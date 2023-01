Klakočar Zupančičeva na dvodnevni obisk v Avstrijo, tokrat z avtomobilom

Susanne Weitlaner je predsednica Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko, krovne organizacije za slovensko manjšino na avstrijskem Štajerskem. Slovenci v tej avstrijski zvezni deželi avtohtono prebivajo predvsem v Radgonskem kotu in na nekaj drugih območjih ob slovensko-avstrijski meji in imajo zagotovljene manjšinske pravice v 7. členu Avstrijske državne pogodbe. Na popisu prebivalstva leta 2001 se je za Slovence na tem območju po navedbah Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko izreklo 2.200 ljudi.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki jo na obisku v Avstriji spremlja generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar, se bo po pogovorih v Gradcu odpravila v avstrijsko prestolnico, kjer bo prespala.

Udeležila se bo slovesnosti ob odprtju prenovljenega avstrijskega parlamenta

Na Dunaju se bo na povabilo avstrijskega kolega Wolfganga Sobotke v četrtek udeležila slovesnosti in sprejema ob odprtju prenovljenega poslopja avstrijskega parlamenta.

420 milijonov evrov vredna prenova avstrijskega parlamenta je trajala več let, zaradi težav s podizvajalci, pandemije covid-19 in na koncu še zapletov z akustiko v plenarni dvorani pa se je zavlekla za dve leti. Med pomembnejšimi novostmi v prenovljeni parlamentarni zgradbi je steklena kupola nad plenarno dvorano, ki ima po novem 250 namesto 200 sedežev, na nekdaj temačnem podstrešju pa so uredili restavracijo za poslance in goste s strešno teraso, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Avstrijo je obiskala že drugič letos

Predsednica DZ bo Avstrijo obiskala že drugič letos. Že prvi dan v letu se je namreč na Dunaju sešla s predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko, s katerim se je udeležila tudi novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov. Na novoletni obisk na Dunaj je potovala z vladnim letalom falcon, kar je zaradi zelo visokega ogljičnega odtisa za 760-kilometrsko pot v obe smeri v Sloveniji dvignilo veliko prahu.

Na tokratni obisk v Avstriji se je Klakočar Zupančičeva odpravila z avtomobilom. Kot je pred dnevi pojasnila za medije, se je tako odločila, ker gre za dvodnevni obisk, ki vključuje obisk predstavnikov slovenske manjšine v Gradcu.