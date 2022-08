"Zdi se mi primerno, da v preiskovalnih komisijah sodelujejo ljudje, ki o problematiki nekaj vedo. A v trenutku, ko se pojavi konflikt interesov, v razpravi ne morejo sodelovati in se morajo izločiti. Dva milijona nas je in to je tako malo, da je v tej državi vsakdo z nekom na neki način povezan. Recept in zdravilo sta samo odkritost in preglednost," je o kadrovskih premikih novinarjev, ki smo jim priča v zadnjem času, med drugim povedal Borut Sajovic.

"To je del slovenskega novinarstva, ki očitno sledi politiki. Verjetno bi bil neresen in neodgovoren, če bi rekel, da se to ne dogaja na eni in na drugi strani. To je žal eden od načinov dela v slovenski politiki, kjer metra in meril zagotovo ni postavil Robert Golob. Predsednik vlade se v vojni, ki je ni povzročil, brani z enakim orožjem kot nasprotnik, ki ga napada," je izjavo predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar o plačevanju medijev, kjer je med drugim omenila tudi portal Necenzurirano.si, katerega sodelavci so zdaj dobili delo v stranki Gibanje Svoboda, v intervjuju za Siol.net komentiral dolgoletni tržiški župan, zdaj poslanec in vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.

Borut Sajovic se je rodil 18. julija 1960 v Kranju. Po končani gimnaziji je diplomiral na fakulteti za veterino in leta 1988 tudi magistriral. Več kot 20 let je opravljal terensko veterinarsko delo v Tržiču in okolici. Več let je bil občinski svetnik in predsednik krajevne skupnosti Kovor. Med letoma 2006 in 2022 je bil župan Občine Tržič.



Med letoma 2000 in 2004 je bil poslanec in vodja poslanske skupine LDS. V mandatu leta 2004 je bil član več delovnih teles, in sicer Komisije po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, Odbora za okolje in prostor in Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter podpredsednik mandatno-volilne komisije. Leta 2022 se je pridružil stranki Gibanje Svoboda in bil izvoljen za poslanca v DZ, 25. maja je prevzel vodenje strankine poslanske skupine.



Dopust je za vami, kako in kje ste ga preživeli?

Pri 37 letih delovne dobe sem imel nekaj takih dni, ko je bila glava razmeroma prazna. Štiri dni sem v Istri pazil na svoja vnuka, saj je njun oče zbolel za koronavirusom. V prejšnjem tednu smo bili z družino v tirolskih hribih. Po zanimivi in urejeni pokrajini smo vsak dan prehodili od 20 do 25 kilometrov.

Živim na podeželju, sem samooskrben, kmetovalec, čebelar, sadjar in dela nikoli ne zmanjka. Ponosen sem, da sem 30-kubično normo drv za lastne potrebe pripravil v svojem gozdu.

Jesen se bliža in morali boste preiti od obljub k dejanjem. Konkretno katere pozitivne ukrepe, ki bodo lajšali življenje ljudi, boste uresničili? Kar zadeva inflacijo, prehransko in energetsko draginjo.

Volitve so bile 24. aprila, mandatar je bil imenovan v maju, zdaj smo avgusta. Malo je bilo vlad oziroma predsednikov vlad v 30-letni zgodovini te države, ki bi premaknili toliko konkretnih zadev. Nekateri zakoni so bili že sprejeti, o znižanju DDV bomo glasovali v torek, zakon je že v parlamentu. Na vladi so pripravljeni že drugi zakoni, ki naslavljajo omenjene tematike.

Gospod Golob je bil v Bruslju in v Berlinu, zunanja ministrica pa v Zagrebu. To daje pomembno sporočilo, da smo se iz Višegrada fokusno preusmerili k jedrnim državam Evrope.

