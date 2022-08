Jelka Godec: Grozljivo. To je dokaz, da je globoka država že nekaj časa na površju.

"Dogajanje zadnjih dni, torej odkrito kadrovanje in zaposlovanje novinarjev portala Necenzurirano.si ter njihovih družinskih članov v vladne službe, je naravnost grozljivo. Grozljivo je tudi to, da predsednik vlade izjavi, da lahko on sam zaposli novinarja, kjerkoli si on zaželi. Če smo do zdaj govorili, da je globoka država v ozadju, so zadnja dejanja aktualne vlade dokaz, da jo imamo očitno že nekaj časa na površju. Vse skupaj dokazuje, da je bil portal Necenzurirano ustanovljen in financiran z namenom rušenja vlade Janeza Janše in blatenja posameznikov iz naše stranke," je v intervjuju za Siol.net o nedavnih kadrovskih premikih in zaposlovanju novinarjev povedala vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelka Godec.

Kdo je Jelka Godec? Foto: Bojan Puhek



Jelka Godec se je rodila 21. novembra 1969 v Celju. Leta 1995 je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani iz smeri fizika – tehnika in kasneje še na fakulteti v Mariboru ter pridobila naziv profesorica fizike. Poučevala je v osnovni in srednji šoli, leta 2006 pa je prevzela direktorsko mesto na Ljudski univerzi Šentjur. Zavod je vodila vse do avgusta 2014.



V letih 2010–2014 je bila svetnica v občinskem svetu Občine Šentjur. Od oktobra 2015 je podpredsednica SDS in aktivna članica matičnega občinskega odbora SDS Šentjur, kjer je tudi podpredsednica. V prvem poslanskem mandatu kot poslanka v DZ (2014–2018) je bila predsednica preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic in aktivna na področju zdravstva, izobraževanja in sociale. V drugem mandatu je bila predsednica preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom.



Leta 2015 je zasedla položaj podpredsednice stranke SDS, ponovno pa bila izvoljena tudi leta 2021. 26. marca 2020 je bila imenovana na mesto državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade, odgovorne za zdravje. Na državnozborskih volitvah leta 2022 je bila v okraju Šentjur tretjič izvoljena za poslanko, prejela je 4.339 glasov oziroma 35,69 odstotka. 20. maja 2022 je bila imenovana na mesto vodje poslanske skupine SDS.



Prevzeli ste vodenje poslanske skupine SDS, ste edina ženska med vodji poslanskih skupin. Je bilo to vlogo po dveh odločnih politikih Tanku in Krivcu težko prevzeti?

Jože Tanko in Danijel Krivec sta vsak zase dala poseben pečat vodenju poslanske skupine SDS. Dolgoletna izkušena politika sta vsak v svojem obdobju odlično opravila svoje delo in se jima zahvaljujem, da sem se lahko od njiju učila in pridobivala izkušnje. Ima pa vsak svoj način dela, kar v poslansko skupino vnaša neko posebno dinamiko dela. Vsekakor ni enostavno prevzeti vodenja tako velike poslanske skupine, predvsem če si oseba, ki svoje delo želi opravljati odgovorno in karseda korektno do vseh kolegov znotraj poslanske skupine, pa tudi drugih v državnem zboru.

Po prvih mesecih tega mandata, ki so bili brez dvoma pestri in dinamični, menim, da bomo dobra in uigrana ekipa. V poslanski skupini je že nekaj kariernih poslancev z veliko izkušnjami in osem novih poslancev, ki v ekipo vnašajo svežino. Še naprej si želim predvsem odkritega dialoga, diskusije in izmenjave mnenj, kar v vsaki ekipi pripelje do homogenega, ustvarjalnega in kakovostnega dela, ki ga bodo državljani na naslednjih volitvah, to verjamem, nagradili še z višjim odstotkom glasov, kot ga je SDS prejela na letošnjih državnozborskih volitvah.

Kako ocenjujete delovanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič? S svojimi potezami pogosto razburja, opozorili ste, da krši tudi poslovnik državnega zbora, med drugim pri razpravi o prisotnosti poslancev na sejah državnega zbora.

Na žalost smo zelo kmalu ugotovili, da je na čelu DZ predsednica, ki želi v politični prostor in predsedovanje DZ vnesti neko novo prakso, ki temelji na besedah: "Poslovnik, to sem jaz." Zanikanje oziroma kršenje poslovnika v primerih razdelitve delovnih mest in vodenja sej DZ, izpostavljanje poslancev, ki jih ni v dvorani, ter neprimerni komentarji in opazke v času vodenja sej kažejo na to, da se predsednica še ne zaveda, kaj je njeno poslanstvo. Težko rečem, da je prva med enakimi, ker brez dvoma nismo vsi enaki. Eni spoštujemo poslovnik in parlamentarno prakso, medtem ko drugi tega ne počnejo.

