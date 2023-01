Klakočar Zupančičeva ob obisku zavetišča posvojila mačko

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v petek obiskala Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana in v soboto Zavetišče za živali Maribor. Pri tem pa izrazila hvaležnost vodstvu zavetišča za skrb za živali in za dobre življenjske pogoje. Prav je, da ljudje poskrbimo za druga živa bitja, saj nismo pomembni le mi, so njene besede v današnjem sporočilu za javnost povzeli v DZ. Ob obisku mariborskega zavetišča je posvojila mačko.

V soboto pa je predsednica obiskala Zavetišče za živali Maribor. pic.twitter.com/CqdQTu12Ns — Državni zbor (@Drzavnizbor) January 7, 2023

Klakočar Zupančič je zavetišče v Mariboru obiskala v spremstvu Franca Doverja, direktorja Javnega podjetja Snaga, ki upravlja z zavetiščem, in vodje zavetišča Katje Ferlič. Ogledala si je tamkajšnje prostore, živali v karanteni ter druge pse in mačke, so pojasnili v DZ.

Dover je ob tej priložnosti podčrtal, da se s sodelavci po svojih najboljših močeh trudijo lepo skrbeti za živali, Ferlič pa je dodala, da je zavetišče prehoden dom za pse in mačke, ki so jih ljudje zavrgli, mučili ali so zaradi drugih razlogov ostale brez svojih lastnikov. Živali v zavetišču zdravstveno oskrbijo, sterilizirajo ali kastrirajo in jim skušajo čim prej najti nove lastnike. Ob tem osveščajo ljudi o pomenu odgovorne posvojitve živali.

Klakočar Zupančič, ki je ob tej priložnosti posvojila mačko, je spomnila, da nam "male živali prinašajo ogromno veselja in ljubezni, hkrati z njimi pride tudi odgovornost, saj gre za nemočna bitja, ki so človeku prepuščena na milost in nemilost".

Zaščita živali ena od prioritet Klakočar Zupančičeve

Spomnila je, da je ena od prioritet njenega dela tudi izboljšanje področja varstva in zaščite živali. Z namenom učinkovitega naslavljanja in reševanja težav in izzivov na tem področju bo v DZ 16. januarja potekal posvet, na katerem bodo sodelovale nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s področjem varstva in zaščite živali ter najvišji predstavniki državnih organov, združenj občin v Sloveniji, drugih organov in izobraževalnih institucij.

Na posvetu bodo odprte teme odgovornega lastništva oziroma skrbništva, omogočanja kakovostnega življenja živalim, zavetišča zanje, zavetišča za eksotične živali, učinkovit nadzor in preganjanje trpinčenja živali itd.

Zakonodaja že sedaj predvideva dobre rešitve, določena področja bo treba spremeniti oz. urediti, je sklenila Klakočar Zupančič.