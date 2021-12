Zaostren nadzor PCT v javnem potniškem prometu ostaja, previdno tudi v zaprtih kabinah

Izvajanje pogoja PCT v javnem potniškem prometu bodo okrepljeno preverjali še naprej, so danes sporočili z ministrstva za infrastrukturo in inšpektorata Republike Slovenije. Obenem bodo pozorni tudi na izvajanje veljavnih pravil uporabe zaščitne opreme.

Uporabnike so pozvali, naj nadaljujejo dosledno spoštovanje pogojev prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), ki jih določa Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Pogoji obvezni tudi na smučiščih

"V času veljavnosti odloka je na javnih prevoznih sredstvih, kamor sodijo tudi žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah, za vse potnike obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Potniki se morajo za uporabo javnega potniškega prometa izkazati z veljavnim potrdilom PCT in osebnim dokumentom. Izjema od pogoja PCT velja le za osebe, ki so mlajše od 12 let, učence in dijake. Potniki, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, javnega prevoza ne morejo koristiti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Z dobrim sodelovanjem se izogibamo strožjim ukrepom

Z odgovornim ravnanjem lahko vsi prispevamo k hitrejšemu izboljšanju epidemioloških razmer in omogočimo nemoteno delovanje javnega potniškega prometa, so dodali v pisnem sporočilu in sklenili: "Ministrstvo za infrastrukturo, izvajalci prevozov in nadzorni organi si z usklajenim delovanjem prizadevamo, da bi se izognili potrebam po strožjih ukrepih, zato vse uporabnike javnega potniškega prometa vljudno prosimo za nadaljevanje dobrega sodelovanja in razumevanje glede razmer."