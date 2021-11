Inšpektorji zaprli še eno Waldorfsko šolo

To je že druga Waldorfska šola, ki jo je inšpektorat zaprl v teh dneh. Inšpektorat za šolstvo in šport je namreč že v minulem tednu izvedel 43 nadzorov in v petih primerih ugotovili večja odstopanja nespoštovanja odloka. Te šole namreč niso uredile samotestiranja za otroke, niso pridobile ustreznih soglasij s strani staršev in za otroke, ki niso imeli soglasij, niso ustrezno uredile izobraževanja na daljavo.

Do nadaljnjega bo šolanje potekalo na daljavo

Večina šol je pristopila k urejanju nepravilnosti, ena od šol pa odločbe inšpekcije ni upoštevala, zaradi česar so na podlagi sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo z uredbo inšpektorata odredili, da celotna šola do 3. decembra oziroma do ureditve nepravilnosti izvaja šolanje na daljavo.

Inšpektorat RS za šolstvo in šport (IRSŠŠ) je danes zaprl še en zasebni zavod, tokrat na območju Savinjske regije. Zaprtje je posledica nespoštovanja odredbe inšpektorata zavodu, da zadeve uredijo in delujejo skladno s trenutno veljavnim odlokom. — Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (@MIZS_RS) November 24, 2021

Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so potrdili le to, da gre za zasebno šolo v osrednji Sloveniji in ker postopek še teče, imena šole ne morejo navajati. Da gre za Waldorfsko osnovno šolo v Ljubljani, v kateri za vse učence poteka pouk na daljavo, pa so nato potrdili v tajništvu te šole.