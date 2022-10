DZ bo prihodnji teden razpisal tri zakonodajne referendume

Kolegij predsednice DZ se je namreč danes dogovoril o sklicu izredne seje, ki bo v torek, 18. oktobra. Na njej bodo imeli poslanci na mizi odloke o razpisu treh zakonodajnih referendumov, in sicer o spremembah zakona o vladi, noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi.

V SDS so želeli, da bi referendumi potekali hkrati z drugim krogom predsedniških volitev

Pričakovati je, da bodo referendumi razpisani na isti dan, najverjetneje bo to 27. november. Tako je razvidno iz predloga odloka o razpisu referenduma o spremembah zakona o vladi, ki ga bo danes za sejo DZ pripravil odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

V SDS, kjer so vložili referendumske zahteve, so sicer želeli, da bi se referendumi izvedli hkrati s katerimi od prihajajočih volitev, a so rok, ki bi omogočal, da bi potekali hkrati z drugim krogom predsedniških volitev, zamudili. Izvedba referendumov na dan lokalnih volitev pa bi bila z organizacijskega vidika težko izvedljiva.

Ponovno bodo odločali o spremembah družinskega zakonika

Na izredno sejo je kolegij uvrstil tudi ponovno odločanje o spremembah družinskega zakonika. Spremembe, ki zakon usklajujejo z odločbama ustavnega zakonika, je DZ sprejel 4. oktobra, državni svet pa je v torek izglasoval odložilni veto. Po mnenju predlagateljev so spremembe, po katerih je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb in ki istospolnim omogočajo posvojitev otrok, zaobšle voljo ljudstva.

Pri ponovnem potrjevanju sprememb zakonika večjih težav ni pričakovati, saj jih je ob prvem glasovanju podprlo 48 poslancev (proti jih je bilo 29), tokrat pa je za njihovo sprejetje potrebnih 46 glasov.

Potrdili nujni postopek za obravnavo novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Člani kolegija so se danes dogovorili tudi o sklicu naslednje redne seje, ki se bo začela v ponedeljek, 24. oktobra. Potem ko so danes potrdili nujni postopek za obravnavo novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, jo bo DZ sprejemal na omenjeni seji. Zakonsko novelo je vlada predlagala po podpisu dogovora s sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela, hkrati z novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prav tako realizira dogovor s sindikati.

Tudi za ta zakon je kolegij danes potrdil nujni postopek, ni pa še uvrščen na naslednjo redno sejo. Enako velja za predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic covida-19 na področju zdravstva, ki ga kljub potrditvi nujnega postopka še ne bo na naslednji seji.

Odločali bodo tudi o noveli zakona SDH

So pa nanjo uvrstili zakon o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček, ki ga bo DZ prav tako obravnaval po nujnem postopku.

Na redni seji bodo poslanci med drugim odločali še o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo, noveli zakona o trošarinah, noveli zakona o Slovenskem državnem holdingu, noveli zakona o dostopu do informacij javnega značaja, noveli zakona o organiziranosti in delu v policiji ter noveli zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

Opravili bodo tudi prvo branje novele zakona o ustanovitvi občin, s katero SDS predlaga podelitev statusa mestne občine Slovenski Bistrici.