Zgodba z bencinom in dizelskim gorivom deluje. Po začetnih nejasnostih, ko smo imeli čakalne vrste, je zdaj zgodba jasna. Še pred koncem meseca se mediji in javnost seznanijo s tem, kaj lahko pričakujejo, kakšne bodo cene. Slovenke in Slovenci se vozimo z enim od najcenejših goriv v Evropi. To je bil zagotovo pravi ukrep. Vesel sem, da vlada ni podlegla populizmu, da smo znižali ceno goriva in obenem znova uvedli dajatev, ki polni eko sklad. Številne državljanke in državljani bodo svoja bivališča, kar zadeva ogrevanje in energetiko, zelo racionalizirali z ukrepi eko sklada, ki so pomembni.

Pozablja se na hitre ukrepe z odloki prejšnje vlade, ko smo po nočni seji zjutraj izvedeli, kaj nas čaka. Zdaj smo bolj premišljeni in to očitno deluje. Pri tem bi spomnil, da slovenski prodajalci goriv za način izvedbe ukrepov v preteklem letu od države zahtevajo okoli 100 milijonov evrov, samo zahtevek Petrola, našega največjega trgovca, je težak nekaj čez 50 milijonov. Zdajšnji sistem je brez dvoma boljši, učinkovitejši, bolj odprt, pregleden in ljudje vemo, kaj nas čaka.

Vse omenjeno ima v ozadju veliko in pomembno zgodbo, ki se imenuje proračun in državna blagajna. Ta država se že desetletje vede, kot da je najeto posojilo naš ustvarjeni oziroma prigospodarjeni denar. Države, ki so močno ali prezadolžene, po mojem osebnem razmisleku izgubljajo suverenost in samostojnost.

"Mogoče bo tistim, ki predlagajo referendume, ob razglasitvi rezultatov žal, da so jih vložili. Sporočilo lanskega 11. julija, ko smo imeli referendum o vodah, sporočilo 24. aprila, ko je bil tudi referendum, je precej jasno." Foto: Ana Kovač

Stranka SDS je vložila tri referendumske pobude. V koaliciji jim očitate, da nagajajo, a vse kaže, da bomo jeseni poleg volitev odšli tudi na referendume. Kako bo to vplivalo na vaše delo, na uresničevanje načrtov?

Referendum je pravica in orodje politike, ki ga je treba uporabljati preudarno. Delim mnenje premierja, da gre za skrajnost oziroma zlorabo referendumske zakonodaje. Števila referendumov ne poznamo, napovedani so trije. Politika pa se lahko odloči za še kakšnega, ki bo vplival na čustva ljudi, zameglil kakšen razmislek. Mogoče bo tistim, ki predlagajo referendume, ob razglasitvi rezultatov žal, da so jih vložili. Sporočilo lanskega 11. julija, ko smo imeli referendum o vodah, sporočilo 24. aprila, ko je bil tudi referendum, je precej jasno.

Če bi imela vlada že ustanovljena dodatna tri ministrstva, bi bila zagotovo bolj učinkovita. Gre za tri področja, ki jih je v tej državi treba nasloviti, pripraviti ukrepe in jih rešiti. Bo pač zamuda, za katero prevzemamo odgovornost tisti, ki smo dolžni obljube uresničiti, in tudi tisti, ki so te zamude povzročili. Tukaj sicer ne vidim nobene drame.

Ob tem želim spomniti na 30 zakonov, ki so bili vloženi minuto po imenovanju novega predsednika vlade. Procesirali smo jih, ločili zrno od plevela, nekaj zakonov uvrstili v nadaljnji postopek, druge pa v skladu s predpisanim postopkom in z zadostnim številom glasov tudi ustrezno zavrnili.

Če se spomnite, je premier Golob obljubil finančne spodbude za gasilce, ki so gasili požar na Krasu, tukaj je še ideja o odkupu pšenice slovenskih kmetov. Nobena od teh dveh obljub do danes ni bila uresničena.

