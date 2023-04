Na Brdu pri Kranju se začenja Dan Afrike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Brdu pri Kranju danes pričakujejo osem ministrov in še štiri namestnike ministrov afriških držav.

Že tradicionalna konferenca ima letos poseben pomen za slovensko diplomacijo, saj bo potekala nekaj tednov pred glasovanjem v ZN, ki bo odločilo, ali bo Slovenija v obdobju 2024-25 nestalna članica VS ZN. Ravno v Afriki se v zadnjem obdobju bije boj za glasove med Slovenijo in Belorusijo.

Dvodnevna konferenca bo povezala odločevalce in strokovnjake iz Slovenije, Evrope, Afrike in nekaterih drugih delov sveta. Razpravljali bodo o izzivih, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in razmišljali o ukrepih za spoprijemanje z njihovimi posledicami, poudarjajo na zunanjem ministrstvu.

Pričakujejo osem zunanjih ministrov afriških držav

Vabilo na konferenco so iz Mladike poslali na vsa zunanja ministrstva v Afriki, na Brdu pri Kranju pa pričakujejo osem ministrov in še štiri namestnike ministrov afriških držav.

Na panelu voditeljev se bodo zunanji ministrici Tanji Fajon pridružili zunanji ministri in ministrice Čada, Gambije, Gane, Komorov, Libije, Malavija, Ruande in Ugande. Z vnaprej posnetim nagovorom bo sodelujoče pozdravil tudi posebni ameriški odposlanec za podnebje John Kerry.

Na preostalih panelih bodo predstavniki vlad, možganskih trustov in podjetij razpravljali o podnebju ter vlogi žensk, civilne družbe in mladih pri tem.

Udeležence bosta nagovorili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, vzporedno s konferenco pa bo v Ljubljani potekal spremljevalni kulturni program z afriško diasporo.