Toliko učencev je bilo pozitivnih

V osnovnih šolah se je v sredo na novi koronavirus samotestiralo 135.100 učencev oziroma 70 odstotkov vseh učencev. Preostali učenci so v karanteni, se s testiranjem ne strinjajo, ali pa so preboleli covid-19. Pozitivnih je bilo približno 300 testov, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).