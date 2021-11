Slovenska županja, ki verjame zarotam o covid-19, grozi ravnateljici

Polona Kambič s svojimi javnimi objavami na Facebooku izraža stališča, da covid-19 ni tako nevarna bolezen, saj je v državi velika večina ljudi vendarle nima, da so cepiva proti bolezni covid-19 genska terapija in da je pandemija koronavirusne bolezni v resnici velika zarota svetovne elite. Njene objave na Facebooku neredko dobijo več sto všečkov in delitev.

Polona Kambič s svojimi javnimi objavami na Facebooku izraža stališča, da covid-19 ni tako nevarna bolezen, saj je v državi velika večina ljudi vendarle nima, da so cepiva proti bolezni covid-19 genska terapija in da je pandemija koronavirusne bolezni v resnici velika zarota svetovne elite. Njene objave na Facebooku neredko dobijo več sto všečkov in delitev. Foto: Občina Semič

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič je prejela pismo županje Semiča Polone Kambič, ki ravnateljico in bodočega ravnatelja šole poziva k opustitvi izvajanja vseh epidemioloških ukrepov, ravnateljici pa grozi tudi s kazensko in odškodninsko odgovornostjo. Kambičeva je sicer goreča nasprotnica ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in cepljenja proti bolezni covid-19. Svoja stališča pogosto javno izraža na Facebooku, kjer deli tudi številne dezinformacije in lažne novice o koronavirusu, epidemiji in zaščitnih ukrepih.

Kambičeva je v pismu, ki ga je javno objavila tudi na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook, trenutni ravnateljici semiške šole Andreji Miketič in prihodnjemu ravnatelju Tomažu Pavlakoviču zapisala, da epidemiološki odloki vlade niso veljavni, saj da je lahko podlaga za neposredno poseganje v človekove pravice le zakon, ki pa ga ni. Zato ocenjuje, da na šoli zavestno delujejo "nezakonito in protiustavno".

V pismu, pod katerega se je podpisala kot uradna oseba, torej kot županja, in ne kot občanka občine Semič, ki jo skrbi izvajanje epidemioloških ukrepov v osnovni šoli, je Kambičeva ravnateljico Miketičevo posvarila: "Zato ste, v skladu s Kazenskim zakonikom in zavezujočo sodno prakso, tako evropsko, kot tudi domačo, kazensko in odškodninsko odgovorni, če bo s strani staršev podana kazenska ovadba ali ustavna pritožba iz naslova kršenja otrokovih pravic."

Polona Kambič je pismo, ki je sicer naslovljeno neposredno na Osnovno šolo Belokranjskega odreda Semič in njeno ravnateljico, poslala tudi vsem drugim belokranjskim osnovnim šolam. Foto: STA

Županja osnovno šolo Semič v pismu poziva, naj nemudoma preneha izvajati vse epidemiološke ukrepe: "... zato vas pozivam, da prenehate kršiti temeljne človekove in otrokove pravice in svoboščine, in sicer s prisiljevanjem v nošenje obraznih mask, vzdrževanjem socialne razdalje med otroci in do drugih oseb ter med učitelji, s pogojevanjem udeležbe pri pouku ob 3x tedenskem testiranju, z izpolnjevanjem splošnih PCT pogojev."

Kambičeva v zaključku pisma še izrazi upanje, da "bo v Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič ponovno prevladal razum in da ne bodo v ospredje postavljane lastne koristi in ugodnosti pred koristmi otrok, njihovih staršev in sodelavcev." Kakšne lastne koristi in ugodnosti ravnateljice in bodočega ravnatelja oziroma osnovne šole ima v mislih, ni jasno. Na naše vprašanje, kaj je mislila s tem, Kambičeva ni odgovorila.

Županja, ki informacije o koronavirusu najraje išče na Facebooku. Njeni viri največkrat niso zelo zanesljivi oziroma se odkrito lažejo.

Polona Kambič je cepljenje proti koronavirusu v preteklosti razglašala za nevarno in "gensko terapijo", čeprav ni strokovnjakinja s področja imunologije ali virologije. Po izobrazbi je magistra menedžmenta kakovosti. Na naše vprašanje, ali ima strokovne kompetence za presojo o nevarnosti cepiv proti bolezni covid-19, ni odgovorila.

Tako je videti precej objav na profilu Polone Kambič na Facebooku. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Eno od stališč županje občine Semič je tudi, da covid-19 ni ravno nevarna bolezen. To dokazuje že z vztrajnim nasprotovanjem epidemiološkim ukrepom, saj med drugim zagovarja argument, da naj se umaknejo vsi epidemiološki ukrepi in "naj se zgodi, kar se pač bo", na Facebooku pa tudi deli objave, ki relativizirajo število obolelih za covid-19, češ da je v državi še vseeno precej več zdravih:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kambičeva pogosto tudi deli tudi dezinformacije in lažne novice, ki izhajajo iz univerzuma teorij zarot o koronavirusu in bolezni covid-19. V večini primerov gre za preprosto preverljive zgodbe.