Na tem mestu bi rada še posebej izpostavila nedavno nesprejemljivo ravnanje predsednice DZ, ko je na seji začela naštevati vse kolege, ki v nekem trenutku niso bili prisotni v dvorani. Kot vodja poslanske skupine je moja obveza, da v lastnem in v imenu poslanske skupine opozorim na vsako kršenje poslovnika in odstopanje od ustaljene, tri desetletja dolge parlamentarne prakse. Omenjeno poimensko naštevanje domnevno manjkajočih oziroma neopravičeno odsotnih kolegov v dvorani sem občutila kot mobing. Delo poslanca ni, da sedi v dvorani dvanajst ur, ne spregovori niti besede, ne pozna vsebine obravnavanih zakonov in drugih aktov, ob koncu seje pa je zgolj "glasovalni stroj". Ne. Poslansko delo je, poleg aktivnega udejstvovanja na sejah, tudi srečevanje z državljani in interesnimi skupinami, priprava na razpravo in priprava stališč poslanske skupine. Zato da poslanci ne zamudimo posameznih razprav v dvorani, imamo v pisarnah radijske in televizijske sprejemnike, da vseskozi spremljamo seje. Tudi na ta način smo prisotni na seji. Vsaj kar se tiče naše poslanske skupine, lahko povem, da imamo v naši klubski sobi skorajda vsak dan kakšen sestanek z državljani ali interesnimi skupinami, ki na nas naslovijo prošnjo za srečanje.

Žal mnogi gledalci, ki spremljajo seje preko televizijskih ekranov, vsega tega ne vedo in tudi zato je bilo izpostavljanje poslancev, ki jih v določenem trenutku ni v dvorani, s strani predsednice DZ nekorektno.

"Zanikanje oziroma kršenje poslovnika v primerih razdelitve delovnih mest in vodenja sej državnega zbora, izpostavljanje poslancev, ki jih ni v dvorani, ter neprimerni komentarji in opazke v času vodenja sej kažejo na to, da se predsednica še ne zaveda, kaj je njeno poslanstvo." Foto: Slovenska demokratska stranka

Napovedi za jesen niso optimistične; energetska in prehranska draginja, novi val epidemije covid-19, vojni v Ukrajini ni videti konca. Kako dobro je po vaše Slovenija pripravljena na to, kar prihaja?

Janševa vlada je takoj po prevzemu vlade marca 2020 začela z oblikovanjem prvega protikoronskega paketa interventnih ukrepov od kasneje deset sprejetih. Skrbi nas predvsem dejstvo, da Golobova vlada ukrepe le napoveduje, ni pa videti jasne strategije glede energetske in prehranske draginje, ki sta lahko dolgotrajni glede na stanje v Ukrajini. Vse prevečkrat smo priča temu, da predsednik vlade precej populistično v javnosti poda neko izjavo ali obljubo, za katero se kasneje izkaže, da ni uresničljiva, niti ne temelji na dejstvih. Spomnimo se samo finančnih spodbud za gasilce, ki so nedavno gasili požar na Krasu, ali idejo glede odkupa pšenice slovenskih kmetov. Nobena od teh dveh obljub do danes ni bila uresničena.

Na drugi strani pa se Golobova vlada poslužuje nekaterih prav smešnih ukrepov, kot sta dovoljena maksimalna temperatura v prostorih javne uprave ali spremljanje cen 15 osnovnih prehranskih živil. Za uresničitev prvega ukrepa ne potrebujemo sklica seje vlade in sprejemanja sklepov, glede drugega pa sem prepričana, da večina naših državljanov to že danes počne.

Po davčnih spremembah, ki jih namerava uvesti Golobova vlada, se plače ne bodo usklajevale z inflacijo in bodo zato nižje. Vaš komentar?

Po predlaganih davčnih spremembah Golobove vlade bodo plače nižje kot v času Janševe vlade. Predlagane davčne spremembe gredo v napačno smer in so v trenutnih razmerah, ko se soočamo z visoko inflacijo, povsem nepremišljene in v škodo ljudi. S tem ko se davčna lestvica ne bo več usklajevala z inflacijo, bodo delavci prejeli nižje neto plače, kar bo ob že tako visokih cenah življenjskih potrebščin še dodatno vplivalo na njihov socialni položaj in kupno moč.

