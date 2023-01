Golob: To je nekaj, o čemer se ne pogajamo #video

Na Brdu pri Kranju poteka dvodnevni letni posvet diplomacije, ki je posvečen predvsem spremembi zunanjepolitične strategije Slovenije. Diplomate je najprej nagovorila zunanja ministrica Tanja Fajon, nato pa je pred zbrane stopil še premier Robert Golob. "Razmere v Ukrajini, ruska agresija in naša popolna pripravljenost prisluhniti ukrajinskim interesom je nekaj, o čemer se ne pogajamo. Vedno smo to zunanjo politiko potrjevali v parlamentu in parlament je bil soglasen. Naj nihče niti ne razmišlja, da bi poskušal solirati. Ravno na tako pomembni točki moramo biti soglasni," je v svojem nagovoru poudaril predsednik vlade.

Letni posvet diplomatov, že 26. po vrsti, je posvečen vprašanjem o vlogi Slovenije v Evropski uniji in svetu ter krepitvi gospodarske, javne, znanstvene in kulturne diplomacije.

V uvodu je predsednik vlade Robert Golob izpostavil pomen znanja in poguma tudi na področju zunanje politike in v povezavi s tem največji cilj zunanjega ministrstva, to je pridobitev nestalnega članstva Slovenije v Varnostnem svetu OZN.

V nadaljevanju je spregovoril o glavni spremembi pri zunanji politiki Slovenije. "Nikoli nismo skrivali, da je cilj te vlade v zunanji politiki to, da se ponovno afirmiramo kot polnopravna članica jedrne Evrope. Glede tega bom izrazil zejo jasno pričakovanje. Vsi mi in vsi vi zastopamo isto stališče. Želimo biti polnopravni člani jedrne Evrope. Koristi, ki jih imamo od tega, so se v teh šestih mesecih pokazale kot tako velike, da si sam tega nisem mogel predstavljati. Ko smo zavezani istim vrednotam, hkrati pa imamo znanje in pogum, takrat so nam v Evropi odprta vsa vrata. Vsa tista, ki smo si jih v pretekosti zapirali zaradi pomanjaknja poguma ali zaradi pomanjkanja vrednot," je povedal Golob.

Med konkretnimi rezultati spremenjene zunanje politike je izpostavil dogajanje v naši soseščini. "Zahodni Balkan je bil 20 let v slepi ulici. Slovenija je bila tista, ki je BiH s skupno akcijo vseh pripeljala na evropski zemljevid," je pojasnil Golob.

Golob: Naj nihče niti ne razmišlja, da bi poskušal solirati

"Razmere v Ukrajini, ruska agresija in naša popolna pripravljenost prisluhniti ukrajinskim interesom je nekaj, o čemer se ne pogajamo. Vedno smo to zunanjo politiko potrjevali v parlamentu in parlament je bil soglasen. Naj nihče niti ne razmišlja, da bi poskušal solirati. Ravno na tako pomembni točki moramo biti soglasni," je povedal Golob.

Slovenski diplomati so skupaj s predsednikom vlade in zunanjo ministrico razpravo nadaljevali za zaprtimi vrati.

Predsednik vlade Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon na srečanju slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju. Foto: Bojan Puhek

Več o tem, kaj je diplomatom povedala zunanja ministrica, si lahko preberete v spodnjem članku:

Častni gost letošnjega srečanja je španski minister za zunanje in evropske zadeve, ki bo prav tako nagovoril udeležence, z zunanjo ministrico Fajonovo pa bosta v četrtek ločeno opravila dvostranske pogovore.

V četrtek bosta udeležence nagovorili predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.