Razpis je bil odprt, na razpis je prišla ena prijava. Država mora kupovati na ta način, z javnim razpisom. Govorimo o času, ki ga neki ukrep zahteva, sicer bi govorili, da je vlada koruptivna, da bi plačala višjo ceno, kar spet ne bi bilo v redu.

Oglasili so se tudi slovenski agrarni ekonomisti in kot vedno izračunali proizvodno ceno žita. Pošteni zaslužki slovenskega kmeta so bili v zgodovini slovenske države malokrat tako solidni ali tako visoki kot danes. Niti malo pa ne mislim, da so pretirani ali previsoki. Hrana slovenskega izvora bi morala biti po mojem mnenju še dražja.

Vlada je razpravljala o zakonih, ki naslavljajo gospodarstvo, najranljivejše skupine, med temi pa je tudi zakon ministrstva za obrambo, ki se bo ukvarjal s problematiko tistih, ki v takih intervencijah sodelujejo kot civilna sfera, ne kot poklicni gasilci, vojaki ali policisti. Prav je tako, da se ukrepi napovedo, da se poda sporočilo, se posluša take in drugačne pripombe, nikakor pa premier ni bankomat, da bi že naslednji dan odprl denarnico in brez ustreznih zakonskih podlag izplačeval kakršnakoli sredstva. Zagotovo pa jih slovenska gasilska društva dobijo.

"Prav je, da se ukrepi napovedo, da se poda sporočilo, se posluša take in drugačne pripombe, nikakor pa premier ni bankomat, da bi že naslednji dan odprl denarnico in brez ustreznih zakonskih podlag izplačeval kakršnakoli sredstva." Foto: Ana Kovač

Vlada je podprla predlog Inštituta 8. marec, da bodo v vseh izobraževalnih in javnih ustanovah ženskam na voljo brezplačni menstrualni higienski pripomočki. Kako daleč je ta pobuda?

Nekatere države so to že uvedle. V mislih imam Škote, ki naj bi bili bolj varčni kot Gorenjci oziroma Slovenci, a so razumeli pomembno sporočilo enakosti in pomembnosti tega ukrepa. Na Škotskem so se o tem ukrepu začeli pogovarjati leta 2017, uvedli so ga letos. Poleg tega ima po nekaterih statistikah od 10 do 15 odstotkov uporabnic finančne težave z nakupom higienskih pripomočkov.

Pri nas se bo zgodba zagotovo nadaljevala. Če kaj, potem pri gospodu Golobu cenim učinkovitost. Prepričan sem, da bomo zdaj, ko je odločitev sprejeta, pripravili vse, da bo v ustreznih ustanovah in zavodih za te stvari poskrbljeno.

To je dragocena novica, ima pomembno sporočilo, zagotovo pa to ni osrednja tema, s katero bi se slovenska politična javnost ukvarjala teden dni, kot je v intervjuju za Siol.net omenila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Glede na očitke, zakaj se vlada ukvarja s tem, ne z drugimi vprašanji, pa je to le ena od tisočih zadev, ki bodo rešene v dobro ljudi.

Zgodi se lahko, da bomo jeseni zakorakali v novi val epidemije bolezni covid-19. Zanima me, kaj namerava v primeru zaostrovanja razmer storiti vlada. Prihajajo obvezno nošenje zaščitnih mask, maske v šolah, zapiranje šol?

Ste cepljeni proti bolezni covid-19 in kolikokrat? Ali bolj prisegate na naravno zdravilo, morje in sonce?

Najboljše je oboje, se pravi zaupanje v znanost in pozitiven razmislek. Predsednika vlade sem slišal, kako je to povedal, in zagotovo imajo dobra kondicija, svež zrak in sonce na potek bolezni pozitiven učinek.

Dvakrat sem se cepil proti bolezni covid-19. Covid sem kljub cepljenju prvič prebolel pred meseci v obvladljivi obliki. Če bom v prihodnjih mesecih spet prebolel covid, potem cepljenje ne bo smiselno, v nasprotnem primeru pa se bom verjetno odločil za zaščito s ponovnim cepljenjem.

