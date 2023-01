"Pomoč Ukrajini pri izpolnjevanju njenih potreb po financiranju za soočanje z rusko agresijo je ključna in nujna," je na Twitterju sporočila von der Leyen. Kot je še zapisala, bo Evropska komisija v torek Ukrajini izplačala prve tri milijarde evrov v okviru 18 milijard evrov vredne makrofinančne podpore, o kateri so se države članice EU dogovorile decembra lani.

Helping Ukraine meet its financing needs to face the Russian aggression is both crucial and urgent.



The Commission is acting with utmost speed and determination:



Tomorrow, we will already disburse the first 3 billion € of the 18 bn macro-financial support agreed in December.