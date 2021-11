Migranti spremenili svojo taktiko

Več skupin migrantov se je v petek zvečer v bližini poljskega naselja Dubicze Cerkiewne poskušalo prebiti prek meje med Belorusijo in Poljsko, a so jih poljske varnostne sile po navedbah stražarjev na meji uspešno zadržale. Poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak meni, da po novem manjše skupine poskušajo prečkati mejo na več različnih mestih.

"Tujci so bili agresivni. Metali so kamenje in pirotehnična sredstva ter uporabljali solzivec," so zapisale mejne oblasti. Poljski uradniki so zabeležili skupno 195 poskusov nezakonitega prečkanja meje, pri čemer je največja skupina štela okoli 200 ljudi.

Migranti prejemajo navodila beloruskih varnostnih sil

"Migranti so tokrat uporabili nekoliko drugačno taktiko - manjše skupine poskušajo prečkati mejo na več različnih mestih," je povedal poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak in izrazil prepričanje, da migranti prejemajo navodila beloruskih varnostnih sil.

Poljske mejne oblasti so poročale tudi o več aretiranih zaradi tihotapljenja ljudi, vključno s štirimi Poljaki, dvema Ukrajincema, dvema Nemcema, Azerbajdžancem in Gruzijcem. Ti so skupini 34 migrantov poskušali pomagati prečkati mejo.

Številni so zavrnili ponudbe za vrnitev v domovino

Ta teden so sicer beloruske oblasti velik del migrantov, ki so dolgo časa taborili v gozdu na meji, preselile v začasni sprejemni center. Migranti tam prejemajo hrano in zdravstveno oskrbo, vendar ostajajo pritožbe glede higienskih standardov. Razmere dodatno otežujejo vse nižje temperature.

Tisti, ki so se preselili v zavetišče, še vedno upajo, da bodo prišli v EU. Številni so zavrnili ponudbe za vrnitev v domovino, je dejal generalni sekretar beloruskega Rdečega križa Dmitrij Ševzov in dodal, da so migranti trenutno pod nadzorom in da jim je onemogočeno zapuščanje stavbe.