Razumem pa tudi stisko tako proizvajalcev kot skepso dela uporabnikov cepiv. Malo je bilo cepiv v zgodovini človeštva, ki so bila razvita tako hitro. Cepiva so nam v zgodovini prihranila marsikaj, zagotovo pa nam je vedno hudo, ko se pojavijo stranski učinki in nezaželeni odzivi po cepljenju. Zdaj, ko je že minilo nekaj časa, si želim, da se ta cepiva proti različici omikron izpopolnijo. Če človeštvo ne bi verjelo znanosti in znanju, bi danes zagotovo živeli precej težje. Vedno pa obstajajo izjeme, ki jih je treba spoštovati in razumeti.

Marko Potrč je eden od najglasnejših nasprotnikov ukrepov proti širjenju bolezni covid-19. Klakočar Zupančičeva je javno pohvalila njegovo retoriko, Goloba je gostil na intervjuju. Kakšno je vaše mnenje o Potrču in njegovih nastopih?

Njegovega dela in zapisov ne morem komentirati, ker jih premalo poznam. Na moji strani na Facebooku se je pojavilo kar nekaj člankov z omembo njegovega imena. Po vsebini so bile objave precej populistične ali takšne, da je vsakdo izvlekel in propagiral tisto, kar bi si želel sam povedati. Kot že rečeno, pa o njegovih izjavah vem premalo, da bi jih lahko verodostojno komentiral.

Podjetje GEN-I je še pod vodstvom Goloba nakazovalo denar podjetju, ki ga je ustanovila in dolgo časa vodila novinarka Vesna Vuković. Ta zdaj pri Golobu skrbi za odnose z javnostmi. Kako vi vidite ta nepojasnjena nakazila?

Nepojasnjena nakazila, tudi bistveno manj pojasnjena, kot so ti omenjena, vidim tudi na drugih področjih v tej državi. Zato imamo tudi preiskovalno komisijo. Ko govorimo o takih stvareh, mora biti meter enako dolg za vaše in naše. Za novinarsko stroko je dobro, če je v največji meri neodvisna in samostojna. Gospod Golob je iskren in odprt človek in ustrezna pojasnila bodo prej ali slej prišla.

Verjamete, da je Vukovićeva pred nastopom nove funkcije kot novinarka delovala neodvisno?

Tomaž Modic bo pomagal predsednici preiskovalne komisije Mojci Šetinc Pašek, ki bo pod drobnogled vzela domnevno nezakonito financiranje političnih strank. Se vam zdi to primerno?

V intervjuju na Siol.net sem prebral, kakšne naj bi bile povezave, kdo koga financira. Zdi se mi primerno, da v preiskovalnih komisijah sodelujejo ljudje, ki o problematiki nekaj vedo. A v trenutku, ko se pojavi konflikt interesov, v razpravi ne morejo sodelovati in se morajo izločiti. Dva milijona nas je in to je tako malo, da je v tej državi vsakdo z nekom na neki način povezan. Recept in zdravilo sta samo odkritost in preglednost.

Želim si, da preiskovalne komisije pridejo do ugotovitev. V 30 letih slovenskega parlamentarizma smo jih imeli kopico, a kakšnih konkretnih epilogov, razen prepiranja, delitve in politizacije, do zdaj ni bilo.

Ali pozdravljate namero, da bi novinar Primož Cirman prevzel urednikovanje portala Siol.net?

Nisem strokovnjak, še manj odločevalec tem področju. Lahko pogledamo prakso v tej državi, kako smo se lotili STA, kako se je kader z Ukoma selil na nacionalko. Sicer nisem seznanjen s tem, da bi se kakšni razpisi ali kadrovanja v tej smeri že začeli.

Premier Golob je dejal, da bi Cirmana kamorkoli vzel v službo. Kako komentirate njegovo izjavo?

