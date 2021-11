Županja Semiča poziv svetnikov razume kot osebno žaljiv

Županja Semiča Polona Kambič se je odzvala na poziv občinskih svetnikov, ki so zahtevali opravičilo in preklic njenih izjav, da naj OŠ Semič opusti vse ukrepe zaradi novega koronavirusa. Zapisala je, da poziv razume kot osebno žaljiv, in dodala, da bi se morala opravičiti država, v njenem imenu pa vlada, sta poročala TV Slovenija in POP TV.

V odgovoru je poudarila, da si šteje za svojo "poklicno oziroma profesionalno dolžnost, da vse občanke in občane ter vse naše otroke zaščiti pred brezpravnim ravnanjem, ki ga našim osnovnim šolam narekuje režimska politika". "Verjamem namreč, da naša ravnateljica, ki je doslej zgledno in zakonito vodila vzgojno-izobraževalni proces, česa takšnega ne bi nikoli uvedla in izvajala samodejno. Zato sem ji kot županja dolžna ponuditi vso podporo, da bo lahko avtonomni šolski prostor učinkovito zavarovala pred vsakršnim posegom v integriteto otok in kršenjem otrokovih pravic", je zapisala.

Kambič: Moje izjave vedno na strani zakonodaje in zakonitih pravic

Poziv razume kot osebno žaljiv, saj "v njem prevladujeta osebna diskvalifikacija in subjektiven pogled". "Kot dolgoletna županja sem namreč vedno nosila odgovornost za vsako svoje delovanje in izjavljanje. In to se tudi zdaj ni v ničemer spremenilo, saj so moje izjave vedno na strani veljavne zakonodaje ter varovanja zakonitih pravic občank in občanov," je pojasnila.

V koordinacijskem odboru Gibanja za svobodno in zdravo življenje Bele krajine pa so v pismu zapisali, da je zahteva po opravičilu in preklicu izjav županje neprimerna in moralno sporna, gledano s širše perspektive pa celo nevarna, saj naj bi s pozivom županji kršili 41. člen ustave, torej svobodo vesti, poroča MMC Radiotelevizije Slovenija.

Kambičeva OŠ pozvala k opustitvi ukrepov

Kambičeva je pred dnevi OŠ Belokranjskega odreda Semič pozvala k opustitvi vseh ukrepov. V pismu trenutni ravnateljici semiške šole Andreji Miketič in prihodnjemu ravnatelju Tomažu Pavlakoviču je zapisala, da epidemiološki odloki vlade niso veljavni, saj da je lahko podlaga za neposredno poseganje v človekove pravice le zakon, ki pa ga ni. Pet članov semiškega občinskega sveta pa je v petek od županje zahtevalo opravičilo in preklic izjav oziroma pozivov k opuščanju ukrepov za zajezitev epidemije covida-19.

Na županjine izjave se je v petek odzval tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in menil, da Kambičeva "ne more oziroma ne bi smela več opravljati svoje funkcije". Zdravstveni minister Janez Poklukar pa je dejal, da od tistih, ki imajo javne funkcije, pričakuje, da bodo naredili vse za zadostno precepljenost in obvladovanje okužb.