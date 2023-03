Klakočar Zupančičeva danes v Bruslju o dogajanju v EU in svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo danes na delovnem obisku v Bruslju, kjer se bo med drugim srečala s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo ter evropskima komisarjema Janezom Lenarčičem in Vero Jourovo. Govorili bodo o političnih in varnostnih razmerah v svetu ter ključnih vprašanjih v EU, napovedujejo v DZ. Klakočar Zupančičeva je v Bruselj potovala z redno letalsko linijo in v ekonomskem razredu, so za Siol.net pojasnili v DZ.

Srečanja Klakočar Zupančičeve, ki jo bo spremljala generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar, z visokimi predstavniki institucij EU pomenijo priložnost za izmenjavo pogledov na globalne politične in varnostne razmere ter pogovor o drugih ključnih vprašanjih v okviru Unije. Sestala se bo tudi z evropskimi poslanci iz Slovenije, so zapisali v DZ.

Predsednica DZ in podpredsednica Evropske komisije, pristojna za preglednost in vrednote, Jourova sta se sestali že med njenim obiskom v Sloveniji v začetku meseca. Govorili sta o stanju vladavine prava v Sloveniji, pa tudi o neodvisnosti medijev in zaščiti novinarjev. Jourova je med drugim izpostavila, da Slovenija potrebuje kakovostne javne medije z zagotovljenim stabilnim financiranjem.

Predsednica DZ je obisk v Bruslju začela s srečanjem s predsednico belgijskega predstavniškega doma Eliane Tillieux, ki je namenjen krepitvi bilateralnega medparlamentarnega sodelovanja. Izmenjali sta si tudi mnenja o aktualnih evropskih izzivih, vključno z vojno v Ukrajini in njenimi posledicami, vladavino prava ter spodbujanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, so še navedli v DZ.