Čudi me, da je več prahu dvignila pohvala novinarskega ceha, kot pa so ga dvignile kritike, ko so dve slovenski novinarki primerjali z nekom drugim. Gospod Golob je pohvalil delo novinarja, mu dal neko priznanje. Tega jaz nisem vzel kot politično zgodbo, kot afero, ampak kot priznanje novinarskemu cehu. Sam sem v življenju želel sodelovati z uspešnimi ljudmi, a žal te možnosti vedno nimaš.

Novinarski poklic je svoboden poklic in odločitev kogarkoli iz novinarskih vrst, da gre na drugo delovno mesto, cenim in spoštujem. To kaže širino in univerzalnost poklica. Najbrž je precej novinarjev uspešnih podjetnikov, eni delujejo v oglaševanju, v komerciali ... Tudi sam si pred 20 leti nisem mislil, da bom kot terenski veterinar končal na mestu župana in poslanca.

Vsakdo pa nosi posledice in težo svojih odločitev. So države na severu Evrope, ki si jih jemljemo za zgled in kjer si po odhodu iz politike številna podjetja iz gospodarstva želijo zaposliti takšen kader. Pri nas je ozračje diametralno, nasprotno. To se mi ne zdi dobro. Enako je pri novinarjih, treba je ocenjevati vsakega posebej, po učinku in delu.

"Način dela gospoda Goloba je, da išče sposobne in učinkovite ljudi, ki bodo dosegli cilje. Človeško in razumljivo je, da si vsak od nas to želi narediti na način in z ljudmi, ki jim zaupa, ki jih spoštuje in so mu blizu." Foto: Ana Kovač

Vukovičeva, Modic, Cirman in njegova žena, vsi so dobili delo, povezano z Gibanjem Svoboda. Kaj o Golobovi vladi pove takšno kadrovanje? Prvič smo priča tako množičnim kadrovskim premikom novinarjev.

Je bil Miro Petek na položajih v vladi, je gospod Urbanija jasno opredeljen, je gospod Pirkovič jasno opredeljen? Pri tem razlike med zdajšnjo in prejšnjo vlado niso tako velike. Vsakdo od predsednikov vlad, ki se je za te ljudi odločil, nosi tudi odgovornost, ki jo bodo Slovenke in Slovenci preverjali na volitvah.

Jaz sem zadovoljen, v razmeroma kratkem času našega vladanja se dogajajo spremembe in spremembe se vedno dogodijo z novimi ljudmi. Način dela gospoda Goloba je, da išče sposobne in učinkovite ljudi, ki bodo dosegli cilje. Človeško in razumljivo je, da si vsak od nas to želi narediti na način in z ljudmi, ki jim zaupa, ki jih spoštuje in so mu blizu. Pri delovanju vsake vlade so medijska sporočila zelo pomembna.

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar je v intervjuju za Siol.net dejala: "To, da se medijski mir kupuje, da se plača medijski napad na drugače misleče, je nekaj, kar prakticirajo Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano. Je to novinarstvo? Odgovor je: ne." Kako komentirate njeno izjavo?

To, kar ste prebrali, je na neki način dejstvo in stanje, ki ga imamo. Ne jaz in verjetno ne gospa kandidatka, ki je to izjavila, s tem nisva zadovoljna. Poleg tega je prav odvetniška pisarna gospe Pirc Musar branila kar nekaj ljudi, ki so bili zaradi nekorektnega poročanja krivično, škodljivo obdolženi in prikazani. Vsi skupaj se moramo truditi, da je resnica ena sama. Da si je ne leva ne desna politika ne jemlje za talca.

Ampak v izjavi Pirc Musarjeva med drugim omeni tudi portal Necenzurirano, katerega novinarji so zdaj postali sodelavci stranke Gibanje Svoboda.

