Urška Klakočar Zupančič: Izboljšanje položaja živali je ena od prednosti mojega mandata

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predsednika Društva za osvoboditev živali in njihove pravice Stanka Valpatiča in članico društva Metko Pekle, ob tem pa je povedala, da je izboljšanje položaja živali ena od prednosti njenega mandata, zato želi vzpostaviti neposreden in aktiven dialog z organizacijami, ki delujejo na tem področju. Napovedala je, da bodo v januarju v DZ izvedli večji kongres na temo varstva in zaščite živali.

V Državnem zboru v mesecu januarju 2023 načrtujejo posvet na temo varstva in zaščite živali, kamor bodo povabili tudi druge predstavnike nevladnih organizacij, reprezentativnih ministrstev, inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Nacionalnega centra za dobrobit živali ter druge relevantne sogovornike, so zapisali v sporočilu za javnost.

Predstavnika društva vesela, da imajo v parlamentu sogovornika

Namen posveta bo prepoznavanje izzivov in težav, ki jih je treba zakonsko urediti, ter podati predloge za njihovo rešitev. Predstavnika društva sta izrazila veselje, da imajo tudi društva, ki se ukvarjajo s pravicami živali, zdaj v parlamentu sogovornika, ki je pripravljen prisluhniti njihovim dolgoletnim izkušnjam in predlogom, ter dodala, da je položaj živali v Sloveniji kljub zakonu o zaščiti živali, ki je bil sprejet leta 1999, slab; med glavnimi izzivi, ki jih je treba na področju pravic živali nasloviti, so po besedah Stanka Valpatiča pomanjkljiv inšpekcijski nadzor, napačno usmerjene kmetijske subvencije ter zavajajoče prehranske smernice.

Klakočar Zupančičeva: Največ o človeku pove njegov odnos do živali

Metka Pekle je izpostavila pomen ozaveščanja javnosti, tudi s srečanji, kot je današnje, saj veliko ljudi kljub poznavanju resnice o trpinčenju in zlorabah živali ravna po načelu "hotene nevednosti".

Sogovorniki so se strinjali tudi o nujnosti vzpostavitve instituta varuha pravic živali v Sloveniji, ki v društvu sicer že obstaja na neformalni ravni, vendar brez javnih pooblastil. "Največ o človeku pove njegov odnos do živali," je ob koncu pogovora dejala Klakočar Zupančičeva in izrazila prepričanje, da bi morali humanemu ravnanju z živimi bitji prilagoditi vse družbene procese, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Kot je še dodala, verjame, da smo ljudje dosegli tolikšno stopnjo zavesti, da čutimo empatijo tudi do teh živih bitij, in da lahko v naslednjih letih živalim zagotovimo lepše, kakovostnejše življenje.