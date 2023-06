Jourova poziva spletne platforme: Označujte z umetno inteligenco ustvarjene vsebine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podpisnike − gre za 44 spletnih platform, oglaševalskih podjetij in nevladnih organizacij − je pozvala k ukrepanju v zvezi z umetno inteligenco.

Podpisnike − gre za 44 spletnih platform, oglaševalskih podjetij in nevladnih organizacij − je pozvala k ukrepanju v zvezi z umetno inteligenco. Foto: Reuters

Podpredsednica Evropske komisije, pristojna za vrednote in preglednost, Vera Jourova je danes spletne platforme pozvala k jasnemu označevanju vsebin, ustvarjenih z umetno inteligenco. Ob robu srečanja podpisnikov kodeksa ravnanja glede dezinformacij jih je pozvala, naj označevanje tovrstnih vsebin vključijo v kodeks.

"Nove tehnologije umetne inteligence so lahko koristne in prispevajo k povečanju učinkovitosti ter ustvarjajo kreativne vsebine. Vendar pa moramo omeniti tudi temne plati tega. Prinašajo nova tveganja in imajo lahko negativne posledice za družbo, tudi na področju širjenja dezinformacij," je ob robu srečanja delovne skupine kodeksa ravnanja glede informacij povedala Jourova.

Poleg jasnosti pomembna hitrost označevanja

Zavzela se je za to, da bi ponudniki storitev, ki bi lahko širile dezinformacije, ustvarjene z umetno inteligenco, vzpostavili tehnološke rešitve za prepoznavanje in jasno označevanje takšnih vsebin.

"Želimo, da bi platforme z umetno inteligenco ustvarjene vsebine označevale tako, da bi običajen uporabnik, ki ga motijo še številni drugi dejavniki, jasno videl, da določene besedilne, slikovne ali videovsebine ni ustvaril človek," je pojasnila Jourova. Poleg jasnosti je pomembna hitrost označevanja.

Podpisnike, ki generativno umetno inteligenco vključujejo v svoje storitve, je medtem pozvala, naj uvedejo varovalke, da zlonamerni akterji tega ne bodo mogli uporabljati za ustvarjanje dezinformacij.

Po njenem mnenju je ravno delovna skupina v okviru kodeksa primerna za razprave o ukrepih v zvezi z umetno inteligenco. Kodeks sicer trenutno ne vključuje določil o umetni inteligenci.

Strožje ukrepanje glede širjenja dezinformacij o vojni v Ukrajini

Podpisnike kodeksa je poleg tega pozvala k strožjemu ukrepanju proti širjenju dezinformacij v zvezi z rusko agresijo v Ukrajini. S tem je povezano tudi preverjanje dejstev, pri čemer morajo spletne platforme po mnenju komisarke povečati zmogljivosti. Zagotoviti morajo zadostne zmogljivosti v vseh državah članicah in vseh jezikih, je povedala. Poleg tega naj spletne platforme raziskovalcem omogočajo dostop do podatkov, saj to politiki omogoča sprejemanje pravih odločitev.

Twitter odstopil od kodeksa

Jourova je ob tem znova izrazila obžalovanje, da je družbeno omrežje Twitter odstopilo od zgoraj omenjenega kodeksa. Opozorila je, da bo komisija v okviru akta o digitalnih storitvah podrobno spremljala ravnanje Twitterja na področju nezakonitih vsebin. Pri tem ni želela vnaprej napovedovati morebitnega ukrepanja.