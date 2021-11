Bodo tudi na Češkem uvedli pogoj PC?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot možnost se omenja uvedba pravila PC, torej preboleli, cepljeni, in sicer za gostinstvo in nastanitvene obrate. Foto: Reuters

Na Češkem je število dnevno potrjenih novih okužb z novim koronavirusom doseglo rekordno raven. V zadnjih 24 urah so po podatkih zdravstvenega ministrstva potrdili 22.479 primerov, največ do zdaj. Pred tem so največ okužb v enem dnevu, nekaj manj kot 17.800, potrdili 6. januarja.