Evropska komisija bo predstavila predlog reforme trga elektrike

Evropska komisija je zeleni načrt za evropsko industrijo predstavila februarja letos, njegov namen pa je krepitev konkurenčnosti evropske industrije v svetu. Ob predstavitvi je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poudarila, da je desetletje, v katerem živimo, odločilno glede tega, ali bomo uspešni pri omejevanju podnebnih sprememb. Pri tem, kot meni von der Leynova, pa ima ključno vlogo ravno industrija.

Namen reforme je zagotoviti boljšo zaščito potrošnikov pred izjemnim nihanjem cen ter omogočiti dostop do varne energije iz čistih virov in narediti trg bolj odporen. Evropska komisija poudarja, da je energetska kriza pokazala, da ima trenutni sistem tudi nekatere slabosti. Ob visokih in volatilnih cenah elektrike se je ekonomsko breme preneslo na končne uporabnike, so pojasnili.

Del zelenega načrta je tudi akt za industrijo z neto ničelnimi izpusti, ki med drugim predvideva, da morajo evropska podjetja pokriti najmanj dve petini evropskih potreb na petih ključnih sektorjih zelene energije. Na področjih vetrne energije in toplotnih črpalk ta delež dosega 85 odstotkov, kar naj bi dosegli tudi s pomočjo državnih subvencij.

Ob tem se nekatere, zlasti manjše članice EU, bojijo, da to vodi v protekcionistične politike in nekonkurenčnost njihovih gospodarstev. Na drugi strani podporniki subvencij poudarjajo, da je ravno politika prostega trga privedla do razmer, ko je Evropa pri sončni energiji postala povsem odvisna od Kitajske.

V okviru zelenega načrta bo komisija predvidoma v četrtek predstavila še predloga aktov o do okolja prijaznih tehnologijah in kritičnih surovinah, s katerima naj bi med drugim zagotovili varnost dobav. Nekateri izvozniki iz držav v razvoju se ob tem sicer bojijo, da ne bodo mogli pravočasno zagotoviti vseh pogojev glede okoljskih standardov in upoštevanja delavskih pravic, ki jih bo zahtevala Unija.

Evropski načrt je odgovor na ameriški zakon o zmanjšanju inflacije, ki predvideva subvencije za zeleni prehod podjetij. Da je treba evropsko zakonodajo na področju zelenega prehoda uskladiti z ameriškim protiinflacijskim zakonom, je predsednica komisije von der Leynova poudarila tudi pretekli teden na obisku pri predsedniku ZDA Joeju Bidnu.

Evropska komisija tudi o migracijah

Na dnevnem redu današnjega kolegija so tudi migracije. Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je pretekli četrtek napovedala, da bo ta teden predstavila ukrepe na področju upravljanja meja in medsebojnega priznavanja odločb držav članic EU o vračanju migrantov.

Gospodarska konkurenčnost in migracije sta bili poleg nadaljnje podpore Ukrajini osrednji temi februarskega izrednega zasedanja voditeljev držav članic, ki bodo te teme obravnavali tudi na rednem zasedanju prihodnji teden.