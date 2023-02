Von der Leynova: Živimo v desetletju, ki bo odločilno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija bo v okviru zelenega industrijskega načrta do sredine marca predstavila zakonodajna predloga na področjih okolju prijaznih tehnologij in kritičnih surovin, je danes napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Bruselj pa bo poenostavil tudi evropska pravila za državne pomoči.

"Živimo v desetletju, ki bo odločilno pri tem, ali bomo uspešni v boju proti podnebnim spremembam ali ne. Vemo, da je v boju proti podnebnim spremembam ključna industrija z neto ničelnimi izpusti," je ob podrobnejši predstavitvi zelenega načrta za evropsko industrijo povedala predsednica Ursula von der Leyen.

Štirje stebri zelenega načrta za evropsko industrijo

Pozdravila je dejstvo, da velika svetovna gospodarstva, kot so ZDA, Japonska, Indija, Velika Britanija in Kanada, vlagajo v industrijo z neto ničelnimi izpusti. Obenem pa je treba ohraniti enake konkurenčne pogoje na globalni ravni in znotraj evropskega enotnega trga, je poudarila.

Zato je komisija pripravila zeleni načrt za evropsko industrijo, ki temelji na štirih stebrih, prvi od teh je zakonodajni okvir. Spomladi bo komisija predstavila tri zakonodajne predloge za zagotavljanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Eden od teh bo predlog akta za industrijo z neto ničelnimi izpusti, v okviru katerega bo EU določila cilje za industrijske zmogljivosti do leta 2030. Ta zakonodaja pa bo pospešila tudi postopke izdajanja dovoljenj, napovedujejo v Bruslju.

Poleg tega bo komisija spomladi predstavila predlog akta o kritičnih surovinah. Namen te zakonodaje bo zagotoviti varnost dobav, med drugim z okrepitvijo mednarodnega sodelovanja ter olajšanjem izkopa, predelave in recikliranja surovin.

Del načrta pa bo tudi predlog reforme zasnove delovanja trga elektrike, ki ga je von der Leynova napovedala že jeseni.

Krepitev naložb in financiranja proizvodnje čistih tehnologij

V okviru drugega stebra zelenega industrijskega načrta namerava EU okrepiti naložbe in financiranje proizvodnje čistih tehnologij. Komisija bo zato predlagala začasno prilagoditev pravil na področju državne pomoči, ki mora biti po besedah predsednice usmerjena in časovno omejena.

Bruselj je danes sprožil posvetovanje z državami članicami o spremembah evropskega začasnega okvira za državne pomoči.

Obenem je treba po mnenju komisije okrepiti financiranje na ravni EU. Bruselj bo tako v reviziji večletnega finančnega okvirja pripravil predlog sklada za evropsko suverenost, ki bo strukturni odgovor na potrebe po naložbah na srednji in dolgi rok.

Predsednica komisije je članice pozvala, naj v vmesnem času izkoristijo sredstva, ki so na voljo v načrtu za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv REPowerEU, v programu InvestEU in investicijskem skladu.

Tretji steber načrta vključuje razvoj veščin, ki so potrebne za prehod na neto ničelne izpuste, četrti pa bo namenjen odprti in pravični trgovini s partnerji.

Danes predstavljeni podrobnejši osnutek načrta bodo na izrednem vrhu konec prihodnjega tedna obravnavali voditelji držav članic EU. Na podlagi razprave bo komisija do sredine marca pripravila zakonodajne predloge, ki pa bodo na dnevnem redu rednega zasedanja Evropskega sveta konec marca.