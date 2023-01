Nemški lovci na nogah: lovijo volka, ki je pokončal konja Ursule von der Leyen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V začetku septembra je volk napadel kobilo Dolly, katere lastnica je bila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Mrtvo kobilo so našli na travniku, sto metrov oddaljenem od podeželjske hiše von der Leyenove, poroča Politico.

"Celotna družina je pretresena," je po novici o smrti kobile dejala predsednica evropskega parlamenta.

V decembru so preiskovalci na podlagi DNK ugotovili, da je kobilo Dolly in še več deset živali pokončal volk z oznako GW950. Takrat je bila podana tudi zahteva za upoštevanje izjeme glede zakona o zaščitenih vrstah, je pojasnila Christina Kreutz, tiskovna predstavnica regije Hannover, organa, ki je izdal smrtno obsodbo za omenjenega volka. Na vprašanje ali je prav Dollyina smrt vplivala na odločitev za odstrel volka, je Kreutzeva prejšnji teden za Politico pojasnila, da napad na kobilo gospe von der Leyen ni bil razlog in da je bila prošnja za odstrel vložena prej.

Zahteva za odstranitev volka GW950 naj bi bila vložena 31. avgusta, tiskovni predstavnik evropske komisije pa je zatrdil, da von der Leyenova s tem ni imela nič.

V Nemčiji se tako odvija lov na predatorja, za zdaj pa GW950m ostaja ubežnik. Trenutna nagrada za njegovo glavo poteče 31. januarja, potem pa se bo spet lahko prosto sprehajal.