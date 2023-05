Umetna inteligenca – z izvidom krvi do diagnoze

Prednosti umetne inteligence so številne. S pomočjo strojnega učenja se lahko ti programi naučijo veliko več kot človek, zato so lahko na posameznih področjih veliko sposobnejši. Čeprav se morda to sliši strašno, pa se umetne inteligence ni treba bati. Z njeno pomočjo lahko danes hitreje pridemo do pomembnih rezultatov in celo predlogov medicinskih diagnoz.

Poglejmo samo primer analize rezultatov krvnih preiskav. Navadno postopek poteka tako, da ob poslabšanem počutju obiščete zdravnika, ki vas napoti na ustrezne krvne preiskave. Rezultati so navadno hitri, a povprečnemu pacientu težko razumljivi. Polni so kratic, med katerimi so tudi parametri, ki odstopajo od običajnih vrednosti. A takšen izvid večini ne pove kaj dosti. Osebni zdravnik vam bo rezultate krvnih analiz pojasnil, a vas bo na nadaljnjo obravnavo in natančnejšo diagnostiko napotil k ustreznemu specialistu. Tako bo vaša pot do končne diagnoze trajala še kar nekaj časa.

Z uporabo aplikacije mySmartBlod pa lahko do potencialne diagnoze pridete veliko prej. Poročilo mySmartBlood bo v veliko pomoč tako vam kot tudi vašemu osebnemu zdravniku. Ta vas bo lahko napotil k ustreznemu specialistu, ob čemer bodo že vnaprej poznane potencialne diagnoze. Do končne diagnoze boste tako prišli lažje in predvsem hitreje.

Aplikacija mySmartBlood je diagnostični medicinski pripomoček, namenjen ljudem z zdravstvenimi težavami. Razvilo ga je švicarsko podjetje Smart Blood Analytics Swiss SA. Deluje kot orodje, ki na osnovi analize rezultatov vaših krvnih preiskav predlaga najustreznejše skupine bolezni s področja interne medicine.

Aplikacija mySmartBlood je podprta na vseh mobilnih napravah z operacijskim sistemom iOS ali Android. Naložite jo lahko prek spletne trgovine App Store ali Google Play. Preprosto jo prenesete na svoj telefon, vnesete osnovne podatke, kot so ime, priimek, datum rojstva in spol, ter vrednosti za 52 vnaprej določenih krvnih parametrov. Analizo krvnih parametrov lahko opravite v izbranem lokalnem medicinskem laboratoriju ali v ustrezni zdravstveni instituciji. Pomembno je, da odvzem krvi opravite zjutraj na tešče in da dan pred odvzemom niste pretirano športno aktivni. Rezultate krvnih preiskav nato vnesete v ustrezna polja aplikacije ali skenirate QR-kodo, če je analiza krvi izvedena v partnereskem laboratoriju. Aplikacija mySmartBlood na podlagi vnesenih podatkov izračuna in prikaže poročilo. Poročilo poda do pet najverjetnejših skupin bolezni, bistvene bolezni v vsaki predvideni skupini ter seznam krvnih preiskav, ki so najbolj prispevale k predlaganim skupinam bolezni oz. bolezenskih stanj. Poročilo si lahko diskretno ogledate na svoji mobilni napravi ali pa ga delite s svojim zdravnikom v obliki datoteke PDF.

Končno diagnozo vam vedno postavi osebni zdravnik ali ustrezni specialist. Rezultati krvnih preiskav vsebujejo veliko pomembnih informacij o vašem zdravstvenem stanju. Aplikacije, kot je mySmartBlood, so prav zato izjemno pomembne tako za vas kot tudi za vašega zdravnika. Poročilo mySmartBlood omogoča hitrejšo predpisovanje nadaljnjih preiskav ter s tem omogoča pravočasno ukrepanje in tako pripomore k okrevanju.

Diagnostika aplikacije mySmartBlood je zanesljiva

Lahko zaupamo dobljenim rezultatom? Aplikacija mySmartBlood je registriran medicinski pripomoček in sledi zelo strogi regulativi. Dostopna je v celotni EU ter Kanadi. Natančnost aplikacije je 76-% z odstopanjem ± 2 %. Natančnost aplikacije je bila potrjena na več kot 34 tisoč primerih.

Izredno pomembno je, da uporabniku ni dovoljeno in ne sme narediti nobene odločitve v povezavi s svojim zdravstvenim stanjem le na osnovi poročila mySmartBlood brez posvetovanja z zdravstvenim delavcem. Informacije, ki jih posreduje mySmartBlood, nikoli ne morejo nadomestiti ali razveljaviti nobenega zdravniškega nasveta, diagnoze ali zdravljenja. Končno diagnozo vam vedno postavi odgovorni zdravnik na podlagi vseh razpoložljivih izvidov, bolnikove anamneze, simptomov in rezultatov drugih diagnostičnih preiskav.

Podjetje Smart Blood Analytics Swiss SA je izključno za zdravnike razvilo tudi sistem za podporo kliničnim odločitvam (Clinical Decision Support Software) SBAS Software, ki interpretira rezultate krvnih preiskav na način, da zdravniku predlaga seznam desetih najverjetnejših bolezni ali bolezenskih stanj zgolj na podlagi rezultatov krvnih preiskav, biološkega spola in starosti za področja interne medicine in nevrologije. Zaradi narave programa in predvidenega namena uporabe je SBAS Software bolj natančen in v strokovnem svetu zelo uporaben.

Uporabnost umetne inteligence v medicini

Umetna inteligenca ni več nekaj nepredstavljivega, je tu in prinaša rezultate. Tudi na področju medicine. Nekaj tako preprostega, kot je rezultat krvnih preiskav, lahko o dogajanju v človeškem telesu pove veliko več, kot si mislimo, in prav zato je uporaba takšnih medicinskih pripomočkov na področju diagnostike tako dobrodošla. Bojazen, da bo umetna inteligenca na področju medicine nadomestila zdravnike, je popolnoma odveč. Na nedavni konferenci v Münchnu je bilo poudarjeno, da umetna inteligenca ne bo nadomestila zdravnikov, nadomestila pa bo tiste zdravnike, ki je ne bodo uporabljali. Tega se dobro zaveda tudi podjetje Smart Blood Analytics Swiss SA, katerega direktor, dr. Marko Notar poudarja, da se umetna inteligenca uči na podlagi zdravnikovega znanja in obratno, da se zdravniki učijo od umetne inteligence.