Von der Leynova se je zahvalila Bidnu

Bela hiša je pred srečanjem sporočila, da se bosta Joe Biden in Ursula von der Leyen pogovarjala o nadaljnji podpori Ukrajini, koordinaciji v boju s podnebno krizo in zagotavljanju varnih oskrbovalnih verig. Foto: Guliverimage

Novinarskih vprašanj pred srečanjem nista sprejela, prav tako ni predvidena skupna novinarska konferenca po srečanju. Predvidena je le posebna izjava komisarke, obe strani pa bosta kasneje podali izjavo o pogovoru, vključno z verjetno najavo začetka pogajanj o omejenem trgovinskem sporazumu o surovinah za akumulatorje električnih avtomobilov.

EU je dopisnike v Beli hiši obvestili, da so za EU glavne teme ameriški zakon o zmanjšanju inflacije (IRA), ki predvideva subvencije ameriškim podjetjem za prehod v zeleno ekonomijo, kar skrbi evropska podjetja, pa tudi Ukrajina in Kitajska.

"Veliko ste nam pomagali, ko smo se želeli znebiti odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, pomagali ste s povečanjem dobav utekočinjenega naravnega plina, pomagali ste nam skozi energetsko krizo," je povedala komisarka Bidnu. "Smo partnerji v podpori Ukrajini, ki se bori za svobodo in neodvisnost. Rusijo silimo, da plača za to grozljivo vojno. Tesno smo povezani, branimo naše vrednote. Danes bomo govorili tudi o zakonu za zmanjšanje inflacije in menim, da je zelo dobro, da obstaja takšna velika investicija v nove in čiste tehnologije. Želimo to uskladiti z našim zelenim načrtom za investicije," je dejala.

Ameriški predsednik ji je pred tem izrekel dobrodošlico in spomnil, da ji je pred dvema letoma dejal, da se bodo odnosi med ZDA in EU po izteku mandata prejšnje ameriške vlade spremenili. Omenil je sodelovanje pri pomoči Ukrajini in sankcijah proti Rusiji, glede zakona IRA pa je dejal, da gre za povečanje investicij v čisto energijo.

Biden in von der Leyen sta se nazadnje srečala novembra lani na zasedanju skupine G20 na Baliju. Predsednica Evropske komisije, ki je položaj prevzela decembra 2019, pa je bila nazadnje v Washingtonu novembra 2021. Za zdaj ni znano kakšne aktivnosti bo še imela po srečanju z Bidnom, razen izjave za javnost.