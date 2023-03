Sloveniji iz Bruslja trije opomini, ker ne upošteva zakonodaje EU

Slovenija in druge članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da odgovorijo na uradne opomine in zaključijo prenos direktiv. V nasprotnem primeru lahko komisija nadaljuje postopke za ugotavljanje kršitev prava EU ter jim izda drugi opomin oziroma obrazloženo mnenje. Na koncu pa lahko zadevo predloži tudi Sodišču EU.

Slovenija in druge članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da odgovorijo na uradne opomine in zaključijo prenos direktiv. V nasprotnem primeru lahko komisija nadaljuje postopke za ugotavljanje kršitev prava EU ter jim izda drugi opomin oziroma obrazloženo mnenje. Na koncu pa lahko zadevo predloži tudi Sodišču EU. Foto: STA

Evropska komisija je danes Sloveniji poslala tri prve opomine, ker treh evropskih direktiv ni do roka prenesla v nacionalno zakonodajo. Gre za zakonodajo na področjih pitne vode, blagovnih znamk in čezmejnega združevanja podjetij.

Enega od treh uradnih opominov je Slovenija prejela, ker do 12. januarja letos v lastno zakonodajo ni prenesla prenovljene direktive o pitni vodi. Ta med drugim vključuje posodobljene varnostne standarde in uvaja metodologijo za upravljanje tveganj na področju kakovosti v celotni verigi zagotavljanja vode.

Direktiva, ki je poleg Slovenije v svojo zakonodajo ni preneslo še 19 drugih držav članic, ureja tudi področje uhajanja vode. V njej pa so tudi določbe za izboljšanje dostopa do pitne vode za vse. Pravico do pitne vode ima sicer Slovenija zapisano v ustavi.

Drugi opomin se nanaša na direktivo, ki ureja blagovne znamke. Med drugim prinaša novo definicijo blagovne znamke, ki je bolj prilagojena digitalni dobi, in bolj poenotene postopke po vsej EU. Države članice so imele do 14. januarja letos čas, da so v domačo zakonodajo prenesle določbe o postopkih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke, a jih tega sedem, med njimi Slovenija, to ni storilo.

Slovenija pa je tudi med 20 članicami, ki v nacionalno zakonodajo do 31. januarja niso prenesle spremenjene direktive o čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah kapitalskih družb, zaradi česar je prav tako prejela prvi opomin. Prenovljena evropska direktiva podjetjem olajšuje združitve, delitve ali selitve znotraj enotnega trga EU, obenem pa preprečuje zlorabe in zagotavlja ohranitev pravic delavcev.