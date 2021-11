Janša Morawieckemu obljubil pomoč na meji z Belorusijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Janez Janša je danes poljskemu kolegu Mateuszu Morawieckemu zagotovil podporo in solidarnost glede migrantske krize na meji z Belorusijo. Poudaril je, da bi morala EU financirati vse ukrepe za varovanje zunanje meje EU, tudi fizične prepreke. Morawiecki je poudaril, da imata državi glede varnosti enaka stališča.

"Čestitke za odločnost in pogum in za aktivnosti, tudi diplomatske, s katerimi se je val ilegalnih migracij, ki je pritiskal na poljsko mejo, vsaj začasno zaenkrat ustavil," je Janez Janša povedal po srečanju.

Poljska in Slovenija imata enako mnenje glede varovanja meje

Slovenski premier je izrazil stališče Slovenije, da bi morala Evropske unija "v celoti podpreti države članice, ki varujejo zunanje oziroma schengenske meje EU s financiranjem in sofinanciranjem vseh ukrepov, tudi fizičnih preprek na mejah." Prepričan je, da so se ravno fizične ovire na meji izkazale za učinkovite pri preprečevanju nezakonitih migracij in nasilja, obenem pa nadomeščajo uporabo bolj invazivnih sredstev.

Mateusz Morawiecki je na novinarski konferenci poudaril, da si Poljska in Slovenija delita enako stališče glede varnosti. Glede varovanja meja je prepričan, da je to naloga vsake suverene države. "Kakšna je država, ki ne varuje svojih meja, ali je v resnici suverena? Zame je odgovor nedvomen. Država, če želi biti suverena, mora odločati o tem, kdo lahko pride na njeno ozemlje," je povedal.

Mateusz Morawiecki je na novinarski konferenci poudaril, da si Poljska in Slovenija delita enako stališče glede varnosti. Foto: STA

Poudaril je še, da konflikt sicer ni nikoli dobra rešitev. Zavzema se predvsem za iskanje rešitev, s katerimi se bomo izognili naraščanju napetosti.

Slovenija bo pomagala Poljski

Janša je ob tem spomnil na pomoč Poljske, ki je v Slovenijo poslala nekaj svojih policistov za pomoč pri varovanju meje. Pri tem je povedal, da so lani na slovenski meji skupno preprečili 14 tisoč poskusov nezakonitega prečkanja meje, letos pa 8.500.

Slovenski premier je danes še zagotovil pomoč Poljski v enaki obliki. Kot je pojasnil, je od danes Slovenija pripravljena na pomoč pri varovanju poljske meje poslati svoje policiste, ko bo Varšava za to zaprosila.

Razpravljala sta tudi o krizi z dobavo plina

Premierja sta danes izrazila še skrb glede kopičenja ruskih vojakov na meji z Ukrajino in krize z dobavo plina, zadnje namreč močno vpliva na porast cen v Evropski uniji na vseh področjih. Strinjala sta se tudi glede nadaljnje podpore evropske perspektive držav Zahodnega Balkana. Prepričana sta, da je njihova prihodnost v EU in da bi morali Zahodnemu Balkanu poslati jasen signal glede tega.

Poljski premier se te dni mudi pri evropskih voditeljih, pri katerih si želi zagotoviti podporo ob krizi na meji. Na meji med Belorusijo in Evropsko unijo so že tedne razmere zaostrene, saj se je tam zbralo več tisoč migrantov. Migrante so sedaj sicer namestili v začasni center, nedaleč od meje v Belorusiji, številni še vedno čakajo na priložnost za prečkanje meje v EU.