Glede na izračune bi delavci z minimalno plačo po predlogu Golobove vlade in upoštevanju inflacije prejeli osem evrov neto manj na mesec oziroma kar 96 evrov neto manj na leto kot po veljavnem zakonu, ki je bil sprejet v času Janševe vlade. Kakršnokoli nižanje plač delavcev v teh časih je nesprejemljivo, zato bomo v SDS naredili vse, kar je v naši moči, da takšne spremembe, ki so v škodo ljudi, ne bodo sprejete.

Izjava Roberta Goloba o naravnih zdravilih proti covid-19, to sta morje in sonce, je v javnosti precej odmevala. V času epidemije ste aktivno sodelovali pri pripravi zajezitvenih ukrepov. Kako zdaj vidite njegovo izjavo?

Najbolj nevarno je, da bi ljudje lahko izjave predsednika vlade res razumeli kot ukrep, ki jih bo ozdravil koronavirusa, za kar danes, po več kot dveh letih epidemije, vemo, da ne drži, zato je njegova izjava neodgovorna in nepremišljena. Iz preteklih izkušenj vemo, da je bilo za marsikoga zdravljenje s t. i. naravnimi zdravili in zavračanje zdravniške pomoči tudi usodno. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je večkrat poudaril, da bo epidemijo vodila stroka. Če zdaj stroka na NIJZ predlaga ukrep, ki ga je omenil Golob, potem smo se vrnili v čas začetka epidemije, ko je takratno vodstvo NIJZ svetovalo kihanje in kašljanje v rokav, koronavirus pa označilo za gripo.

Po več kot dveh letih življenja z epidemijo koronavirusa bi pričakovala, da so ukrepi in priporočila NIJZ ter ministrstva za zdravje znani za jesenski in zimski čas. Zdi pa se, da vlada okleva z ukrepi, ker je več kot očitno, da bo sprejela podobne, če ne kar enake ukrepe, kot jih je Janševa vlada, s čimer bodo zgolj priznali, da je bilo nasprotovanje ukrepom v preteklih dveh letih zgolj politična propaganda proti takratni vladi.

So se pa postopki sprejemanja ukrepov z nedavnim sprejetjem novele Zakona o nalezljivih boleznih zapletli, saj mora zdaj predlagane ukrepe vlade potrditi DZ. To nedvomno predstavlja dodatno birokratsko oviro. Imam občutek, da se sedanja vladajoča stran še vedno ne more otresti skupščinskega načina razmišljanja. Prav bi bilo, da strokovna skupina svetuje in predlaga posamezne ukrepe, vlada pa je tista, ki vlada in zato tudi sprejema odločitve. Očitno koalicijski poslanci ne zaupajo vladi, zato so potrdili novelo Zakona o nalezljivih boleznih, ki predvideva preverjanje in potrjevanje ukrepov, ki jih namerava izvršiti vlada, še v DZ.

"Imam občutek, da se sedanja vladajoča stran še vedno ne more otresti skupščinskega načina razmišljanja." Foto: Bojan Puhek

V stranki SDS ste vložili tri referendumske pobude. Predsednik vlade je dejal, da gre za zlorabo referendumske zakonodaje z namenom zaustavljanja izvršne oziroma zakonodajne oblasti. S kakšnimi argumenti mu odgovarjate?

Zakon o vladi predvideva širitev števila ministrstev s petnajst na dvajset, kar pomeni več davkoplačevalskega denarja za izvajanje državnih služb in tako manj za projekte, ki so pomembni za razvoj države.

Novela Zakona o dolgotrajni oskrbi predvideva zamik izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet v času Janševe vlade, za leto dni. To pomeni, da se zaustavi uveljavitev novih pravic dolgotrajne oskrbe ob dolgotrajni oskrbi v instituciji, in sicer dolgotrajna oskrba na domu, pravica do oskrbovalca družinskega člana ali denarni prejemek. Tukaj je še izvajanje e-oskrbe, ki se trenutno že izvaja in bi zaradi zamika izvajanja zakona vsi, ki uporabljajo e-oskrbo brezplačno, ostali brez te pomoči.

Zakon o RTV izloča iz odločanja upravljanja gledalce, ki so plačniki tega javnega servisa. Zagovorniki zakona poudarjajo, da bo po noveli zakona Svet RTV nepolitičen organ. Gre za čisto zavajanje. Člani predvidenega novega sveta bodo imenovani na predlog, denimo Nacionalnega sveta za kulturo, člane slednjega pa imenuje DZ na predlog vlade. A to pa ni politično?

