Bruselj: Jourova uživa močno podporo predsednice Evropske komisije

Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova, ki tako kot vsi člani kolegija uživa močno podporo predsednice Evropske komisije, je v luči torkovih pozivov evroposlanca Milana Zvera in predsednika SDS Janeza Janše k njenemu odstopu spričo lanskega obiska v Sloveniji, je danes poudaril tiskovni predstavnik Evropske komisije Eric Mamer.

V Bruslju so danes v odgovoru na novinarsko vprašanje ponovili svoje stališče in zavrnili očitke, da je Vera Jourova poskušala politično vplivati na delovanje slovenskih institucij ter se vmešavala v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije.

Tiskovni predstavnik komisije Christian Wigand je poudaril, da je Jourova pristojna za področje vladavine prava in vsa ključna vprašanja, povezana z njo. Sestanki z najvišjimi predstavniki sodstva in ustavnih sodišč v članicah EU so tako tudi njeno delo.

Zatrdil je, da se Jourova ob dvodnevnem delovnem obisku v Sloveniji s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom ni pogovarjala o Radioteleviziji Slovenija (RTV) ampak o vladavini prava. SDS trdi, da je ustavno sodišče odpravilo zadržanje novele zakona o RTV SLO zaradi vpliva komisarke Jourove.

Wigand je še pojasnil, da se Jourova v okviru svojih nalog redno srečuje s predsedniki ustavnih sodišč članic unije, med primeri iz preteklosti pa je naštel srečanja s predsedniki ustavnih sodišč Romunije, Češke, Poljske, Španije in Nemčije. "To je torej nekaj običajnega," je dejal.

V zvezi z očitkom Milana Zvera, da so nekateri deli dokumentov o obisku, ki jih je pridobil, počrnjeni, pa je Wigand povedal, da je poročilo povzetek več srečanj, počrnjeni pa so tisti deli, ki se ne nanašajo na zahteve evropskega poslanca. "Naša praksa je, da pošljemo celoten dokument in počrnimo dele, ki se ne nanašajo na vprašanje," je pojasnil.

V Evropski komisiji so se tako odzvali na torkove izjave Janeza Janše, da je na podlagi dokumentov, ki jih je evroposlanec Zver (EPP/SDS) uspel pridobiti o lanskem obisku Jourove v Sloveniji, potrjen sum o vmešavanju komisarke v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije.

Ker se je obisk zgodil le deset dni po odločitvi ustavnega sodišča, da zadrži izvajanje novele zakona o RTV, si ga je po besedah Janše in Zvera mogoče razlagati kot nedopusten politični pritisk na ustavno sodišče, ki je po obisku Jourove spremenilo svojo odločitev.

Tudi ustavno sodišče je v torek znova zavrnilo navedbe SDS, da naj bi obisk Jourove v Sloveniji in srečanje z Accettom pomenil politični pritisk na sodišče. Dodalo je, da se Accetto in Jourova na srečanju nista pogovarjala o noveli zakona o RTV.