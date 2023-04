Ministrica Fajonova začenja obisk v Tanzaniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes začela dvodnevni delovni obisk v Tanzaniji, kjer se bo sešla s tanzanijsko kolegico Stergomeno Lawrence Tax. Obisk je namenjen krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama, Fajon pa bo tanzanijski ministrici tudi predstavila kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

Kot so še sporočili z zunanjega ministrstva (MZEZ), naj bi v okviru obiska tudi ustvarili priložnosti za nadaljnje sodelovanje med Slovenijo in Tanzanijo, predvsem na področju energetike, tehnologije, upravljanja vod, zelenega gospodarstva in prehranske varnosti.

Vodja slovenske diplomacije bo tanzanijski ministrici tudi predstavila slovensko kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v letih 2024–2025 ter mednarodno konferenco Dan Afrike, na kateri bo tokrat osrednja tema podnebna varnost. Na konferenci, ki bo na Brdu pri Kranju, letos pričakujejo zunanje ministre več afriških držav.

V Tanzanijo prihaja iz Etiopije

Ministrica Fajonova v Tanzanijo prihaja iz Etiopije, kjer je bila na tridnevnem uradnem obisku. Tudi v Etiopiji je med drugim predstavljala slovensko kandidaturo za nestalno članico VS ZN, ob koncu obiska pa izrazila zadovoljstvo s prepoznavnostjo delovanja Slovenije znotraj ZN in poudarila nujnost sodelovanja v svetu globalnih izzivov.

Obiska ministrice Fajonova v Etiopiji in Tanzaniji spadata v vrsto obiskov visokih slovenskih predstavnikov v Afriki pred volitvami v Varnostni svet ZN. Prejšnji teden je državni sekretar na MZEZ Samuel Žbogar obiskal Namibijo in Bocvano, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je bila v Ruandi in Ugandi.

Posebni odposlanec zunanje ministrice za kandidaturo za Varnostni svet ZN Franci But prav tako precej časa preživi v Adis Abebi, kjer ima sedež Afriška unija in kjer naj bi v kratkem svoje veleposlaništvo, prvo v Podsaharski Afriki, odprla tudi Slovenija.

Za Slovenijo je ključno, da si v prizadevanjih za sedež v Varnostnem svetu ZN, za katerega se poteguje skupaj z Belorusijo, pridobi podporo afriških držav.

Glasovanje v Generalni skupščini ZN bo 6. junija, Slovenija pa za izvolitev potrebuje 129 glasov. Ministrica Fajonova je pred dnevi v Bruslju dejala, da ostaja zmerno optimistična glede možnosti za izvolitev.