To je del slovenskega novinarstva, ki očitno sledi politiki. Verjetno bi bil neresen in neodgovoren, če bi rekel, da se to ne dogaja na eni in na drugi strani. To je žal eden od načinov dela v slovenski politiki, kjer metra in merila zagotovo ni postavil Robert Golob. Predsednik vlade se v vojni, ki je ni povzročil, brani z enakim orožjem kot nasprotnik, ki ga napada.

Kako vidite delovanje poslanske kolegice in predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič? Poslanci, tudi iz vrst koalicije, so jo že večkrat opozorili, da s svojim načinom vodenja krši poslovnik DZ.

Gospa predsednica je poslanka poslanske skupine, ki jo vodim, in njeno delo ocenjujem pozitivno. Sem pozitivno presenečen, da kot prva ženska na tem položaju dviguje toliko prahu. Opravlja izjemno zahtevno in odgovorno delo.

Nekoliko manj sem zadovoljen s tem, kako se v javnosti in v političnih strankah interpretira to, da Klakočar Zupančičeva želi doseči, da bi poslanci javnost pogosteje obveščali o svojem delu, da bi bili bolj prisotni na razpravah, da bi poslušali drug drugega. Ob vseh teh duelih in razpravah sem bil v okrogli sobi. Edina zahteva predsednice je bila, da se vsak dan zjutraj pove, ali si prisoten ali ne, in če nisi, se za to opravičiš. Če predsednica od poslancev pričakuje, da se ob odsotnosti opravičijo, je to povedala kot pritisk za dosego svojega cilja. Ne sprašuje po razlogih, saj imamo poslanke in poslanci številne druge obveznosti. Postavila je standard, visok normativ, ta zahteva sicer še ni v celoti usklajena s poslovnikom. Ob naštevanju neprisotnih poslancev je bilo narobe le to, da se je v nekaj primerih zmotila. Mogoče je bilo malo ponesrečeno, da tega ni povedala na začetku seje, ampak pozneje.

Za predsednika DZ ni šole, ni tečaja. So le izkušnje, vse, kar je storila Klakočar Zupančičeva, je storila z dobrim namenom. Velika podpora javnosti temu ukrepu je povedala, kaj si državljanke in državljani mislijo o tem. V vseh anketah so predsednico podprli v tem, da smo poslanci še bolj prisotni in še bolj odgovorni. Sam s tem nimam težav in prepričan sem, da bomo našli rešitev, ki bo zadovoljila vse vpletene.

"Navdušen sem, da smo več kot sodelavci in da postajamo vse večji prijatelji. Veseli smo, ko se srečamo, imamo tudi zasebno skupino na družbenem omrežju, kjer komuniciramo, in tam ni nikoli dolgčas," je o vzdušju v poslanski skupini povedal vodja poslancev Borut Sajovic. Foto: Ana Kovač

Kakšno vzdušje vlada v poslanski skupini? Glede na število poslancev me zanima, kako jo obvladujete, kako komunicirate in se usklajujete?

Svoje delo čutim in vidim kot izjemno odgovornost, po drugi strani sem navdušen. To je namreč največja poslanska skupina v zgodovini Slovenije. Kakšen potencial se strne v vedenju, znanju in poznavanju različnih problematik teh ljudi. Pred 11 leti sem vodil poslansko skupino LDS in tam nas je bilo pet. Pet poznavalcev različnih področij, zdaj nas je 41. Različne teme, o katerih razpravljamo, so vedno blizu nekomu. Izjemno sodelovanje, ki ga bomo še nadgradili, je tudi sodelovanje med poslanci in našimi strokovnimi sodelavci.

Navdušen sem, da smo več kot sodelavci in da postajamo vse večji prijatelji. Veseli smo, ko se srečamo, imamo tudi zasebno skupino na družbenem omrežju, kjer komuniciramo, in tam ni nikoli dolgčas. Zagotovo bo prišel tudi čas, ko se o kakšni temi ne bomo strinjali. A ravno zaradi človeških stikov in vrednot, ki jih gojimo, sem prepričan, da bomo našli rešitev, ki bo v javno dobro.