Naštela sem le nekaj problematičnih delov v zakonih, za katere smo v SDS vložili predloge za referendum. Prav je, da ljudje odločijo, ali želijo razbohoteno izvršilno vejo oblasti ali želijo zamik dolgo pričakovanega Zakona o dolgotrajni oskrbi in ali res želijo politično vodenje javne RTV.

Statistika policije kaže, da število ilegalnih prehodov meje strmo narašča, Golobova vlada pa uresničuje predvolilne obljube in na meji odstranjuje žico. Kako vi gledate na njihov način reševanja migrantske problematike?

Ta vlada z ministrico za notranje zadeve na čelu sploh ne rešuje migrantske problematike, temveč jo z dejanji, kot je odstranjevanje rezilne žice na meji, samo poglablja. Prav neverjetno se zdi, kako zavestno odpira meje ilegalnim migrantom, s čimer vse državljane in celotno Evropsko unijo, ki že preučuje ukrepe proti Sloveniji, izpostavlja nevarnosti ter ogroža javni red in njihovo premoženje. Žal smo ponovno priča agendi, ki jo že poznamo iz časov preteklih levih vlad. Pojdite danes med naše državljane v obmejnih občinah. Ponovno smo priča zgodbam, ko se migranti nenadzorovano in v večjih skupinah sprehajajo po vaseh, trkajo na vrata domov in tudi že uničujejo njihovo lastnino. To so resnične zgodbe, pišejo nam ljudje, opozarjajo nas. Ne razumem, kako predstavniki vlade na to ne reagirajo.

V SDS nikoli nismo problematizirali legalnih ali ekonomskih migracij, te so bile, so in bodo prisotne. Niso težava migranti, ki z dokumenti pridejo na našo mejo, težava so ilegalni migranti, ki našo mejo prečkajo tam, kjer je ne bi smeli.

Predsednik stranke SDS Janez Janša je prav zaradi zgoraj omenjenega namignil na možno interpelacijo zoper notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Se interpelacija res pripravlja? Se pripravlja še kakšna druga?

V skladu z ustavo, zakoni in drugimi splošnimi akti DZ vsakokratna vlada izvaja politiko države. Odgovorna je za izvajanje zakonov in drugih predpisov DZ ter za celotno delovanje državne uprave. Za ustavno in zakonsko delovanje so skupno odgovorni vsi njeni člani. Ministri niso odgovorni le za odločitve in stališča vlade, njihovo izvajanje in za svoje odločitve pri vodenju ministrstev, temveč tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti, torej dopustitev dolžnega ravnanja. Zato so tudi prisegli, da bodo spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije.

Če nekdo ne spoštuje ustavnega reda ali zakonskih določil, če ravna proti državi in pravicam državljanov, je eden izmed instrumentov opozarjanja opozicije na kršitve tudi interpelacija zoper posameznega ministra ali ustavna obtožba proti predsedniku vlade. In v SDS se bomo na vsako takšno kršitev brez dvoma odzvali.

"Ta vlada z ministrico za notranje zadeve na čelu sploh ne rešuje migrantske problematike, temveč jo z dejanji, kot je odstranjevanje rezilne žice na meji, samo poglablja." Foto: Bojan Puhek

Vlada je podprla predlog Inštituta 8. marec, da bodo v vseh izobraževalnih in javnih ustanovah ženskam na voljo brezplačni menstrualni higienski pripomočki. Ta pobuda je sicer prisotna že nekaj časa. Kako to, da je v času vlade Janeza Janše niste upoštevali in kaj sami menite o tem?

Medtem ko se Slovenija sooča s prehransko in energetsko draginjo, z novim valom epidemije koronavirusa, s povečanim številom ilegalnih prehodov meje zaradi nerazumne poteze vlade glede odstranitve žičnate ograje na meji, se vladajoča politika in njeni nevladni sateliti ukvarjajo z vložki in s tamponi, ki na mesečni ravni za posamezno žensko predstavljajo okoli sedem evrov finančnih stroškov. Lahko se strinjam s tem, da je lahko to za posameznico visok strošek, ne morem pa se strinjati s tem, da gre za tako pomembno temo, da zaznamuje vsaj teden dni neplodnih razprav v medijih, med vlado in določenimi nevladnimi organizacijami ter preusmerja pozornost od večjih in realnih problemov.

V SDS smo vedno delovali v dobrobit ljudi, zato se tudi trenutno ukvarjamo z dejanskimi problemi, ki ljudem povzročajo stiske in težave. In to predlagam tudi Golobovi vladi, da se čim hitreje osredotoči na zgoraj naštete izzive in realne probleme, ki tarejo naše državljane.

