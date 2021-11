Na poljski strani meje z Belorusiji našli mrtvega Sirca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljska policija je v bližini meje z Belorusijo našla novo truplo. Gre za okoli dvajset let starega moškega iz Sirije, je poročala poljska tiskovna agencija PAP.

Migranta je našel gozdni delavec v gozdu v bližini vasi Wolka Terechowska. Pri sebi je imel sirski potni list.

Vzroka smrti zaenkrat ni bilo mogoče ugotoviti in poljske oblasti so odredile obdukcijo. To sicer ni prva smrt med migranti, ki se skušajo prebiti na Poljsko iz Belorusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mejo je poskušalo prebiti več sto migrantov

Po navedbah poljske policije je skušala pri omenjeni vasi mejo prebiti skupina več sto migrantov. Kot navaja dpa, so bili migranti opremljeni s solzivcem, ki so jim ga dali Belorusi za soočenje s poljskimi varnostnimi organi. Beloruski vojaki so tudi poškodovali rezilno žico na meji, poljskim policistom pa nato med begom migrantov nagajali z močnimi lučmi, je na Twitterju sporočila poljska mejna straža.

Teh navedb sicer ni mogoče neodvisno preveriti, saj je Poljska zaprla dostop na območje, kjer je razglasila tudi izredne razmere, še navaja dpa.

Na območju je sicer že več dni ujetih več tisoč migrantov, ki pri nizkih temperaturah bivakirajo v šotorih in upajo na prehod na Poljsko in naprej proti EU. Vsake toliko časa kakšni skupini tudi uspe.

EU sicer obtožuje beloruskega samodržca Aleksandra Lukašenka, da se skuša z ustvarjanjem migrantske krize maščevati za sankcije, ki so jih uvedli proti njemu in njegovim sodelavcem zaradi nasilnega zatrtja protestov po spornih predsedniških volitvah avgusta lani.