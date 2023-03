Podpredsednica Evropske komisije Jourova začenja obisk v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost bo s slovenskimi sogovorniki razpravljala o vojni v Ukrajini in grožnjah, ki jih v tem kontekstu predstavljajo dezinformacijske kampanje, o vladavini prava, sprejemanju evropskega akta o svobodi medijev ter ukrepih proti zastraševalnim tožbam (SLAPP) proti novinarjem, so pred obiskom sporočili iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Jourova se bo srečala s predsednikom ustavnega sodišča Accettom in Klakočar Zupančičevo

Jourova se bo danes srečala s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom. V četrtek se bo v DZ srečala s člani odborov za kulturo, pravosodje in evropske zadeve ter s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, s katero bosta imeli izjavo za javnost.

Srečala se bo tudi z ministricama za pravosodje in za kulturo, Dominiko Švarc Pipan in Asto Vrečko. Z zadnjo bosta po pogovorih imeli še izjavo za javnost.

Sodelovala bo tudi v razpravi Svobodni mediji: branik pred dezinformacijami v času vojne, na kateri bosta leto dni po začetku ruskega napada na Ukrajino o pomenu svobodnih medijev v boju proti dezinformacijam sodelovala tudi predsednica Nataša Pirc Musar in ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Andrij Taran.

Jourova se bo nato sestala tudi z državnim sekretarjem v premierjevem kabinetu Igorjem Mallyjem ter državnim sekretarjem na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Markom Štucinom.

Delovna večerja pri Pirc Musarjevi

Obisk v Sloveniji pa bo končala z delovno večerjo s predsednico Pirc Musarjevo, so sporočili iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Evropska komisija je septembra lani predstavila akt o svobodi medijev, ki naj bi na evropski ravni zagotovil zaščito uredniške neodvisnosti medijev ter stabilno financiranje javnih medijev. Razmislek o pripravi medijske zakonodaje na ravni EU je sprožilo dogajanje na področju medijev v Sloveniji, tudi v zvezi s prekinitvijo financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA), je julija lani ob predstavitvi letnega poročila o vladavini prava tudi v luči dogajanja na RTV Slovenija dejala Jourova.