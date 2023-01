Fajonova: Globalni trendi ne rišejo optimistične slike prihodnosti #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Začenjam z žalostno ugotovitvijo, da globalni trendi ne rišejo optimistične slike prihodnosti. Bolj pripovedujejo zgodbo o vse večji razdrobljenosti in delitvah na svetovnem prizorišču; povečani konkurenci med svetovnimi silami. Vse to razkraja učinkovitost multilateralnega sistema, ki obravnava globalne izzive, kot sta na primer revščina in podnebne spremembe," je uvodoma povedala Tanja Fajon.

"Svetovne regije se vse bolj oddaljujejo, namesto zbližujejo. Vlogo mednarodnih organizacij nadomeščajo neformalna okolja, kot sta G20 ali G7. V institucionalnem smislu je Varnostni svet Združenih narodov v bistvu blokiran, prav tako Organizacija zavarnost in sodelovanje v Evropi. Dialog EU s Kitajsko je bil blokiran zaradi notranjih razlik v EU, dialog Nata z Rusijo pa od ruske priključitve Krima leta 2014 ne obstaja," je opozorila zunanja ministrica.

Letni posvet diplomatov, že 26. po vrsti, je posvečen vprašanjem o vlogi Slovenije v Evropski uniji in svetu ter krepitvi gospodarske, javne, znanstvene in kulturne diplomacije. Foto: Bojan Puhek

Kot je opozorila, dobo globalizacije počasi zamenjujejo protekcionistične težnje. To se po njenih besedah kaže tudi v napovedih upadanja obsega svetovne trgovine, ki naj bi se letos znižal na vsega odstotek. "V Evropi, na primer, se bo to zgodilo zaradi visokih cen energije, ki bodo zmanjšale porabo gospodinjstev in povečale proizvodne stroške," je dejala.

Rastejo pa svetovni izdatki za vojaške in obrambne namene. Leta 2021 so svetovni vojaški izdatki dosegli 2113 milijard dolarjev. Vojna v Ukrajini bo v prihodnjih letih vojaške izdatke verjetno še povečala," je opozorila Fajonova.

Fajonova razočarana: Države so prepočasne pri reševanju podnebnih sprememb

Izrazila je tudi razočaranje glede globalnega boja proti podnebnim spremembam. "Države so enostavno prepočasne pri reševanju podnebnih sprememb. COP28, ki bo konec leta potekal v Združenih arabskih emiratih, bo ena zadnjih priložnosti za preboj in dogovor," je dejala slovenska zunanja ministrica.

Eden od pomembnih izzivov je tudi kibernetska varnost in boj proti dezinfomracijam. "Pomembna sta zaradi svojega potencialnega vpliva na funkcionalnost državnih sistemov, ki jo občasno že ovirajo kibernetski napadi drugih držav in njihovih posrednikov," je prepričana Fajonova.

V nadaljevanju je spregovorila tudi o Aziji, kamor se, tako Fajonova, očitno pomika težišče svetovne ureditve. "Azija predstavlja vedno večjo priložnost za gospodarsko, kulturno, znanstveno, tehnološko in drugo sodelovanje. Tudi Slovenija seveda išče v Aziji nove priložnosti, kar bo tudi predmet našega posveta," je dejala Fajonova.

Nekaj besed je namenila Afriki, ki po njenem mnenju potrebuje več pozorosti Zahoda.

Fajonova: Nekatere države EU vidijo kot bankomat

V nadaljevanju je Fajonova izpostavila, da se mora Evropska unija vrniti h konceptu unije vrednot, spoštovanja vladavine prava, demokracije, človekovih pravic, solidarnosti, nediskriminacije in strpnosti do drugačnih in drugače mislečih.

"Žal se v EU nekatere države odmikajo od tega koncepta, ki predstavlja jedrni del evropskih vrednot. Evropsko unijo vidijo samo kot bankomat, niso zavezane k iskanju soglasja glede ključnih vprašanj in niso povsem zavezane skupnim vrednotam. Takšne politike delijo EU in bo prav zaradi njih, vendar ne izključno zaradi njih, treba nasloviti proces odločanja v EU. Ta vlada vidi EU kot skupnost vrednot in bo vedno del rešitve v EU," je pojasnila ministrica.

Članstvo slovenije v Varnostnem svetu OZN kot skupni nacionalni projekt

Dotaknila se je tudi prizadevanja Slovenije za pridobitev nestalnega članstva v Varnostnem svetu OZN, ki tako Fajonova, predstavlja prioriteto zunanjega ministrstva v prihajajočih mesecih.

"To je naš skupni nacionalni projekt, kjer moramo vsi nosilci ključnih političnih funkcij in celotna slovenska diplomacija dati maksimalni prispevek. Če bomo izvoljeni v Varnostni svet, se bodo Sloveniji odprla mnoga vrata v svetovnih prestolnicah. To nosi s seboj veliko odgovornost, da nalogo speljemo odgovorno in dostojanstveno."

Fajonova: Povečati želimo število naših veleposlaništev

Fajonova je poudarila, da moramo kljub nekaterim omejitvam, kot je recimo diplomatska prisotnost Slovenije zunaj Evrope, ki je naša šibka točka, in ključnih svetovnih prestolnic, razmišljati tudi o globalnih vprašanjih.

"Imeti moramo širšo sliko, v katero umeščamo regionalna vprašanja in izzive Slovenije. V prihodnje želim okrepiti mrežo gospodarskih svetovalcev kot tudi povečati število naših veleposlaništev, da bi bolje odgovarjali na potrebe našega gospodarstva," je povedala Fajonova.

Slovenski diplomati že na 26. letnem posvetu

Letni posvet diplomatov, že 26. po vrsti, je posvečen vprašanjem o vlogi Slovenije v Evropski uniji in svetu ter krepitvi gospodarske, javne, znanstvene in kulturne diplomacije.

Po lanskih parlamentarnih volitvah so zunanjo politiko zaznamovala predvsem napoved odmika od višegrajske usmeritve in vrnitve k jedrni Evropi, nadaljnja podpora Ukrajini v boju proti ruski agresiji ter uspešna prizadevanja za podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU BiH. Slovenska diplomacija je v zadnjem času zelo dejavna prav na Zahodnem Balkanu.

Častni gost letošnjega srečanja je španski minister za zunanje in evropske zadeve Jose Manuel Albares Bueno, ki bo prav tako nagovoril udeležence, z zunanjo ministrico Fajonovo pa bosta v četrtek ločeno opravila dvostranske pogovore.

V četrtek bosta udeležence nagovorili predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupačič.