali, da so za lete z zasebnimi letali iz Rijada v Evropo nekateri odštejejo celo do 260 tisoč funtov (slabih 298 tisoč evrov).

Številna letališča odpovedala lete, države zaprle zračni prostor

Kot poudarjajo, je Savdska Arabija zdaj najvarnejša država za izstop iz Bližnjega vzhoda, potem ko so bile poti iz Omana zaprte v nedeljo po iranskem napadu na pristanišče in napadu na tanker z nafto. Rijad ima eno večje mednarodno letališče, mednarodno letališče kralja Halida (King Khalid International Airport), ki leži okoli 35 kilometrov od središča mesta, običajno pa letala iz letališča odpotujejo v Evropo, Ameriko, Azijo, Bližnji vzhod in Afriko.

Vizumska pravila so se v Savdski Arabiji omilila, kar pomeni, da lahko številni državljani vizume pridobijo že ob prihodu in jim jih ni treba urejati že vnaprej, zaradi česar je destinacija za mnoge še privlačnejša in priročnejša kot izhod v sili. Savdski Arabiji se je ob koncu tedna uspelo izogniti glavnini iranskih napadov, danes zjutraj pa je iranski dron zadel največjo naftno rafinerijo na svetu. Država je bila prisiljena zapreti naftno rafinerijo Ras Tanura, ker je to pomenilo "znatno eskalacijo" ameriško-izraelske vojne z Iranom, je zatrdil strokovnjak.

Naftna rafinerija Ras Tanura velja za eno najpomembnejših energetskih središč na svetu. Leži na vzhodni obali Savdske Arabije in služi kot ključno središče za transport nafte s tankerji v ZDA, Azijo in Evropo.

Gre za eno najpomembnejših energetskih središč na svetu. Leži na vzhodni obali Savdske Arabije in služi kot ključno središče za transport nafte s tankerji v ZDA, Azijo in Evropo. Naftna rafinerija Ras Tanura je že bila tarča napadov, saj so jo leta 2021 napadli jemenski Hutiji, ki so povezani z Iranom.

