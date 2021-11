Lukašenko priznal morebitno pomoč migrantom

Aleksander Lukašenko je v pogovoru, ki ga je BBC danes objavil na svoji spletni strani, še dejal: "Slovani smo. Imamo srca. Naše čete vedo, da gredo migranti v Nemčijo." Dodal je še, da "morda jim je kdo pomagal. S tem se niti ne bom ukvarjal."

Kot je še dejal, je EU povedal, da migrantov ne bo zadrževal na meji in jih tudi v prihodnosti ne namerava, saj po njegovih besedah "ne prihajajo v mojo, ampak tvojo državo". "Ampak nisem jih povabil sem. In če sem iskren, nočem, da gredo skozi Belorusijo," je še dejal beloruski voditelj, ki mu EU, zveza Nato in ZDA očitajo, da je migrante zvabil v državo pod pretvezo lažne obljube lahkega vstopa v EU, kar sam vztrajno zanika.

Na pogovoru v predsedniški palači v beloruski prestolnici Minsk je BBC Lukašenku tudi zastavil vprašanje o nasilju nad mirnimi protestniki v državi in mu skušal predati videoposnetek, na katerem je videti ljudi, ki prihajajo iz zloglasnega centra za pridržanje v Minsku s poškodbami, ki so jih utrpeli med mučenjem.

"OK, OK, priznam, priznam," je bil odgovor Lukašenka. "V centru za pridržanje Okrestina so ljudi pretepli. A pretepli so tudi policiste in tega niste pokazali," je še dejal.

Sledilo je tudi vprašanje o tem, kako se je beloruski voditelj lotil uničenja civilne družbe, vključno z zaprtjem 270 nevladnih organizacij od julija letos.

"Masakrirali bomo vse smeti, ki jih vi (Zahod) financirate. Oh, razburjeni ste, ker smo uničili vse vaše strukture! Vaše nevladne organizacije, kakršnekoli že so, za katere ste plačevali," je odgovoril Lukašenko.

Na poljsko-beloruski meji še vedno na stotine migrantov

Potem ko je Belorusija spraznila improvizirano migrantsko taborišče na meji s Poljsko in jih nastanila v začasni sprejemni center, je na stotine migrantov znova poskušalo prečkati mejo med Poljsko in Belorusijo, so danes sporočili poljski uradniki.

Poljski mejni policisti so sporočili, da je na meji z Belorusijo prišlo do poskusa prehodov dveh skupin. V enem od njih je sodelovalo 500 migrantov, pri čemer so nekateri metali kamenje in pločevinke solzivca v poljske varnostne sile. Beloruski vojaki naj bi jih medtem z laserji poskušali zaslepiti, je povedala tiskovna predstavnica mejne straže Anna Michalska.

Michalska je povedala, da so štirje poljski vojaki utrpeli poškodbe, ki niso zahtevale hospitalizacije, policija pa je prijela 45 migrantov. Poskusov nezakonitega prehoda meje je bilo sicer manj v primerjavi s prejšnjim mesecem, vendar so sedaj "postali bolj agresivni", je dodala.

Beloruska tiskovna agencija Belta je sicer sporočila, da je 2000 migrantov, ki so bili v zimskih razmerah ujeti na meji, noč preživelo v začasnem namestitvenem centru, potem ko so zapustili taborišče. Objavila je tudi fotografije migrantov, ki ležijo na blazinah v objektu, in zapisala, da je bila za veliko ljudi to prva topla noč. V namestitvenem centru migrantom po navedbah stražarjev nudijo tople obroke, obleke in osnovne potrebščine.