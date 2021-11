DZ: 15-urna razprava o interpelaciji Simone Kustec

DZ bo danes predvidoma nekaj več kot 15 ur razpravljal o interpelaciji šolske ministrice Simone Kustec, ki so jo vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Za uspeh interpelacije je potrebnih 46 glasov poslancev, vlagateljice jih imajo skupaj 43, zato je, kot kaže, uspeh že druge interpelacije zoper Kustečevo malo verjeten.

Vlagatelji interpelacije so očitke ministrici za izobraževanje, znanost in šport strnili v sedmih točkah, med drugim ji očitajo kaos pred začetkom letošnjega šolskega leta, ob tem pa izpostavljajo zanemarjanje priprav na šolsko leto v luči epidemioloških razmer in neustrezno komunikacijo s ključnimi deležniki.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v odgovoru, ki ga je podprla tudi vlada, zavrnilo vse očitke iz interpelacije Kustečeve. Poudarili so, da so bile pred začetkom novega šolskega leta izvedene številne aktivnosti, da bi pouk stekel čim bolj gladko in varno, pri tem pa so tudi aktivno vodili dialog z vsemi deležniki.

Opozicija KUL in nepovezani poslanci skupaj nimajo dovolj glasov

Za razrešitev ministrice je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, predlagateljice LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP, ki imajo skupaj 43 poslancev, tako za uspeh interpelacije same nimajo dovolj glasov.

Kustečevo, ki prihaja iz vrst SMC, bodo podprli v poslanski skupini SMC, ministrica lahko računa tudi na podporo koalicijskih SDS in NSi. Iz poslanske skupine DeSUS so sporočili, da bodo odločitev sprejeli po opravljeni razpravi. Pričakovati pa je, da bodo Kustečevo podprli.