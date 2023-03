Klakočar Zupančičeva: Čeprav nismo sosedje, imamo veliko skupnega

Predsednica španskega parlamenta je izpostavila, da obiski na najvišji ravni - kakršna sta bila januarski obisk španskega zunanjega ministra Joseja Manuela Albaresa in februarski obisk španskega premierja Pedra Sancheza v Sloveniji, nenazadnje pa tudi njen današnji - pomembno prispevajo k poglobitvi in krepitvi odnosov med Slovenijo in Španijo.

Foto: STA

"Čeprav ne gre za sosednji državi, imata naši državi vendarle veliko skupnega. Obe sta mediteranski in si delita iste vrednote, ki jih obe s predsednico dojemava kot zelo pomembne," je dejala Klakočar Zupančičeva in dodala, da so to predvsem vrednote demokracije, pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter ohranitev neodvisnosti medijev.

Po besedah Urške Klakočar Zupančič so odnosi med Slovenijo in Španijo odlični. Foto: STA

Z gostjo sta se sicer pogovarjali predvsem o prihajajočem španskem predsedovanju Svetu Evropske unije v drugi polovici leta. "Španija ima zelo zanimive ideje, kako bo začela predsedovanje, in sicer z večjim srečanjem predsednikov parlamentov, pa tudi ostalih članov parlamenta in Evropske komisije," je pojasnila in idejo pozdravila. Po besedah predsednice DZ bo to srečanje potekalo 30. junija, na dan parlamentarizma.

V ospredju politike za soočanje s krizami

Kot je dejala Batet Lamana, bodo v središču španskega predsedovanja Svetu EU evropske politike za soočanje s krizami, kakršna je bila pandemija covid-19 in kakršni sta ruska invazija na Ukrajino in energetska kriza.

V luči tega je posebej izpostavila evropski in mediteranski vidik obeh držav, kot tudi dejstvo, da sta obe članici zveze Nato. "Imamo torej veliko skupnih interesov in mislim, da ko je evropska družina združena, je tudi močna in takšna vprašanja, takšne krize, lahko rešuje," je dejala. Foto: STA

"Parlamentarna demokracija je seveda pomembna za zbliževanje zakonodajnih oblasti obeh držav, je pa pomembna, ker nekako zbližuje obe družbi, ljudi iz Španije in ljudi iz Slovenije," je poudarila in naštela področja, na katerih lahko državi poglobita sodelovanje in o njih razpravljata. To so turizem, zdravstvo, okoljske problematike in sodelovanje v okviru Sredozemlja.

Batet Lamana se je danes srečala tudi z vodji poslanskih skupin in člani skupne delegacije odborov DZ za zunanjo politiko in zadeve EU. V petek jo bo v Mestni hiši sprejel ljubljanski župan Zoran Janković, obisk v Sloveniji pa bo sklenila s srečanjem s predsednico republike Natašo Pirc Musar.