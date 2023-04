Zunanja ministrica Tanja Fajon na obisku v Etiopiji

Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo od danes do srede mudila na obisku v Etiopiji. Kot so zapisali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, je glavni namen obiska krepitev odnosov med državama. Po pričakovanjih bo sicer v ospredju iskanje podpore za kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v letih 2024 in 2025.