Klakočar Zupančičeva v Afriki: Ruanda in Slovenija si delita iste vrednote

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v sredo iz Ugande, kjer se je mudila od ponedeljka, odpotovala v Ruando. Tam jo je prvi dan obiska sprejela predsednica poslanske zbornice Ruande Donatille Mukabalisa. V njenem spremstvu je predsednica DZ obiskala tudi spominski center, posvečen žrtvam ruandskega genocida izpred 29 let.

"Rwanda as African country sharing values that Slovenia has, and Slovenia as European Union country trying to open its doors outside European Union. I believe countries like ours, that have gone through much in history, share many things in common," H.E Urška Klakočar Zupančič.