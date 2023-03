Jourova se bo udeležila razprave o neodvisnih medijih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova danes nadaljuje dvodnevni delovni obisk v Sloveniji. V Hiši EU se bo udeležila razprave o neodvisnih medijih kot braniku pred dezinformacijami, na programu ima med drugim tudi srečanje s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič in predsednico republike Natašo Pirc Musar.

Jourova se je v sredo že sestala s predsednikom Ustavnega sodišča Matejem Accettom, danes pa se bo v DZ udeležila skupne seje odborov za kulturo, pravosodje in evropske zadeve, ki ji bo sledilo srečanje s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.

Nato se bo v Hiši EU udeležila razprave z naslovom Svobodni mediji: branik pred dezinformacijami v času vojne, kjer se bo pridružila predsednici republike Nataši Pirc Musar in veleposlaniku Ukrajine v Sloveniji Andriju Taranu.

Jourova bo s sogovorniki razpravljala o vojni v Ukrajini in grožnjah, ki jih v tem kontekstu predstavljajo dezinformacijske kampanje, o vladavini prava, sprejemanju evropskega akta o svobodi medijev ter ukrepih proti zastraševalnim, t. i. SLAPP tožbam proti novinarjem.

Priprava medijske zakonodaje, ki bi veljala za vse članice EU

Jourova, ki je v Evropski komisiji pristojna tudi za področje medijev, je lani poleti ob predstavitvi poročila o vladavini prava v Bruslju dejala, da je komisija zaradi dogajanja na področju medijev v Sloveniji, tudi v zvezi s prekinitvijo financiranja Slovenske tiskovne agencije in dogajanja na RTV Slovenija, začela razmišljati o pripravi medijske zakonodaje, ki bo veljala za vse članice EU.

Podpredsednica Evropske komisije se bo danes srečala tudi z ministricama za pravosodje in za kulturo, Dominiko Švarc Pipan in Asto Vrečko, svoj obisk v Sloveniji pa bo zaključila z delovno večerjo s predsednico Pirc Musar, so sporočili s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.