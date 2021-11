Predlagali bodo strožji nadzor nad PCT v avtobusih in testiranje v vrtcih

Strokovna skupina bo vladi predlagala uvedbo poostrenega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem ukrepov v javnem potniškem prometu, je napovedala Mateja Logar in pojasnila, da je v tem sektorju opaziti slabo preverjanje epidemioloških ukrepov. Kot je znano, morajo potniki v javnem potniškem prometu nositi zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 in izpolnjevati pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Izjema od pogoja so mlajši od 12 let in dijaki.

Skupina bo vladi predlagala tudi, naj se v vrtcih posebej pazi na t. i. mehurčke, torej da se otroci iz različnih skupin ne družijo. Med predlogi bo tudi dosledno testiranje predšolskih otrok na koronavirus. Med razlogi za sprejetje takšnega predloga je Logarjeva opomnila na možnost prenosa koronavirusa z okuženih otrok na njihove stare starše.

Zdravstveni minister Janez Poklukar je v torek ob robu vladnega obiska v Pomurju na vprašanje, ali lahko pričakujemo nove ukrepe po zgledu Avstrije, odgovoril, da smo dosegli pomemben napredek pri nadzoru pogoja PCT v javnem prometu, žal pa ni uresničen ukrep dela od doma, s čimer bi zmanjšali število stikov in dosegli padec epidemije. Stroka proučuje druge ukrepe, tudi v šolstvu, da bi zamejili epidemijo med mladimi.

Poklukar je ob tem pojasnil, da se z epidemiologi in študentskimi organizacijami pogovarjajo tudi o možnosti uvedbe aplikacije Ostani zdrav za vstop v učilnice fakultet.