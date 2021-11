Janša: Ukrepi delujejo, če se jih ljudje držijo

Premier Janez Janša je v pogovoru za radio Ognjišče danes znova pozval k cepljenju proti covid-19. Ocenil je, da protikoronski ukrepi delujejo, če se jih ljudje držijo. Pokomentiral je tudi aktualno politično in gospodarsko situacijo in dejal, da ministri še uživajo njegovo zaupanje.

Ko gre za boj z epidemijo covid-19, je Slovenija v soseščini Avstrije, ki se je odločila za zaostritev ukrepov in zaprtje javnega življenja. Kot je dejal Janša, so razlage njihovega ravnanja v tem, da želijo med prihajajočimi prazniki sprostiti smučarsko sezono. "Slovenija je imela podobne ukrepe lani od novembra do januarja, rezultati pa so bili mešani," je ugotavljal. Kot je dejal, ukrepi zaprtja dejavnosti prinesejo relativno hitro olajšanje, ko gre za epidemiološko sliko, če se jih držimo. "A če se jih držimo, lahko bistveno pripomorejo tudi ukrepi, vezani na pogoj PCT," je dejal premier.

Pokomentiral je tudi nasprotovanje nekaterim obveznemu samotestiranju na okužbo z novim koronavirusom v šolah. Tudi danes so nekateri s protestom v središču Ljubljane izrazili nasprotovanje tem in drugim ukrepom za preprečevanje širjenja epidemije. Premier je ugotavljal, da se je, potem ko je samotestiranje v šoli steklo, izkazalo, da težav ni veliko, je pa veliko koristi od tega. "V zadnjih dneh je bil največji delež pozitivnih primerov preko hitrega testiranja odkrit med osnovnošolci," je izpostavil.

Na vprašanje, ali se obeta obvezno cepljenje, je sicer dejal, da bo vlada pri tem vprašanju sledila priporočilom zdravstvene stroke.

"Javnofinančno stanje Slovenije še nikoli ni bilo boljše, kot je sedaj"

Dotaknil se je tudi gospodarske situacije v državi in ocenil, da imamo gospodarsko rast, ki bo nadomestila lanski padec. Poleg tega pa je izpostavil izjemno število investicij, za katere so zagotovili denar, in najvišjo zaposlenost v zgodovini.

"Javnofinančno stanje Slovenije še nikoli ni bilo boljše, kot je sedaj, v smislu ocen na finančnih trgih in tega, da smo izdali obveznice po negativni obrestni meri," je dejal. Glede trenutne zadolženosti je dejal, da se je Slovenija v času covid-19 zadolžila 20 odstotkov manj, kot je povprečje v EU, denar pa je šel ljudem in gospodarstvu, ohranili smo delovna mesta. "Z javnofinančnega vidika je situacija izjemno ugodna. Zato lahko toliko investiramo in rešujemo probleme, ki imajo dolgo brado, kot je denimo dolgotrajna oskrba," je navedel.

Janša je pokomentiral tudi predsedovanje Slovenije Svetu EU. Enotno stališče 27 držav članic EU do migrantskega vala iz Afganistana je po njegovi oceni v političnem in strateškem smislu največji uspeh slovenskega predsedovanja.

Danes se je srečal s poljskim kolegom in Janša je ocenil, da so tudi odzivi Evrope ob stanju na poljsko-beloruski meji bistveno boljši kot ob množičnih migracijah leta 2015, Evropa je z reakcijo preprečila letalske prevoze migrantov, ki meje prehajajo nezakonito. Poljska je sama veliko naredila, a brez EU ne bi uspela.

Janša je prepričan, da bi bilo za ureditev razmer "bolje za nas in njih", da jim pomagamo, da si nove priložnosti za srečo poiščejo doma. "EU plačuje preko razvojne pomoči milijarde, ki ne pridejo v prave roke," je ocenil. Če hočeš, da bo pomoč delovala, moraš, tako Janša pravi, zagotoviti najprej varnost. To EU še čaka, zato Slovenija zagovarja t. i. strateški kompas, kjer se predvideva oblikovanje vojaških sil EU, s katerimi "se bo lahko pomagalo državam, ki so praktično propadle, šele potem bo možna razvojna pomoč". Ob tem je Janša še dodal, da ne potrebujemo dodatnih sredstev, le prav jih je treba uporabiti.

Ministri še uživajo njegovo podporo

Glede aktualnih političnih razmer pa je Janša dejal, da aktualni ministri, "dokler so ministri, uživajo njegovo podporo, drugače ne more biti" in da bi "mandat vlade veljalo izpeljati do konca".

Glede glasovanja na interpelacijah, kjer se je koalicijska NSi pri glasovanju o pravosodnem ministru Marjanu Dikaučiču vzdržala, pa je dejal, da z vidika, da je za uspeh interpelacije potrebnih 46 glasov, ni pomembno, ali glasujejo proti ali se vzdržijo. "Drugo pa je estetski vidik situacije, a tu imajo koalicijske partnerice svobodo za tehtanje, kaj komu koristi ali škodi. Če pa bi koalicijska stranka podprla katerokoli interpelacijo, pa bi bila to kršitev koalicijske pogodbe, ki bi pomenila, da taka stranka tudi izstopi iz koalicije," je pojasnil.