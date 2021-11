Hrvaški predsednik o koronafašizmu: Skrbijo nas človekove pravice ljudi v Avstriji

"Danes bomo poklicali na zagovor avstrijskega veleposlanika, saj nas skrbijo človekove pravice ljudi v Avstriji," je dejal hrvaški predsednik Zoran Milanović, poroča Index.hr. Milanovića namreč motijo ukrepi avstrijske vlade za zajezitev novega koronavirusa, ki po njegovem mnenju nimajo nobene znanstvene podlage. "To je grozno, to je katastrofa," je komentiral dogajanje v Avstriji in dodal, da je Hrvaška po njegovem mnenju veliko bolj pametna pri spopadanju z epidemijo. "Kar dela Avstrija, ni podprto z znanostjo, in z ukrepi terorizirajo ljudi," je še dejal Milanović.

"Drugi politiki, ki so zazrti vase in razmišljajo počasi"

Milanović se je sicer opravičil predsedniku Avstrije za svoje besede pretekli teden, ko je državi očital fašizem. "Alexander Van der Bellen je moj prijatelj. On je velik liberalec, in država, ki je tako liberalna ter usmerjena v varovanje okolja, pač ne more biti fašistična," je dejal Milanović, ki "krivdo" za "fašistične" ukrepe vidi v "drugih politikih v Avstriji, ki so zazrti vase in razmišljajo počasi".