Tako je med drugim objavila amatersko zlepljenko, ki prikazuje domnevne načrtovane nove seve koronavirusa, ki sovpadajo s črkami grške abecede, lažno novico, da je v cepivih grafenov oksid, "dokaz", da je v "genocidnih" cepivih nanotehnologija, ki bo digitalizirala ljudi, objavo, da je v Izraelu več ljudi umrlo zaradi cepiva kot zaradi bolezni covid-19, dezinformacijo, da so vatirane paličice za hitro testiranje prevlečene z etilen oksidom in da vsebujejo celo mikroorganizme, ki ob stiku z nosno sluznico oživijo in še bi lahko naštevali:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Ta članek, ki ga je delila županja občine Semič, temelji na znanstveni raziskavi v reviji Jama, ki je bila umaknjena, ker njeni avtorji niso znali zadovoljivo pojasniti, kako so prišli do takšnih ugotovitev. Avtor članka v reviji je to vedel, a ga je vseeno napisal tako, da je znanstveno raziskavo predstavil kot legitimno.

Kambičeva kot branja vredno izpostavlja tudi teorijo zarote o pandemiji, ki jo je napisal svetovno znani britanski teoretik zarot in nekdanji nogometaš David Icke.

Kot vemo, Icke med drugim tudi trdi, da so ga na Zemljo poslali vesoljci oziroma višja sila, svoje sledilce med drugim prepričuje, da svetu vlada rasa kuščarjev oziroma reptilov iz druge dimenzije, ki vse ljudi nadzorujejo in z njimi upravljajo z baze na Luni, da so bili vsi odmevni teroristični napadi in atentati zrežirani, da so podnebne spremembe izmišljene, da nas letala zaprašujejo s strupi, da so Judje zakuhali prvo in drugo svetovno vojno ter celo financirali Hitlerja.

Icke je bil v začetku leta 2020 eden prvih, ki so trdili, da koronavirus SARS-CoV-2 ne obstaja in da simptome bolezni covid-19 v resnici povzročajo mobilna omrežja pete generacije 5G. Absurdno trditev, katere razpečevanje se je čez poletje vendarle nekoliko umirilo, so v spletnih skupnostih, ki so nasprotovale uvedbi omrežja 5G, ob začetku epidemije množično delili tudi Slovenci. Šlo je sicer za tako ekstremno teorijo, da so se od nje javno distancirali tudi organizatorji največjega gibanja proti tehnologiji 5G v državi. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kambičeva je vrsto vsebin, ki jih deli na Facebooku, v preteklosti argumentirala s pojasnilom, da morajo imeti ljudje na voljo vse vrste informacij, da si lahko ustvarijo celostno sliko o dani situaciji, v konkretnem primeru o pandemiji bolezni covid-19. Toda županja Semiča na Facebooku javno deli zgolj objave, ki (pogosto napačno) zagovarjajo samo eno stran. Objav o katastrofalnem stanju v slovenskih bolnišnicah, ki je posledica velikega številka covidnih bolnikov, ali pa o stiskah, s katerimi se zaradi pandemije soočajo slovenski zdravstveni delavci, na njenem profilu na Facebooku ni.

Poloni Kambič smo postavili tudi vprašanje, ali ima kakšen predlog za slovenske odločevalce in zdravstvo, kaj v primeru ukinitve vseh epidemioloških ukrepov, ki ga zagovarja, storiti, da se nam bolnišnice ne bodo več polnile s covidnimi bolniki. Odgovora nismo prejeli.

Ravnateljica OŠ Semič zaupa stroki, minister Koritnik je ogorčen, Sviz mu pritrjuje

"Stroki zaenkrat zaupam in mislim, da je prav, da delamo res v dobro vseh skupaj in da poskušamo ta virus nekako omejiti," je danes za medije medtem povedala ravnateljica Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič. Samotestiranje na semiški šoli je danes sicer potekalo brez težav. Okužb med učenci niso ugotovili, je pa do deset odstotkov učencev, ki se trenutno šolajo na daljavo, ker starši ne dovolijo samotestiranja svojih otrok.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je bil nad pismom županje Semiča medtem ogorčen. Po njegovem mnenju Polona Kambič ne bi smela več opravljati javne funkcije, je poročal portal 24ur.com. Šolo in starše je tudi pozval, naj ignorirajo pismo županje občine Semič, ki po njegovem mnenju spodkopava boj proti bolezni covid-19.

Minister za zdravje Janez Poklukar se je na poziv Polone Kambič današnji novinarski konferenci o razmerah glede covida-19 odzval bolj med vrsticami. Izrazil je namreč pričakovanje, da "vsi, ki imamo javne funkcije in smo predstavniki nekih skupin, v teh trenutkih napravimo vse s svojim zgledom, da bomo najhitreje dosegli zadostno precepljenost in obvladali epidemije v družbi". Foto: STA

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so ravnanje semiške županje označili za skrajno neodgovorno ter škodljivo oziroma v trenutnih razmerah celo nevarno. Ob tem so v sporočilu za javnost izrazili ogorčenje, "da županja zaradi lastnega nestrinjanja z opredeljenimi higienskimi predpisi in zapovedanimi epidemiološkimi ukrepi ter iz egoistično-osebnega prepričanja v neobstoj virusa s pozicije moči od ravnateljice šole in tamkaj zaposlenih zahteva, naj kršijo veljavne predpise".