V zadnjem času smo priča kadrovskim premikom novinarjev portala Necenzurirano in njihovih družinskih članov. Podjetje GEN-I je še pod vodstvom Goloba nakazovalo denar podjetju, ki ga je ustanovila in dolgo časa vodila novinarka Vesna Vuković. Ta je zapustila Necenzirano in bo v stranki GS skrbela za odnose z javnostmi. Na Twitterju ste se odzvali, da gre le za javno potrditev članstva. Kako komentirate zaposlovanje novinarjev in s tem povezano Golobovo nedavno izjavo, da bi Primoža Cirmana kamorkoli vzel v službo?

Dogajanje zadnjih dni, torej odkrito kadrovanje in zaposlovanje novinarjev portala Necenzurirano.si ter njihovih družinskih članov v vladne službe, je naravnost grozljivo. Grozljivo je tudi to, da predsednik vlade izjavi, da lahko on sam zaposli novinarja, kjerkoli si on zaželi. Če smo do zdaj govorili, da je globoka država v ozadju, so zadnja dejanja aktualne vlade dokaz, da jo imamo očitno že nekaj časa na površju.

Vse skupaj dokazuje, da je bil portal Necenzurirano ustanovljen in financiran z namenom rušenja vlade Janeza Janše in blatenja posameznikov iz naše stranke. Kot ste dejali, znano je, da je podjetje GEN-I v času, ko ga je vodil Robert Golob, financiralo podjetje novinarke Necenzurirano Vesne Vuković, slednja danes postaja vodja službe za odnose z javnostmi v največji koalicijski stranki. Tomaž Modic, drugi član ekipe omenjenega portala, se seli k Mojci Pašek Šetinc v DZ na preiskovalno komisijo, žena tretjega člana Primoža Cirmana pa bo vodila Ukom in skupaj s predsednikom vlade preganjala sovražni govor. Seveda tistega, za katerega bosta ona dva ocenila, da je sovražni.

Na predlog Mojce Šetinc Pašek, poslanke Gibanje Svoboda, nekdanje "neodvisne" novinarke na RTV je bila v DZ ustanovljena preiskovalna komisija o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v DZ leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Preiskovalno komisijo je ustanovila vladna koalicija za nadzor nad opozicijo, kar dokazuje, kako pomembni so Golobu in njegovi kompaniji mediji in kako se bojijo tistih medijev, nad katerimi nimajo nadzora.

Vse skupaj tudi dokazuje, da vedno več novinarjev, ki so se sami deklarirali za neodvisne, v resnici pripada vladajoči stranki Gibanje Svoboda.

Zakaj ste v SDS podali zahtevo za izločitev novinarja Necenzurirano Tomaža Modica, ki bo pomagal predsednici preiskovalne komisije, ki bo pod drobnogled vzela domnevno nezakonito financiranje političnih strank Mojci Šetinc Pašek?

Dejstvo je, da je Tomaž Modic direktor in soustanovitelj podjetja Providenta, novinar spletnega portala necenzurirano.si in direktor TM. Kot novinar in direktor podjetja je sodeloval s spletnim portalom Siol.net, ki je v lasti podjetja Tsmedia, slednje pa je v lasti Telekoma Slovenije, ki je družba v državni lasti. Predmet preiskav preiskovalne komisije pa bo med drugim prav poslovanje podjetja Telekom Slovenije in posledično podjetja Tsmedia.

Peti odstavek 7. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi in 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi, nesporno določata, da v preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec (zaradi smiselne uporabe člena pa v navedenem primeru strokovni sodelavec), če je preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje. Prav tako pa tretja alineja prvega odstavka 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi jasno določa, da v preiskovalni komisiji ne sme sodelovati strokovni sodelavec, če je bil sam odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere dejavnost se preiskuje, v času, na katerega se nanaša preiskava.

Glede na navedeno obstaja velika verjetnost, da se lahko Tomaž Modic zaradi sodelovanja z državnimi podjetji znajde kot priča ali preiskovanec v predmetni preiskovalni komisiji.

Imate v stranki ob predsedniškem kandidatu Anžetu Logarju že kandidata za župana Ljubljane?

Kandidacijski postopki v stranki za letošnje lokalne volitve že tečejo, vendar dokončnih odločitev še nismo sprejeli, zato v tem trenutku še ne morem povedati kaj več.

Ujeli smo vas na dopustu. Kam ste se odpravili, kako ga preživljate?

Dopust je bil aktiven in sproščujoč v krogu družine.