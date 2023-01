Diplomati danes na Brdu prvič na posvetu z novo slovensko predsednico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon skupaj s slovenskimi diplomati

Foto: Bojan Puhek

Slovenski diplomati danes na Brdu pri Kranju nadaljujejo redni posvet slovenske diplomacije, prvič pa bosta diplomatski zbor nagovorili nova predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Glavne usmeritve diplomaciji sta sicer včeraj podala premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon, ki sta kot osrednjo spremembo zunanjepolitične strategije izpostavila vrnitev Slovenije med jedrne države Evropske unije.

Letni posvet diplomatov, že 26. po vrsti, je posvečen razpravam o vlogi Slovenije v Evropski uniji in svetu ter krepitvi gospodarske, javne, znanstvene in kulturne diplomacije.

Prvi dan je minil v znamenju predstavitve nove zunanjepolitične strategije, ki Slovenijo iz skupine višegrajskih držav vrača v jedro Evropske unije. V ospredju pogovorov pa je bil predvxsem ključni projekt slovenske zunanje politike - pridobitev nestalnega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024–2025.

Bo Sloveniji uspelo? Fajonova in But zmerno optimistična.

Glede možnosti za uspeh kandidature je zunanja ministrica Tanja Fajon zmerno optimistična, še posebej, ker je edina protikandidatka Belorusija. Podobno meni tudi posebni odposlanec ministrstva za promocijo te kandidature Franc But. "V kandidaturo smo šli zato, da to mesto dobimo. Za mednarodno skupnost bo zelo dobro, če bo Slovenija nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi vrednot, ki jih naša država zastopa," je dejal But.

"Po dozdajšnjih pogovorih in obiskih tudi po različnih državah, predvsem v zadnjem času s fokusom na Afriki, nam kaže dobro. Moramo biti optimisti, moramo pa še veliko delati za to," je pojasnil veleposlanik. V Afriki je Slovenija sicer skromno diplomatsko-konzularno prisotna.

O tem, kaj sta Fajonova in Golob zbranim povedala v svojem nagovoru, si lahko preberete spodaj. S slovenskimi diplomati sta kasneje razpravljala tudi za zaprtimi vrati.

Zbrane slovenske diplomate bosta danes nagovorili še predsednici države in državnega zbora, Nataša Pirc Musar in Urška Klakočar Zupančič, častni gost pa bo španski minister za zunanje in evropske zadeve Jose Manuel Albares Bueno.