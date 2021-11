Migranti napadli poljske policiste in enega huje poškodovali #video #foto

Poljsko obrambno ministrstvo je, medtem ko je na mejnem prehodu Bruzgi-Kuznica vedno več migrantov, danes beloruske varnostne organe obtožilo, da so poškodovali ograjo na meji med državama in tako migrantom omogočili nezakonit prehod meje. Migranti v bližini belorusko-poljske meje kamenjajo poljske vojake, ti pa odgovarjajo z vodnimi topovi, solzivcem in t. i. šok granatami, da bi jih razpršili.

Poljsko obrambno ministrstvo je ob obtožbi, da so beloruski varnostni organi poškodovali ograjo na meji med državama, na Twitterju objavilo tudi videoposnetek, na katerem je videti, kako na beloruski strani meje oseba v vojaški uniformi odstranjuje ograjo.

Polish Defense Ministry: Belarusian services under cover of night destroy the border fence to allow migrants to cross the border illegally.pic.twitter.com/P4f8ZYq94S — Status-6 (@Archer83Able) November 16, 2021

Poljska je na meji postavila začasno ograjo, s katero skušajo migrantom preprečiti nezakonit vstop v državo. Visoka je okoli 2,5 metra, obdaja pa jo rezilna žica. To bo glede na načrte nadomestila 5,5 metra visoka pregrada, dodali bodo senzorje za zaznavanje gibanja in kamere. Novo pregrado bodo začeli postavljati decembra.

Migranti, ki večinoma prihajajo z Bližnjega vzhoda, že mesece poskušajo prečkati mejo med Belorusijo in Poljsko. Foto: Twitter/AFP

Zahodne države beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka obtožujejo hibridne vojne oziroma namernega ustvarjanja migrantske krize na meji z EU. V povračilo na sankcije, ki jih je proti Belorusiji uvedla Unija, naj bi pred meseci začel načrtno spodbujati in tudi organizirati prihode bližnjevzhodnih migrantov, ki jih nato množično odvažajo do meje s Poljsko, pa tudi z Litvo in v manjši meri Latvijo.

Poskusi, da v migrantske tabore dostavijo orožje

Lukašenko je danes opozoril, da je treba za vsako ceno preprečiti morebiten nasilen spopad v migrantski krizi na belorusko-poljski meji. "Glavna stvar zdaj je, da zaščitimo našo državo in ljudi ter ne dovolimo spopadov," je poudaril predsednik.

Po navedbah beloruske tiskovne agencije Belta je Lukašenko ob tem še dejal, da imajo informacije o poskusih dostave orožja migrantom na meji s Poljsko. "Vem za poskuse, da bi se v začasne migrantske tabore dostavilo orožje. Zgolj kot provokacije, ki bi lahko vodile v fizični konflikt. Tega v nobenem primeru ne smemo dovoliti. Ne smemo dovoliti, da bi ta t. i. problem sprožil razgreto soočenje," je posvaril.

Video from Polish authorities show hundreds of migrants gathered at the main Kuznica border crossing. Belarus denied it was driving the migrant crisis, which has left up to 4,000 people stranded in freezing forests, calling those accusations ‘absurd’ https://t.co/UZ4JqKU3Lr pic.twitter.com/yK7PwU93fg — Reuters (@Reuters) November 15, 2021

Lukašenko je uradni Varšavi danes očital, da vse to počne "pod krinko ščitenja EU pred invazijo beguncev, ki jih je zahodna koalicija pod vodstvom ZDA zbombardirala in oropala". Poljski je obenem očital, da na meji nima le mejnih stražarjev, ampak tudi do 20 tisoč pripadnikov napadalnih enot z letalstvom in oklepniki, navedbe beloruskih medijev navaja ruska tiskovna agencija Tass.

O razmerah na meji je Lukašenko v ponedeljek govoril z nemško kanclerko Angelo Merkel, kar je bil njun prvi pogovor od spornih predsedniških volitev avgusta lani, ki so v Belorusiji sprožile množične proteste.

O krizi so medtem v ponedeljek razpravljali zunanji ministri EU in potrdili razširitev pravnega okvira za sankcije proti beloruskim posameznikom in podjetjem, odgovornim za hibridne napade in izkoriščanje migrantov v politične namene. Dogovora o konkretnih imenih še ni. Pričakujejo ga v prihodnjih tednih za od 30 do 40 oseb in družb.