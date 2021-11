Migranti prebili ograjo na poljsko-beloruski meji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvema velikima skupinama migrantov je po navedbah medijev uspelo prebiti ograjo na meji med Poljsko in Belorusijo. Več deset ljudi je v bližini vasi Krynki in Bialowieza na severovzhodu Poljske porušilo ograjo in prečkalo mejo, je v torek zvečer poročala poljska tiskovna agencija PAP, sklicujoč se na lokalno radijsko postajo Bialystok.