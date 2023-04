Klakočar Zupančičeva v Afriki posvojila šimpanzinjo, poimenovala jo je Urska

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je trenutno na državniškem obisku v Ugandi in Ruandi v Afriki. Na petdnevnem obisku se bo srečala s političnim vrhom obeh držav, predstavila Slovenijo in njene aktivnosti v Afriki, katerih namen je tudi iskanje podpore za članstvo Slovenije v Varnostnem svetu OZN. Med drugim je obiskala tudi izobraževalni center za ohranjanje divjih živali, kjer je posvojila šimpanzinjo in jo poimenovala Urska.

Speaker of the Slovenian Parliament Rt.Hon. Urska Klakocar Zupancic accompanied by State Minister for Tourism @mugarra visited @UWEC_EntebbeZoo today. Later she adopted an orphaned chimp which she named URSKA to mean energetic. She pledged to support the animal's #welfare. pic.twitter.com/C4C3z6zJM7 — UWEC (@UWEC_EntebbeZoo) April 4, 2023

Poleg Klakočar Zupančičeve je na obisku tudi poslanka iz vrst Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek. Klakočar Zupančičeva in Šetinc Paškova sta se prvi dan srečali z gostiteljicama predsednico Ugande Anita Annet Among in predsednico poslanske zbornice Ruande Donatille Mukabalisa, z aktivisti za pravice žensk, s predsednikom in zunanjim ministrom Ugande.

Klakočar Zaupančičeva je z ugandskim ministrom za turizem Bahindukom Mugarrom Martinom obiskala ugandski izobraževalni center za ohranjanje divjih živali, kjer je posvojila osirotelo šimpanzinjo. Poimenovala jo je Urska, kar v prevodu pomeni energična in se zavezala, da se bo zavzemala za dobrobit živali.

To sicer ni prva žival, ki jo je posvojila predsednica državnega zbora. Pred nekaj meseci je obiskala zavetišče za zapuščene živali Ljubljana in Zavetišče za živali Maribor, v katerem je posvojila mačko.

Danes se slovenska delegacija odpravlja v Ruando

Danes pa se bo slovenska delegacija odpravila še na obisk v Ruando. Četrti dan načrtujejo srečanje na ministrstvu za enakost spolov in družino, pogovor z vodjo urada za spremljanje enakosti spolov, ministrico za okolje in s predstavnikom ruandskega organa za upravljanje okolja, v popoldanskih urah pa obisk muzeja in srečanje s političnim vrhom Ruande. Zadnji dan se bo predsednica DZ-ja udeležila komemoracije ob dnevu genocida.

Slovenska vlada o uradnem obisku še ni podala kakšnih informacij, je pa medtem nekaj fotografij na družbenem omrežju Twitter objavila predsednica Ugande Anita Annet Among in zapisala, da je za sodelovanje med Ugando in Slovenijo izjemen potencial.