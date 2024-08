Evropa obeležuje dan spomina na žrtve totalitarnih režimov

Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, pri čemer so pri Evropski komisiji izpostavili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina, enotnosti, spoštovanja in demokracije. Več dogodkov v spomin na žrtve totalitarnih režimov bo danes tudi v Sloveniji.

"Nihče več ne bi smel trpeti v totalitarnem režimu. Demokracija je dobrina, ki je ne smemo jemati za samoumevno, nenehno jo je treba negovati," so v skupni izjavi poudarili podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova, komisar za pravosodje Didier Reynders in komisarka za enakost Helena Dalli.

"Bistveno je, da ohranjamo zgodovinski spomin [...], da se soočimo s preteklostjo in zagotovimo, da se ta ne bo ponovila. Le z enotnostjo in spoštovanjem drug do drugega, naše zgodovine in pogledov na prihodnost lahko še naprej ohranjamo demokracijo, pravno državo, mir in svobodo," so dodali.

Ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov bo danes več spominskih dogodkov tudi v Sloveniji.

Delegacija Študijskega centra za narodno spravo, Vojaškega vikariata Slovenske vojske in Nadškofije Ljubljana bo popoldne položila cvetje pred spominskimi obeležji v Ljubljani – ob spominski plošči pred ameriškim veleposlaništvom, pred zaporniškimi celicami na Beethovnovi in pred spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu.

Zatem bo v stolnici sv. Nikolaja maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, sledila bo še akademija s slavnostnim nagovorom nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Ob tem bodo v nekdanjem taborišču Kidričevo na Štajerskem odkrili spominsko ploščo, posvečeno žrtvam medvojnega in povojnega nasilja.

Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga v Sloveniji obeležujemo od leta 2012, je Evropski parlament z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu razglasil leta 2009. Za dan obeležitve je izbral dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne.