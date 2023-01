Urška Klakočar Zupančič: Izbrana pot bo zagotovo trnova

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič si želi, da bi se konstruktivno sodelovanje med DZ in zunanjim ministrstvom nadaljevalo in v prihodnje še okrepilo.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič si želi, da bi se konstruktivno sodelovanje med DZ in zunanjim ministrstvom nadaljevalo in v prihodnje še okrepilo. Foto: STA

Slovenske diplomate, zbrane na Brdu pri Kranju, je danes poleg predsednice republike Nataše Pirc Musar nagovorila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Spregovorila je o vlogi državnega zbora pri spoprijemanju s ključnimi izzivi mednarodne skupnosti in diplomatskemu zboru dejala, da so oni tisti, brez katerih bi bila Slovenija v svetu gluha, slepa in nema.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v uvodu izrazila veselje nad tem, da je slovenska zunanja politika izbrala pot, da v svoje jedro postavlja Slovenijo kot uspešno članico močne Evropske unije in Nata.

Po njenih besedah aktualno dogajanje v mednarodni skupnosti kaže, da bo izbrana pot zagotovo trnova: "Že skoraj leto dni trajajoča ruska agresija nad Ukrajino je pokazala, da mir in varnost v Evropi nista samoumevna. Poleg grozljivih posledic za ukrajinsko ljudstvo so dejanja moskovskega režima privedla do sprememb v globalni varnostni arhitekturi, kar od Slovenije in njenih partneric terja številne prilagoditve."

V nadaljevanju je izpostavila še energetsko krizo kot posledico vojne v Ukrajini in vprašanje strateške avtonomije Evropske unije.

Klakočar Zupančičeva je opozorila, da se moramo zavedati, da sta naša varnost in blaginja odvisni od dogajanja tako blizu kot daleč: "Ohranjanje širitve EU na Zahodni Balkan visoko na evropski politični agendi bo zahtevna, a nujna naloga, saj bomo v nasprotnem primeru tvegali, da vakuum vpliva v regiji zapolnijo drugi, kar je v luči vojne v Ukrajini še posebej nevarno."

Omenila je tudi gospodarski vzpon Kitajske, kjer se mora EU in z njo Slovenija "angažirati proaktivno ter se odločno postaviti v bran mednarodnemu redu, ki temelji na univerzalno sprejetih pravilih, ter preprečiti vzpostavitev reda, temelječega na moči."

Predsednica DZ je optimistična tudi glede zastavljenega cilja Slovenije, in sicer pridobitve nestalnega mesta v Varnostnem svetu OZN v letih 2024 in 2025.

Klakočar Zupančičeva: Brez vas bi bila Slovenija v svetu gluha, slepa in nema

"Ste tisti, brez katerih bi bila Slovenija v svetu gluha, slepa in nema. Brez vas odločevalci, vključno s poslankami in poslanci državnega zbora, ne bi imeli pravih informacij za odločanje o zadevah, povezanih z blagostanjem državljank in državljanov ter vseh tistih, ki jih naša zunanja politika naslavlja," je diplomatom povedala Klakočar Zupančičeva.

Ob tem je opozorila na pomen državnega zbora, zlasti njegovo nosilno vlogo pri oblikovanju stališč do vseh zunanjepolitičnih vprašanj, ki mu jo poverja že Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije iz leta 2015. "Prav to daje naši zunanji politiki dodatno demokratično legitimnost, ki jo sama vidim kot nujno potrebno," je prepričana predsednica DZ.

V nadaljevanju je spomnila na Konferenco predsednikov parlamentov držav članic Evropske unije, ki je po številu tujih delegacij predstavljala največji dogodek slovenskega predsedovanja Svetu EU, odmeven zunanjepolitični dogodek pa je gostil prav DZ.

"Že pod mojim vodstvom pa je na primer julija lani v veliki dvorani DZ ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prek videopovezave nagovoril poslanke in poslance ter celoten državni vrh. S tem je DZ ustvaril prostor, v katerem je Slovenija na očeh domače in tuje javnosti Ukrajini tudi simbolno izrazila svojo neomajno podporo in solidarnost," je še izpostavila Klakočar Zupančičeva.

Klakočar Zupančičeva: Svojo izkušnjo s parlamentarno diplomacijo ocenjujem kot pozitivno

Klakočar Zupančičeva je izrazila veselje nad tem, da je po zatonu epidemije covid-19 parlamentarna diplomacija ponovno oživela, "prav tako pa sem zadovoljna, da v aktualnem mandatu DZ pri svojem bilateralnem mednarodnem delovanju gleda tudi onkraj meja držav članic Evropske unije."

Svojo izkušnjo s parlamentarno diplomacijo ocenjuje kot pozitivno: "Moja srečanja z veleposlaniki ter pogovori z visokimi predstavniki tujih držav potekajo v sproščenem in prijateljskem vzdušju, a se hkrati osredotočajo na ključne točke odnosov Slovenije z državami, iz katerih moji sogovorniki prihajajo."

Želi si, da bi se konstruktivno sodelovanje med DZ in zunanjim ministrstvom nadaljevalo in v prihodnje še okrepilo.

Z današnjim nagovorom Klakočar Zupančičeve se je sklenil že 26. posvet slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju. Glavne usmeritve diplomaciji sta sicer že v sredo podala premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon, ki sta kot osrednjo spremembo zunanjepolitične strategije izpostavila vrnitev Slovenije med jedrne države Evropske unije.