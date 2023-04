Fajonova avstrijskemu kolegu: Ne želimo zaostrovati prehoda meje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je že v torek namero Avstrije, da znova podaljša nadzor na meji za šest mesecev, označilo za nesprejemljivo. Kot so še sporočili, obžalujejo tovrstno ravnanje avstrijskih oblasti, ko bo Evropska komisija prejela razloge za podaljšanje nadzora, pa se nameravajo na to ustrezno odzvati.

Obžalujemo, da je Avstrija 🇦🇹ponovno napovedala podaljšanje notranjega nadzora na meji s Slovenijo. Ravnanje je nesprejemljivo, na kar sosednjo državo kot tudi pristojne EU institucije opozarjamo že dolgo. pic.twitter.com/39w0mUlHQn — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) April 12, 2023

Da namerava Avstrija znova podaljšati nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko za pol leta, je v torek povedal avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Kot je dejal za avstrijski radio Ö1, je podaljšanje nujno zaradi velikega migracijskega pritiska, češ da nadzor na zunanjih schengenskih mejah ne deluje.

Dunaj namerava po ministrovih besedah Evropsko komisijo o novem podaljšanju nadzora na notranji schengenski meji obvestiti v prihodnjih dneh.

Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015 na vrhuncu begunske krize, nato pa ga vsake pol leta podaljšala za šest mesecev. Nazadnje je mejni nadzor podaljšala novembra lani, in sicer do 11. maja letos.

O vprašanju nadzora na notranjih mejah je že presojalo Sodišče EU, ki je aprila 2021 sporočilo, da lahko država članica ob resni grožnji za svoj javni red ali svojo notranjo varnost ponovno uvede nadzor na svojih mejah z drugimi državami članicami, vendar pri tem nadzoru ne sme prekoračiti najdaljšega celotnega trajanja šestih mesecev.